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Campo Grande tem só 34 alunos na EJA presencial do ensino médio

Capital concentra mais de 27 mil matrículas no ensino médio regular, mas responde por apenas 2,3% dos 1,5 mil estudantes da EJA presencial dessa etapa em Mato Grosso do Sul

Welyson Lucas

25/09/2026 - 16h59
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Campo Grande, maior cidade de Mato Grosso do Sul e responsável por quase um terço das matrículas do ensino médio regular do Estado, tem apenas 34 alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA) presencial de nível médio em 2026.

Os números fazem parte dos resultados preliminares do Censo Escolar da Educação Básica de 2026, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

O dado chama atenção pelo contraste com o tamanho da rede de ensino da Capital. Enquanto cerca de 27 mil  estudantes estão matriculados no ensino médio regular em Campo Grande, somente 34 aparecem na EJA presencial correspondente à mesma etapa de ensino.

Na prática, para cada aluno matriculado presencialmente na EJA de nível médio na Capital, existem cerca de 795 estudantes no ensino médio regular.

Em todo Mato Grosso do Sul, o levantamento contabiliza 1.506 matrículas na EJA presencial de ensino médio.

Dessa forma, Campo Grande concentra apenas 2,3% desse universo, apesar de responder por aproximadamente 30% das 89.869 matrículas do ensino médio regular existentes no Estado.

Os números revelam uma distribuição bastante diferente daquela observada no ensino regular. Municípios bem menores que Campo Grande aparecem com quantidade superior de estudantes matriculados na modalidade presencial da EJA de nível médio.

Dourados lidera o levantamento, com 168 matrículas, quase cinco vezes o número registrado na Capital. Na sequência aparecem Corumbá, com 144; Aquidauana, com 123; Ponta Porã, com 115; e Ribas do Rio Pardo, com 112.

Somados, esses cinco municípios possuem 662 estudantes na modalidade, o equivalente a aproximadamente 44% de todas as matrículas da EJA presencial de nível médio de Mato Grosso do Sul.

Diferença chama atenção

A discrepância fica ainda mais evidente quando Campo Grande é comparada a Dourados. A Capital possui 27.041 alunos no ensino médio regular, quase quatro vezes os 6.964 registrados em Dourados. Na EJA presencial de nível médio, porém, a situação se inverte: são 168 matrículas em Dourados contra apenas 34 em Campo Grande.

Corumbá também supera a Capital. O município tem 3.299 matrículas no ensino médio regular, mas registra 144 na EJA presencial de nível médio, mais de quatro vezes o número de Campo Grande.

Aquidauana apresenta diferença ainda mais significativa em termos proporcionais. São 1.482 estudantes no ensino médio regular e 123 na EJA presencial de nível médio.

Os dados, por si só, não permitem concluir o motivo da baixa participação de Campo Grande.

Entre os pontos que precisam ser considerados estão a quantidade de turmas presenciais oferecidas, a distribuição de vagas, outras formas de atendimento da EJA e a eventual existência de modalidades que não estejam incluídas neste recorte.

EJA fundamental tem cenário diferente

Quando a análise é ampliada para a EJA presencial do ensino fundamental, Campo Grande volta a aparecer com um contingente expressivo.

A Capital contabiliza 1.542 matrículas nessa etapa, sendo 240 na rede estadual e 1.302 na municipal. O cenário contrasta diretamente com as 34 matrículas encontradas na EJA presencial de nível médio.

Em Mato Grosso do Sul, são 5.924 matrículas na EJA presencial do ensino fundamental. Campo Grande, portanto, responde por aproximadamente 26% do total estadual, participação muito mais próxima do peso populacional e educacional da cidade.

As 1.506 matrículas contabilizadas na EJA presencial de nível médio estão concentradas na rede estadual. O levantamento não registra matrículas dessa etapa nas redes municipais.

No ensino médio da EJA, toda a oferta contabilizada no levantamento em Mato Grosso do Sul está vinculada à rede estadual. Das 1.506 matrículas registradas, nenhuma aparece na dependência municipal. Em Campo Grande, as 34 matrículas também estão na rede estadual.

