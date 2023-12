Em 2024, Campo Grande terá oito feriadões, sendo cinco "vizinhos do fim de semana" e três prolongados. Além disso, quatro feriados cairão no fim de semana e dois no meio da semana. O ano que vem também contará com seis pontos facultativos no calendário.

Feriados "vizinhos do fim de semana" são aqueles que emendam com o sábado e domingo. Já feriados prolongados são aqueles que emendam dias de semana com o fim de semana.

O ponto facultativo cabe para funcionários públicos de serviços não essenciais e para empresas que decidem se o trabalho é opcional ou não.

Confira:

FERIADÕES

FERIADOS NO MEIO DA SEMANA

1º de maio Dia do Trabalhador - Quarta-feira

25 de dezembro Natal - Quarta-feira

FERIADOS NO FIM DE SEMANA

21 de abril Tiradentes Domingo

7 de setembro Independência do Brasil Sábado

2 de novembro Finados Sábado

12 de outubro Dia de Nossa Senhora Aparecida Sábado

DATA FERIADO DIA DA SEMANA 1º de janeiro Ano Novo segunda-feira 29 de março Sexta-feira Santa Sexta-feira 21 de abril Tiradentes Domingo 1º de maio Dia do Trabalhador Quarta-feira 30 de maio Corpus Christi Quinta-feira 13 de junho Dia de Santo Antônio Quinta-feira 26 de agosto Aniversário de Campo Grande Segunda-feira 7 de setembro Independência do Brasil Sábado 11 de outubro Criação do Estado de MS Sexta-feira 12 de outubro Dia de Nossa Senhora Aparecida Sábado 2 de novembro Finados Sábado 15 de novembro Proclamação da República Sexta-feira 25 de dezembro Natal Quarta-feira