Campo Grande terá investimento de R$ 324 milhões em obras do governo

O governo do Estado deve investir até o fim deste mandato quase R$ 1 bilhão em obras em Campo Grande, dos quais R$ 324 milhões estão previstos para futuras construções, divididas em urbanas e civis.

Segundo levantamento obtido pelo Correio do Estado, R$ 610,5 milhões são oriundos do MS Ativo, programa de gestão pública com todos os municípios de Mato Grosso do Sul, dos quais R$ 286,5 milhões estão concluídas, sendo R$ 54,9 milhões para obras civis, R$ 92,1 milhões em obras urbanas e

R$ 139,5 milhões em convênios estaduais.

O restante, cerca de R$ 324 milhões, sendo R$ 153 milhões em obras civis e R$ 171 milhões no setor urbano da Capital, ainda está previsto para ser executado nesta gestão.

Entre as principais obras do programa estão: a pavimentação do Bairro Nova Lima, melhorias no Parque do Lageado, revitalização e duplicação da Avenida dos Cafezais, reordenamento das Avenidas Euler de Azevedo e Tamandaré, pavimentação asfáltica e drenagem do Jardim Itatiaia, revitalização da Avenida Duque de Caxias, obras na região do Imbirussu (Nova Campo Grande e São Conrado), estrada CG-150 (entre BR-262 e ponte do Ribeirão Brotas), e o recapeamento da Avenida Gury Marques.

Somadas, estas obras resultam de R$ 167,3 milhões de investimento do governo do Estado. Até o momento, das obras acima, somente as Avenidas Cafezais e Duque de Caxias foram concluídas e entregues, enquanto o restante está previsto para ser entregue ainda este ano ou em 2026.

Além disso, R$ 103 milhões foram destinados a reformas e construções de escolas, e outros R$ 88,7 milhões à habitação. Somados, os investimentos estaduais chegam a R$ 801,7 milhões em quase três anos, durante o governo de Eduardo Riedel (PP).

“Firmamos parceria com a Capital para desenvolver políticas públicas e investimentos que tragam benefícios concretos para a população em áreas estratégicas. Infraestrutura, habitação e educação são algumas dessas áreas com ações que se transformam em melhorias reais na vida do cidadão, e entendemos que nosso propósito foi alcançado. Campo Grande é uma cidade extraordinária e que merece ser cada vez mais valorizada. Estamos comprometidos em colaborar sempre que for necessário”, afirmou o governador ao Correio do Estado.

Saiba O programa MS Ativo é finalista do Prêmio Excelência em Competitividade 2025, promovido pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O resultado será divulgado na quarta-feira.

Obra por obra

A maioria das obras consideradas principais estão em desenvolvimento ou já estão prontas. Em agosto de 2023, foi entregue a obra da Avenida dos Cafezais, com investimento de R$ 11,1 milhões, na qual foi revitalizado 3,2 km e duplicado 1,15 km.

Em seguida, foi a vez do recapeamento da Duque de Caxias ser entregue, durante cerimônia de lançamento nesta sexta-feira. As obras de recapeamento duraram dois anos, de agosto de 2023 a agosto deste ano. Foram investidos R$ 27,6 milhões por parte do executivo estadual.

No restante, as outras obras estão em andamento, como é o caso do reordenamento da rotatória da Avenida Euler de Azevedo com a Avenida Tamandaré, que conta com R$ 2,4 milhões de investimento estadual.

Em abril deste ano, o Estado repassou R$ 27,4 milhões, que serão pagos em 12 parcelas, para a pavimentação do Bairro Nova Lima, que será contemplado com 137,3 mil m² de asfalto e 2,5 mil metros de drenagem em mais de 30 ruas, ainda este ano.

Para este segundo semestre, as obras do Parque do Lageado, com investimento de R$ 6,7 milhões, estão inclusas no pacote estadual.

A obra de pavimentação asfáltica e a drenagem de águas pluviais no Bairro Jardim Itatiaia (Etapa C), com investimento estimado em R$ 16,7 milhões, teve o aviso de licitação lançado na semana passada, com a concorrência eletrônica marcada para o dia 3 de setembro.

A obra de maior valor é o recapeamento da Avenida Gury Marques e de diversas ruas das Moreninhas, no novo acesso ao bairro, que conta com investimento de R$ 42,9 milhões e está prevista para ser entregue este ano ou no primeiro semestre de 2026.

Por fim, há implantação e pavimentação asfáltica em um trecho de 5,08 km na estrada CG-150, com investimento de R$ 9 milhões e previsão de entrega também para os primeiros meses do ano que vem.

