Campo Grande terá teste para identificar pessoas com inteligência acima da média

Testes da Mensa Brasil buscam identificar pessoas com inteligência acima da média; Campo Grande recebe avaliação coletiva neste sábado (1º). - Foto: Divulgação

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Campo Grande será uma das primeiras cidades brasileiras a receber, em agosto, uma rodada de testes voltados à identificação de pessoas com inteligência significativamente acima da média. A avaliação será realizada neste sábado, 1º de agosto, e integra o calendário nacional da Associação Mensa Brasil, entidade que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais.

Além da Capital sul-mato-grossense, Campinas, São José do Rio Preto e Sorocaba, todas em São Paulo, também receberão avaliações no mesmo dia. Ao longo do mês, a iniciativa chegará a 12 cidades brasileiras de oito estados e do Distrito Federal, conforme o calendário divulgado pela associação.

Os testes são destinados a pessoas com 17 anos ou mais que estejam cursando ou já tenham cursado o ensino superior, mesmo que a graduação não tenha sido concluída.

A avaliação será presencial e contará com acompanhamento de profissional de psicologia. Por questões de organização e privacidade, o endereço e o horário exatos da aplicação não são divulgados publicamente e são repassados individualmente aos candidatos inscritos.

Teste busca identificar altas capacidades

A Mensa Brasil é a representação brasileira da Mensa Internacional, organização criada para reunir pessoas com desempenho intelectual elevado.

Para ingressar na associação, é necessário apresentar resultado compatível com QI igual ou superior ao de 98% da população, a partir de testes reconhecidos pela entidade.

Na prática, o critério significa estar entre aproximadamente os 2% da população com maior desempenho nos instrumentos de inteligência aceitos pela organização.

A aplicação em Campo Grande faz parte do trabalho desenvolvido pela associação para ampliar a identificação de pessoas com altas habilidades que podem ter passado parte da vida sem reconhecer características relacionadas ao próprio potencial cognitivo.

O presidente da Mensa Brasil, Julio Cesar Campos Filho, afirma que o objetivo vai além da ampliação do número de integrantes da entidade e envolve a identificação de talentos que, muitas vezes, não são reconhecidos durante a trajetória escolar, acadêmica ou profissional.

“O Brasil ainda desperdiça muitos desses potenciais simplesmente porque essas pessoas nunca foram identificadas”, afirma.

Segundo ele, há pessoas que chegam à vida adulta sem compreender determinadas características e sem terem recebido estímulos adequados para desenvolver suas habilidades.

“Muitas crescem sem compreender suas próprias características, sem estímulo adequado e, muitas vezes, sem encontrar espaços onde possam desenvolver plenamente suas habilidades. A Mensa Brasil quer contribuir justamente com essa luta: ajudar essas pessoas a se reconhecerem, se conectarem e perceberem que não estão sozinhas”, acrescenta Campos Filho.

Cerca de 7 mil já foram identificados no Brasil

Atualmente, segundo dados divulgados pela associação, aproximadamente 7 mil pessoas foram identificadas com superdotação ou altas habilidades no Brasil no âmbito da entidade.

Em escala mundial, a Mensa Internacional reúne mais de 160 mil membros distribuídos por cerca de 90 países. A organização foi fundada em 1946, no Reino Unido, enquanto a representação brasileira surgiu em 2002.

A entidade tem entre seus objetivos identificar e estimular a inteligência humana, incentivar pesquisas relacionadas ao tema e proporcionar espaços de intercâmbio intelectual entre seus integrantes.

Apesar de popularmente ser chamado de “teste de QI”, a avaliação deve ser compreendida dentro dos critérios e instrumentos utilizados pela própria associação. O resultado serve para verificar se o candidato atende aos requisitos de admissão estabelecidos pela Mensa.

Campo Grande abre calendário de agosto

A Capital de Mato Grosso do Sul integra a primeira etapa do calendário nacional de agosto. Depois dos testes realizados no dia 1º, as avaliações continuam no dia 8 de agosto, em Jundiaí (SP) e Maceió (AL).

No dia 15, haverá aplicação no Distrito Federal. Petrolina (PE) recebe a avaliação no dia 22. O calendário termina em 29 de agosto, com testes em Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP).

Em Campo Grande, assim como nas demais cidades, local e horário serão comunicados de maneira privada aos inscritos.

As inscrições são realizadas pela Associação Mensa Brasil e podem ser feitas pelo site oficial da entidade. http://www.mensa.org.br/

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