Mais de 89 mil no ensino médio regular

O resultado preliminar mostra ainda que Mato Grosso do Sul possui 89.869 matrículas presenciais no ensino médio regular. Campo Grande lidera com ampla vantagem, reunindo 27.041 estudantes.

Dourados aparece depois, com 6.964 matrículas, seguido por Três Lagoas, com 4.363; Ponta Porã, com 3.908; e Corumbá, com 3.299.

No conjunto da educação básica contemplada pelo levantamento, Mato Grosso do Sul registra ainda 53.951 matrículas em creches, 65.385 na pré-escola, 201.599 nos anos iniciais do ensino fundamental e 142.403 nos anos finais.

Os resultados são preliminares e consideram as matrículas presenciais efetivas da educação básica nas redes estadual e municipais.

Portanto, os 34 estudantes registrados em Campo Grande correspondem especificamente à EJA presencial de nível médio no recorte apresentado pelo levantamento.

Matrículas influenciam repasses do Fundeb

Além de dimensionar o tamanho da rede pública de ensino, o número de matrículas também influencia o financiamento da educação.

Os dados do Censo Escolar são utilizados como um dos critérios para a distribuição dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) entre estados e municípios.

O cálculo, porém, não depende apenas da quantidade de estudantes, já que as matrículas recebem pesos diferentes conforme fatores como etapa de ensino, modalidade e jornada escolar.

Como os números de 2026 apresentados no levantamento ainda são preliminares, eles não devem ser confundidos com a base já utilizada para definir os repasses do Fundeb deste exercício.

 

Operação Jogo Limpo

PF apreende mais de R$ 250 mil e investiga financiamento irregular em campanha de Marcio Fernandes

Ação apura possível prática dos crimes de corrupção eleitoral e falsidade ideológica eleitoral

25/09/2026 15h15

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Polícia Federal apreendeu diversos maços de dinheiro no comitê do deputado Márcio Fernandes

Polícia Federal apreendeu diversos maços de dinheiro no comitê do deputado Márcio Fernandes Fotos: Divulgação / PF

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Em ação realizada no início da tarde desta sexta-feira (25), a Polícia Federal apreendeu diversos maços de dinheiro no comitê de campanha do deputado estadual Márcio Fernandes (PL), localizado no bairro Chácara Cachoeira. A "batida" ocorreu também em seu apartamento, no Royal Park.  

Foram apreendidas dezenas de cédulas com notas de R$ 50 e R$ 100. Neste momento, a polícia ainda contabiliza o montante apreendido, contudo, a estimativa é de que mais de R$ 250 mil tenham sido confiscados.

A polícia cumpriu dois mandados de busca e apreensão, três celulares e um pen drive, além de material de campanha no âmbito da Operação "Jogo Limpo", que investiga a possível prática dos crimes de corrupção eleitoral e falsidade ideológica eleitoral. 

Em contato com o Correio do Estado, o advogado de defesa de Márcio Fernandes, Assahd Milan disse estar retornando de São Paulo e desconhece o mote das investigações até o momento, contudo, assegurou que o deputado não foi preso. "Não tive acesso aos autos do processo, mas eu asseguro que o deputado não está detido", destacou. 

Polícia Federal apreendeu diversos maços de dinheiro no comitê do deputado Márcio Fernandes Ação ocorreu por volta do meio-dia desta sexta-feira (25) / Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

De início, a assessoria de imprensa do parlamentar alegou  que apesar do ocorrido, não havia qualquer interconrrência para além da "batida" policial, considerada como "rotina". Além disso, a equipe frisou que a polícia federal também agiu em outros comitês parlamentares espalhados pela Capital.

A ação ocorrida no Bairro Chácara Cachoeira acontece menos de 10 dias do primeiro turno, marcado para o próximo dia 4 de outubro. 

Cabe destacar que os candidatos não podem ser detidos ou presos até 6 de outubro. A prisão nesse período só pode acontecer em caso de flagrante delito.

A proteção está prevista no Código Eleitoral, uma vez que os candidatos não podem ser presos a partir de 15 dias antes da eleição até 48h depois da votação.

