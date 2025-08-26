Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Campo Grande terá investimento de R$ 324 milhões em obras do governo

Ao contar obras concluídas a partir do dia 1º de janeiro de 2023 e as em execução, o montante chega a quase R$ 1 bilhão

Felipe Machado

26/08/2025 - 08h35
O governo do Estado deve investir até o fim deste mandato quase R$ 1 bilhão em obras em Campo Grande, dos quais R$ 324 milhões estão previstos para futuras construções, divididas em urbanas e civis.

Segundo levantamento obtido pelo Correio do Estado, R$ 610,5 milhões são oriundos do MS Ativo, programa de gestão pública com todos os municípios de Mato Grosso do Sul, dos quais R$ 286,5 milhões estão concluídas, sendo R$ 54,9 milhões para obras civis, R$ 92,1 milhões em obras urbanas e 
R$ 139,5 milhões em convênios estaduais. 

O restante, cerca de R$ 324 milhões, sendo R$ 153 milhões em obras civis e R$ 171 milhões no setor urbano da Capital, ainda está previsto para ser executado nesta gestão. 

Entre as principais obras do programa estão: a pavimentação do Bairro Nova Lima, melhorias no Parque do Lageado, revitalização e duplicação da Avenida dos Cafezais, reordenamento das Avenidas Euler de Azevedo e Tamandaré, pavimentação asfáltica e drenagem do Jardim Itatiaia, revitalização da Avenida Duque de Caxias, obras na região do Imbirussu (Nova Campo Grande e São Conrado), estrada CG-150 (entre BR-262 e ponte do Ribeirão Brotas), e o recapeamento da Avenida Gury Marques. 

Somadas, estas obras resultam de R$ 167,3 milhões de investimento do governo do Estado. Até o momento, das obras acima, somente as Avenidas Cafezais e Duque de Caxias foram concluídas e entregues, enquanto o restante está previsto para ser entregue ainda este ano ou em 2026.

Além disso, R$ 103 milhões foram destinados a reformas e construções de escolas, e outros R$ 88,7 milhões à habitação. Somados, os investimentos estaduais chegam a R$ 801,7 milhões em quase três anos, durante o governo de Eduardo Riedel (PP).

“Firmamos parceria com a Capital para desenvolver políticas públicas e investimentos que tragam benefícios concretos para a população em áreas estratégicas. Infraestrutura, habitação e educação são algumas dessas áreas com ações que se transformam em melhorias reais na vida do cidadão, e entendemos que nosso propósito foi alcançado. Campo Grande é uma cidade extraordinária e que merece ser cada vez mais valorizada. Estamos comprometidos em colaborar sempre que for necessário”, afirmou o governador ao Correio do Estado.

Saiba

O programa MS Ativo é finalista do Prêmio Excelência em Competitividade 2025, promovido pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O resultado será divulgado na quarta-feira.

Obra por obra

A maioria das obras consideradas principais estão em desenvolvimento ou já estão prontas. Em agosto de 2023, foi entregue a obra da Avenida dos Cafezais, com investimento de R$ 11,1 milhões, na qual foi revitalizado 3,2 km e duplicado 1,15 km.

Em seguida, foi a vez do recapeamento da Duque de Caxias ser entregue, durante cerimônia de lançamento nesta sexta-feira. As obras de recapeamento duraram dois anos, de agosto de 2023 a agosto deste ano. Foram investidos R$ 27,6 milhões por parte do executivo estadual.

No restante, as outras obras estão em andamento, como é o caso do reordenamento da rotatória da Avenida Euler de Azevedo com a Avenida Tamandaré, que conta com R$ 2,4 milhões de investimento estadual.

Em abril deste ano, o Estado repassou R$ 27,4 milhões, que serão pagos em 12 parcelas, para a pavimentação do Bairro Nova Lima, que será contemplado com 137,3 mil m² de asfalto e 2,5 mil metros de drenagem em mais de 30 ruas, ainda este ano. 

Para este segundo semestre, as obras do Parque do Lageado, com investimento de R$ 6,7 milhões, estão inclusas no pacote estadual.

A obra de pavimentação asfáltica e a drenagem de águas pluviais no Bairro Jardim Itatiaia (Etapa C), com investimento estimado em R$ 16,7 milhões, teve o aviso de licitação lançado na semana passada, com a concorrência eletrônica marcada para o dia 3 de setembro.

A obra de maior valor é o recapeamento da Avenida Gury Marques e de diversas ruas das Moreninhas, no novo acesso ao bairro, que conta com investimento de R$ 42,9 milhões e está prevista para ser entregue este ano ou no primeiro semestre de 2026.

Por fim, há implantação e pavimentação asfáltica em um trecho de 5,08 km na estrada CG-150, com investimento de R$ 9 milhões e previsão de entrega também para os primeiros meses do ano que vem.

 

Operação Fruto Envenado

Mulher de sertanejo brigava para Google desassociá-la de chefão do PCC

Jaqueline Amaral havia conseguido decisões judiciais para retirar associações com o ex-marido, Julinho Carambola, mas operação da PF bloqueou bens dela em Campo Grande e ainda jogou luz sobre período com o ex

25/08/2025 17h44

Jaqueline Amaral foi alvo de operação do Ficco/MS e da Polícia Federal

Jaqueline Amaral foi alvo de operação do Ficco/MS e da Polícia Federal Redes sociais/reprodução

A Operação Fruto Envenenado, desencadeada no dia 21 de agosto pela Polícia Federal em Campo Grande, foi um duro revés para a empresária Jaqueline Maria Afonso Amaral, casada com o cantor sertanejo Diego Barros da Silva, da dupla Henrique & Diego.

