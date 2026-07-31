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Campo Grande registra chuva de 100 milímetros em 4 horas

O volume acumulado apenas nas primeiras horas de ontem superou em quase três vezes o esperado para todo o mês, que é de 35,6 mm

Felipe Machado 

31/07/2026 - 07h30
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Em apenas quatro horas, durante a manhã de ontem, Campo Grande registrou precipitação acima dos 100 milímetros, volume que superou em quase três vezes o esperado para todo o mês, resultando em estragos e enchentes que fizeram veículos encalhar e atrapalharam a população que tentava se deslocar.

De acordo com dados do Laboratório de Ciências Atmosféricas do Instituto de Física (LCA/Infi) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), a Capital viveu um episódio de chuva volumosa entre a madrugada e a manhã de ontem. O painel QualiAR registrava 102,6 mm às 16h21min, enquanto o Observatório Meteorológico da UFMS (Obmet) indicava 110,99 mm às 12h.

Considerando a média histórica de 35,7 mm observada em julho em Campo Grande, medida pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva superou em aproximadamente três vezes esse volume só ontem, no penúltimo dia do mês. No ano passado, foram apenas 9,6 mm de chuva no mês todo.

Segundo o meteorologista do LCA/Infi, Diego Silva, a condição de temporal já vinha sendo observada desde a segunda-feira, com a umidade e os ventos vindos de diferentes direções e se encontrando justamente em região próxima de Campo Grande, favorecendo a ocorrência de tempestades.

“Esse episódio ocorreu dentro de uma configuração atmosférica mais ampla. A carta sinótica [um mapa meteorológico que mostra as condições da atmosfera] mostrava a presença de sistemas transientes, frente fria no Sul e Sudeste, cavados e influência da baixa do Chaco, que ajudaram a reorganizar o transporte de umidade e a instabilidade sobre parte do Brasil. Então, não foi um fenômeno isolado de Campo Grande”, explica.

“A cidade vinha de tempo quente e a atmosfera ganhou umidade, o que contribuiu para a formação de cumulo-nimbos [nuvem de grande desenvolvimento vertical associada a temporais], chuva forte com trovoadas, rajadas e queda acentuada da temperatura. Os acumulados nos sistemas de monitoramento mostram que foi um evento de alto impacto”, completa o especialista.

Nas medições do Inmet, os registros da manhã de ontem foram menores do que as observados pela UFMS: 75,4 mm na Unidade de Pronto Atendimento Aparecida Gonçalves (UPA Universitário); 62,6 mm no Córrego Anhanduizinho(região do Bairro Aero Rancho); e 55,4 mm no Jardim Panamá. Mesmo assim, foram suficientes para ultrapassar a média histórica do mês.

ESTRAGOS

Conforme nota enviada pelo governo do Estado, “o Corpo de Bombeiros não registrou nenhuma situação de destelhamento até o momento em Campo Grande. Os únicos registros são 7 quedas de árvore e dois alagamentos.

Já a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil não recebeu até o momento nenhum registro especial das defesas civis municipais”.

Porém, matéria veiculada pelo Correio do Estado mostrou que alguns pontos de Campo Grande foram fortemente afetados pelo temporal, como o fornecimento de energia elétrica nos Bairros Parati, Lageado, Centenário, Vila Piratininga, Rita Vieira, Los Angeles e Silvia Regina.

A região do Parque dos Poderes, onde se concentram as secretarias de Estado, ficou totalmente alagada na Rua Presidente Manoel Ferraz de Campos Sales, em frente a uma escola.

Motorista tentou passar no meio de alagamento e precisou empurrar o veículo para continuar no caminho, no Parque dos PoderesMotorista tentou passar no meio de alagamento e precisou empurrar o veículo para continuar no caminho, no Parque dos Poderes - Foto: Marcelo Victor/Correio do Estado

Já na Rua Antônio Maria Coelho, em frente ao Parque das Nações, formou-se um rio. Vários carros chegavam perto e tinham de subir na calçada para fazer a travessia, mas alguns desistiram e fizeram o retorno.

Outra área da Capital que ficou totalmente alagada foi o pontilhão da Avenida Ministro João Arinos, no cruzamento com o Anel Viário (BR-163), que dá acesso a BR-262.

No Bairro Pioneiros também costuma haver alagamentos quando ocorrem chuvas fortes, e não foi diferente desta vez, já que o Lago do Amor transbordou em função do mau tempo. 

A Prefeitura de Campo Grande informou que, até as 14h, 50 ocorrências tinham sido registradas em função do temporal, a maioria relacionada à queda de árvores. Até o início da tarde, a Agência Municipal de

Transporte e Trânsito (Agetran) havia feito 15 atendimentos de manutenção semafórica em diferentes pontos da cidade.

Pelo menos dois voos precisaram alterar a rota por causa das condições meteorológicas e um outro foi cancelado.

PRÓXIMOS DIAS

O Boletim Meteorológico do LCA/Infi para os próximos dias mostra que o tempo deve voltar a ficar estável, sem previsão de chuva, com exceção da região sudeste do Estado, onde pode acontecer precipitação amanhã.