Se ocorrer a prisão de um candidato, ele deverá ser imediatamente conduzido à presença de um juiz competente, que irá avaliar a legalidade da detenção. Se constatar ilegalidade, o juiz deverá determinar a soltura imediata, além de poder responsabilizar o autor da prisão.

Mesmo que a detenção em flagrante delito seja confirmada, o candidato poderá concorrer às eleições, pois a legislação exige condenação por órgão colegiado ou trânsito em julgado (condenação definitiva) para impedir o direito de disputa.

MATO GROSSO DO SUL

Polícia vê aumento de adolescentes cooptados por facções em MS

Indivíduos com menos de 18 anos têm sido "contratados" por organizações criminosas com promessa de pagamento de aluguel e até cesta-básica

25/09/2026 13h13

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Adolescentes são empregados para a prática de homicídios, roubos, etc.

Adolescentes são empregados para a prática de homicídios, roubos, etc. Arquivo/Correio do Estado/Bruno Henrique

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Em meio a uma guerra por disputa de território entre facções, a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) e Departamento de Polícia Especializada (DPE) apontam que há um número cada vez mais de adolescentes sendo cooptados pelas organizações criminosas em Mato Grosso do Sul.

Na manhã de hoje o diretor do Departamento de Polícia Especializada (DPE), Ivan Barreira, e o delegado do Garras, Roberto Oliveira Guimarães, detalharam a atual situação vivida no estado após ações de combate ao crime organizado na luta entre os integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV).

Segundo o diretor do DPE, essa briga entre facções começou no norte de MS, vindo desde Coxim, município distante aproximadamente 257 quilômetros da Capital, descendo por Costa Rica e Três Lagoas até alcançar a região sul do Estado. 

Nesse sentido, as forças de segurança do Estado conduziram uma série de ações nesta última semana que, segundo a Polícia Civil, resultaram em prisões e confrontos, inclusive com registros das chamadas mortes por intervenção legal de agentes do Estado. Entre os trabalhos, a polícia evidencia a participação cada vez maior desses adolescentes em atuações criminosas.

"Menores" no mundo do crime

Segundo o diretor do DPE, boa parte dos adolescentes que são cooptados pelo crime acabam atraídos por promessas financeiras, cita Ivan Barreira. 

"Podemos ver que a maioria desses adolescentes vêm de uma situação financeira mais carente. Os cabeças das facções vendo isso atraem eles", comenta Ivan Barreira, diretor do DPE. 

Entretanto, aqui ele faz questão de traçar uma espécie de paralelo diferenciando o que seria o "modus operandi" do PCC e do CV, sendo o Comando Vermelho o principal responsável, segundo a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por cooptar adolescentes para o mundo do crime. 

"É uma tendência da facção carioca. Porque se a gente pegar a outra paulista, não tem participação de tanto adolescente, enquanto que na outra é uma tendência crescente a utilização deles aqui no nosso Estado", diz o diretor do DPE. 

Ainda pelas informações das forças de segurança pública, entre essas promessas financeiras que os adolescentes recebem aparecem desde o custeio do aluguel de uma casa até o fornecimento de cestas-básicas e um "emprego" na participação do delito em si. 

Para o delegado do Garras, a participação desses menores de idade em organizações criminosas vai além da busca por uma brecha por parte das facções na legislação, de que esses teriam penas mais brandas, por exemplo. 

"Eles acabam integrando esses grupos de organização criminosa com uma própria forma de se identificar ou se pôr naquele meio social, porque eles expõem muita coisa, a conduta dele com sinais símbolos de facção, com armas de fogo, ostentando jóias... para se prevalecer dentro daquele núcleo, daquele meio social que ele tem", afirma Roberto Oliveira. 

Ainda segundo o delegado, essa "opção de poder" não chega a ser alcançada na proporção pregada pelos cabeças da facções, uma vez que não haveria tamanha estrutura a ser proporcionada pelas facções, o que leva os adolescentes cooptados a serem empregados para a prática de homicídios, roubos, etc. 

"E acaba, infelizmente, sendo preso, um acaba matando o outro, e o negócio não se sustenta", completa o delegado do Garras. 

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