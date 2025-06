Semana terá frente fria e mínima pode chegar a 4°C em Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Campo Grande iniciará a semana com tempo nublado e temperaturas amenas, marcando o início de uma nova frente fria que deve durar até a próxima semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima pode chegar até 4°C e pancadas de chuva podem atingir o município.

Para esta segunda, a previsão é de mínima de 11°C e máxima de até 24°C na Capital, com rajadas de vento que podem alcançar até 60 km/h. O céu permanece encoberto e há possibilidade de chuvas fracas e isoladas.

Já na terça-feira (24), os campo-grandenses podem tirar o casaco do guarda-roupa pois será o dia mais frio da semana, com previsão de mínima de 4 °C e máxima de apenas 21°C. O frio será ainda mais intenso nas regiões sul e sudoeste do Estado, onde os termômetros podem chegar a 0°C, com possibilidade de geadas.

Na quarta-feira (25), a mínima prevista é de 5°C e a máxima pode chegar a 28°C. A nebulosidade deve ir embora e o risco de chuva diminui.

No entanto, na quinta-feira (26), a previsão é de aumento nas temperaturas, com mínima de 15°C e máxima de 32°C, mas o dia deve ser marcado por muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas.

Em MS

A massa de ar polar deverá gerar ainda temperaturas de 6ºC em Ponta Porã e de 5ºC em Dourados. Em Porto Murtinho, as temperaturas mínima e máxima ficarão bem próximas, 15°C e 18°C, respectivamente, em consequência da chegada da frente fria.

No sudoeste do Estado e na região pantaneira, as mínimas serão de 8°C a 19°C e as máximas, de 20°C a 30°C.

Os efeitos mais intensos dessa frente fria devem ficar restritos às regiões sudoeste e sul do Estado. Nas demais regiões, as temperaturas máximas poderão variar entre 24°C e 29°C, enquanto as mínimas girarão em torno de 16°C e 18°C.

A atuação de uma área de baixa pressão atmosférica também vai favorecer o aumento de nebulosidade e podem ocorrer chuvas e tempestades isoladas, principalmente no extremo-sul do Estado.

Inverno

Apesar da chegada da frente fria no Estado, temperaturas abaixo da média não são esperada no período de inverno em Mato Grosso do Sul.

Conforme explicou o meteorologista Natálio Abrahão à reportagem do Correio do Estado, dos 94 dias de inverno, as massas polares devem ocorrer apenas nos primeiros 30 dias da estação. Nos dois meses restantes (agosto e setembro), o predomínio será de umidade baixa, temperaturas elevadas, estiagens e seca.

Em Mato Grosso do Sul, grande parte do inverno deverá ser marcada pela extensão do tempo ensolarado, ocasionado pela atuação de bloqueios atmosféricos.

“O aumento de temperatura máxima com valores elevados deve acontecer em razão dos bloqueios atmosféricos fortalecidos por massas de ar quentes e secas”, declarou Natálio Abrahão.

De acordo com o meteorologista, esses bloqueios podem se estender por várias semanas, mantendo as condições do tempo estáveis, com dias ensolarados, sem chuva, com baixa umidade do ar, pouca nebulosidade e alta concentração de poluentes.

Natálio Abrahão também alerta que o período do inverno é propenso ao aumento de casos de doenças respiratórias.

“Com as massas de ar quentes e secas, aumenta a incidência de poeiras, areia, fumaça e fuligem que persistem em suspensão no ar, surgindo com mais frequência as doenças respiratórias”, explicou o meteorologista.

As probabilidades de chuvas na estação indicam precipitação abaixo da média histórica no sul de Mato Grosso do Sul em junho e julho.

Climatologicamente, em grande parte do Estado, os volumes de chuva em julho e agosto variam entre 50 mm e 200 mm. No extremo-norte do Estado, as chuvas variam entre 25 mm e 50 mm e, no extremo-sul, entre 200 mm e 300 mm.

Em agosto e no início de setembro poderão ocorrer estiagem, calor intenso, umidade baixa e chuvas fracas ocasionais.

As precipitações durante a estação deverão ocorrer no fim da tarde, de forma irregular, mal distribuídas e com baixo volume, mantendo-se próximas às médias históricas.

“Não se descarta períodos longos sem chuva, acima de 30 dias, com estiagens ou pouca chuva na Capital”, destacou o meteorologista.

Proteja os animais

Cães que vivem fora de casa precisam de uma casinha bem protegida, com telhado impermeável e entrada virada contra o vento. Forre o interior com cobertores ou palha seca.

Dentro de casa, ofereça caminhas elevadas do chão, com mantas quentes. O contato direto com pisos frios rouba calor do corpo.

Roupas: Use roupas de frio para cães de pelo curto, filhotes, idosos ou com problemas de saúde. Evite peças apertadas ou que atrapalhem os movimentos;

Use roupas de frio para cães de pelo curto, filhotes, idosos ou com problemas de saúde. Evite peças apertadas ou que atrapalhem os movimentos; Banhos e cuidados: Reduza a frequência dos banhos durante o frio. Quando necessário, use água morna e seque bem o animal com toalha e secador;

Reduza a frequência dos banhos durante o frio. Quando necessário, use água morna e seque bem o animal com toalha e secador; Evite tosas muito curtas. O pelo ajuda a manter o calor;

Passeios: Prefira os horários mais quentes do dia (entre 10h e 15h) e evite caminhadas no início da manhã ou à noite;

Prefira os horários mais quentes do dia (entre 10h e 15h) e evite caminhadas no início da manhã ou à noite; Se estiver ventando muito ou chovendo, o ideal é reduzir o tempo de exposição ao frio.

Como proteger gatos do frio

Gatos amam lugares quentes e escondidos. Monte tocas com caixas de papelão, mantas e cobertores. Posicione-as longe de correntes de ar;

Deixe espaços livres sob móveis com cobertas, ou use caminhas estilo “iglu”;

Evite deixar gatos em locais úmidos ou com pisos frios;

Vacinas, vermífugos e alimentação reforçada são aliados importantes para manter a imunidade.

* Colaborou Judson Marinho e Laura Brasil