* Saiba 

Segundo a prefeita Adriane Lopes, a Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) distribuiu lonas para proteger residências danificadas pelas chuvas.

Uma das localidades atendidas foi o Jardim Noroeste. A Emha orienta moradores que tiveram outros prejuízos causados pelas chuvas a procurar o atendimento emergencial.

RIO VERDE

Trio morre em confronto com a PM após tentativa de homicídio

Entre os mortos está um adolescente, de 16 anos, e dois homens, um de 18 e outro de 20, suspeitos de estarem envolvidos na tentativa de homicídio de um motociclista em Rio Verde de Mato Grosso

31/07/2026 09h15

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Perseguição terminou com morte de três suspeitos em Rio Verde de Mato Grosso

Perseguição terminou com morte de três suspeitos em Rio Verde de Mato Grosso Reprodução / O Norte News

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Uma tentativa de homicídio, na noite desta quinta-feira (30), terminou em uma perseguição policial e em um confronto com equipes da Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar. Os três suspeitos acabaram mortos em Rio Verde de Mato Grosso, que fica a cerca de 204 km de Campo Grande.

Os envolvidos eram Antônio Carlos Silva de Paula, de 18 anos, morador de Rondonópolis (MT), Camilo Carlos Danilo da Silva, de 20 anos, e um adolescente, de 16 anos, identificado apenas como C.A.F.V.

Segundo as investigações, o trio ocupava um carro do modelo Volkswagen Saveiro prata, apontado como responsável pela tentativa de homicídio contra um homem no bairro Novo Horizonte.

De acordo com as informações do site "O Norte News", a vítima foi socorrida por terceiros e encaminhada ao Hospital Geral Paulino Alves da Cunha. Ele foi transferido para uma unidade hospitalar de outro município e seu estado de saúde é estável.

Após a tentativa de homicídio, a PM localizou o veículo e iniciou uma perseguição, que terminou no centro da cidade, nas imediações da Praça das Américas.

Segundo a Polícia Militar, ao chegar à Rua Almirante Tamandaré, o motorista da Saveiro trafegou pela contramão e parou próximo ao cruzamento com a Rua Joaquim Murtinho, após ficar sem possibilidade de continuar.

Durante a abordagem, os suspeitos teriam apontado armas contra os policiais, que reagiram à ameaça. Dois suspeitos morreram no local e o adolescente foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil segue investigando a motivação da tentativa de homicídio e a possível ligação do grupo com organizações criminosas.

FEMINICÍDIO

Mulher esfaqueada pelo namorado na frente de criança morre em MS

Após as agressões, a testemunha, uma criança parente da vítima, chamou um adulto para acionar o socorro. O criminoso fugiu após a ocorrência, mas foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira

31/07/2026 08h15

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Ana Carolina Goes, 17ª vítima de feminicídio em Mato Grosso do Sul

Ana Carolina Goes, 17ª vítima de feminicídio em Mato Grosso do Sul Reprodução: redes sociais

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Mato Grosso do Sul chega ao 17º caso de feminicídio. A vítima da vez é Ana Carolina Goes, de 45 anos, morta após ser agredida gravemente pelo namorado Daniel Paz dos Santos, de 32 anos. O crime ocorreu no município de Água Clara, que fica a cerca de 206 km de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, Ana Carolina foi ferida por golpes de faca, após se envolver em um desentendimento com Daniel. O crime foi cometido na frente de uma criança, parente da vítima, que acionou um adulto para prestar socorro e encaminhar a mulher ao Hospital Municipal de Água Clara. O agressor fugiu logo após as agressões.

A polícia recebeu informações de que Daniel teria solicitado auxílio ao seu gerente para conduzi-lo a um destino não revelado. Os policiais intensificaram as buscas e localizaram o veículo da empresa JY, onde se encontrava o autor do crime, tentando deixar a cidade.

Daniel assumiu, de forma espontânea, aos policiais a autoria da agressão, confessando informalmente ter desferido os golpes de faca contra a vítima. Em seguida, foi preso em flagrante, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil do município.

Posteriormente, a polícia entrou em contato com o Hospital Municipal de Água Clara, o qual informou que, em razão da extrema gravidade das lesões sofridas, a vítima necessitou ser transferida, em caráter emergencial, para o Hospital de Três Lagoas para receber atendimento médico especializado e recursos hospitalares de maior complexidade. 

Porém, por volta das 23h38 de ontem (30),  devido aos ferimentos, a vítima faleceu no hospital. De acordo com o Monitor da Violência contra a Mulher, da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Mato Grosso do Sul estava apenas quatro dias sem casos de feminicídio.

A última vítima, antes deste caso, foi Terezinha Nantes de Arruda, de 54 anos, assassinada pelo marido Joel Escócio Carvalho, 59, no dia 27 de julho, na Vila Bandeirante, em Campo Grande. Após matar a mulher, o homem tirou a própria vida.

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