É que Jaqueline já havia ganho, em primeira instância, ação judicial contra o Google e vários veículos de imprensa, para que retirassem do ar as reportagens que a associavam a seu ex-marido: Júlio César Guedes Moraes, o “Julinho Carambola”, um dos chefões do primeiro escalão do Primeiro Comando da Capital (PCC), que na hierarquia da organização criminosa está abaixo apenas de nomes como Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola.

Mais recentemente, os advogados de Jaqueline ingressaram com ação de execução contra o Google e mais empresas de comunicação, pedindo que o nome dela fosse “desindexado” do de Julinho Carambola, para evitar qualquer associação entre os dois.

O principal argumento da empresária é que ela não foi condenada em nenhum processo envolvendo o ex-marido e que tal associação, além de prejudicar seu cotidiano, também afetava o relacionamento com o cantor sertanejo, nacionalmente famoso em função da dupla.

Estava tudo indo bem, com a Justiça de Mato Grosso do Sul atendendo aos pedidos de Jaqueline, até que a Polícia Federal, por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), desencadeou a Operação Fruto Envenenado.

O envolvimento entre Jaqueline e seu ex-marido, Julinho Carambola (atualmente preso no sistema penitenciário federal), foi o pivô desta operação. A Justiça bloqueou mais de R$ 2,7 milhões de suas contas e apreendeu dois carros de luxo ligados a ela: um na casa onde vive com o sertanejo, em um condomínio na saída para Três Lagoas, em Campo Grande, e outro na residência da mãe da empresária, na Vila Nhanhá, também na capital.

“As investigações apontam que a principal suspeita, ex-companheira de um dos líderes do grupo, teria recebido quase R$ 3 milhões entre 2018 e 2022 para sustentar uma vida de luxo. Para ocultar a origem ilícita dos bens, foram utilizadas contas bancárias e nomes de parentes e amigos próximos”, informou a Polícia Federal na ocasião. “Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos celulares, munições e veículos”, acrescentou a PF.

Jaqueline não foi presa, mas agora sabe que é alvo de uma investigação.

Na semana passada, logo após ter sido alvo da operação da PF, a defesa de Jaqueline afirmou que ela “recebeu com surpresa diligência de busca e apreensão na sua residência, sob pretexto de investigação de supostas relações com integrantes de organização criminosa, visto que se separou e se afastou de seu ex-companheiro há vários anos, tendo constituído outro núcleo familiar”.

Segundo a nota, Jaqueline “mantém atividade empresarial lícita e regular, não tendo nada a esconder de autoridades”, e “entregou seu telefone celular, fornecendo senha de acesso, considerando que nada há de ilícito no seu conteúdo”.

Seus defensores concluem: “A defesa técnica, assim que tiver acesso ao processo, poderá esclarecer com mais propriedade as circunstâncias que levaram ao equívoco” de tornar Jaqueline alvo da operação.

Desvinculação

Em março último, o juiz Deni Luiz da la Riva atendeu ao pedido feito por Jaqueline para obrigar o Google a cumprir decisão judicial do ano passado, que determinava a desvinculação, nos serviços de busca, entre Jaqueline e Julinho Carambola. O processo principal tramitou em segredo de Justiça.

O juiz também reconheceu que o Google não havia obedecido por completo à decisão. A defesa da big tech apontou limitações técnicas nesse sentido e afirmou que ela não é provedora de conteúdo, e sim os veículos de comunicação.

Ainda assim, o juiz estabeleceu uma multa de R$ 10 mil ao Google. Ainda não há ação de reparação de danos por parte de Jaqueline.

Passado

As reportagens que continuam no ar lembram o período em que Jaqueline esteve presa, ainda que por pouco tempo, em março de 2003. Na ocasião, o nome dela foi vinculado à execução do juiz-corregedor de Presidente Prudente (SP), Antônio José Machado Dias.

O caso, na época, gerou comoção nacional e foi o primeiro crime da facção, uma das maiores da América do Sul, contra uma autoridade constituída.

Com Jaqueline, havia material de membros do PCC, uma vez que na época ela mantinha um relacionamento com Julinho Carambola.

Interior

Mulher é detida após agredir e arremessar café quente em vereadora de MS

Caso aconteceu na manhã de hoje nas proximidades da Câmara Municipal de Nova Andradina

25/08/2025 17h05

Parlamentar teve o rosto arranhado pela agressora

Parlamentar teve o rosto arranhado pela agressora FOTO: Jornal da Nova

Uma mulher foi detida após agredir e arremessar café quente na vereadora, Gabriela Delgado (MDB), na manhã desta segunda-feira (25), nas proximidades da Câmara Municipal de Nova Andradina.

De acordo com o Jornal da Nova, a agressora tem, aproximadamente, 40 a 50  anos, e teria atacado a parlamentar de forma repentina, e não tinha qualquer relação com a vereadora. 

A mulher arremessou café quente contra a parlamentar e, em seguida, partiu para agressões físicas. Populares que presenciaram a cena intervieram para conter a situação. A Polícia Militar foi acionada, encaminhou a suspeita e registrou a ocorrência.

A vereadora sofreu lesões no rosto e no pescoço e ainda teve uma unha arrancada. Conforme relatos de conhecidos, a mulher responsável pelo ataque sofre de problemas psicológicos e teria apresentado um surto no momento da abordagem.

Gabriela Delgado foi amparada e deve passar por atendimento médico e exame de corpo de delito, após ser ouvida na Delegacia de Polícia. Até o momento, a Câmara Municipal de Nova Andradina não se manifestou oficialmente sobre o episódio.

 

