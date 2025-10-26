Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

CUIDADOS ANIMAIS

Desde agosto, Campo Grande vacina 600 cães e gatos contra raiva por dia

Somente este ano, Capital registrou 10 casos de raiva em morcegos, o que intensificou buscas pelo imunizante em animais domésticos

Felipe Machado

26/10/2025 - 10h00
Em meio aos casos de morcegos encontrados caídos, Campo Grande vacina quase 600cães e gatos contra raiva por dia desde a primeira semana de agosto, quando a campanha para imunização antirrábica começou e se intensificou na Capital.

Como reportado pelo Correio do Estado este mês, a Capital acumula 10 casos de morcegos infectados com o vírus da raiva, que foram encontrados em nove bairros diferentes da Capital: São Francisco (2); Centro; Jardim Ouro Preto; Carandá Bosque; Aero Rancho; Jardim Veraneio; Jardim Columbia; Vila Jacy; e Vila Planalto.

Mesmo que o número sirva de alerta, ainda não há com o que se preocupar, visto que os casos confirmados representam apenas 1,6% do total de morcegos capturados pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) em 2025 - 620 ao todo.

Porém, os seres humanos não são os únicos na lista de risco de contrair a grave doença, animais domésticos, principalmente cães e gatos, também podem ser seriamente afetados pela raiva. Por isso, a vacinação em dia aos “bichinhos” é recomendada por profissionais da saúde, até para servir de proteção à vida humana.

Em resposta à reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) afirmou que, desde o dia 4 de agosto, data que marcou o início da campanha de vacinação antirrábica, já foram imunizados 34.310 cães e 14.391 gatos. Visto que já se passaram 83 dias desde o lançamento da campanha, são cerca de 586 animais vacinados por dia.

A dinâmica da campanha é realizada quase 100% em casas, já que profissionais passam de residência em residência para aplicar o imunizante. Caso o tutor não esteja no endereço no momento da visita, ele pode aplicar a vacina diretamente na sede do CCZ, localizada na Avenida Senador Filinto Müller, nº 1601, no bairro Vila Ipiranga.

Em conversa com o Correio do Estado, a veterinária Juliana Sguario recomenda a vacinação de cachorros e gatos. “Além das vacinas serem importante para a prevenção de uma zoonose, como a raiva, também é importante para qualidade de vida e a longevidade do pet, pois também previne de outras doenças virais, como a parvovirose e a cinomose”, explica.

10 ANOS LIVRE

Em Mato Grosso do Sul, uma década se passou sem casos registrados de raiva em humanos. Inclusive, o último caso confirmado no País ocorreu em abril de 2015, em Corumbá, onde acontecia uma epidemia de animais com raiva na época.

Na ocasião, um homem de 38 anos foi mordido por um cachorro infectado e procurou ajuda quase um mês depois do ocorrido.

Transferido para o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande, ele ficou dias em regime de isolamento, coma induzido e respirando por aparelhos.

Um mês de internação depois, o rapaz faleceu após sofrer uma parada cardíaca. Este foi o primeiro caso em humanos no Estado desde 1994, ou seja, um período de 21 anos sem registros.

CRUEL

A raiva é uma doença que atinge mamíferos, incluindo seres humanos. Mesmo com baixa incidência de casos confirmados em humanos, a doença sempre é alvo de preocupação das autoridades de saúde, visto que sua infecção está diretamente ligada à morte.

De acordo com o Ministério da Saúde, a raiva é transmitida ao homem por meio da saliva de animais infectados por meio de mordedura, arranhadura ou lambedura.

Após o período de incubação (cerca de 45 dias em adultos e em menos tempo em crianças), surgem os primeiros sintomas da doença, como náuseas, anorexia, mal-estar geral, dor de cabeça e garganta, irritabilidade, entorpecimento, inquietude, pequeno aumento na temperatura e sensação de
angústia.

Essas manifestações da raiva costumam durar de 2 a 10 dias. Após esse período, os sintomas progridem e começam a ficar mais graves, manifestando-se como febre, delírios, convulsões e espasmos musculares involuntários. Em geral, o tempo da piora dos sintomas até o óbito dura de dois a sete dias.

Por isso, é recomendado que pessoas com alto grau de exposição a esses animais (como veterinários e biólogos), vacinem-se como medida de prevenção. 

A vacina antirrábica para cães e gatos é distribuída gratuitamente na rede pública, já que a proteção deles é vista como essencial para a não propagação da doença em humanos.

OLHA A CHUVA!

Mais da metade de MS está em alerta para chuvas de até 100mm neste domingo

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) engloba 47 municípios sul-mato-grossenses, dos quais algumas já 'madrugaram' com precipitação e tempo nublado

26/10/2025 08h15

Chuva dá as caras nesta manhã e deve se prolongar durante o resto do dia

Chuva dá as caras nesta manhã e deve se prolongar durante o resto do dia Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado

Assim como já era esperado, este final de semana em Mato Grosso do Sul tem sido de temperaturas amenas e chuvas irregulares. Porém, de acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), mais da metade do Estado corre perigo de acumulado de chuva neste domingo (26), com precipitação de até 100 mm e outros riscos potenciais.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) e reportado pelo Correio do Estado ontem, a partir de hoje é esperado o avanço de frente fria no estado, com previsão de chuva fraca a moderada na maior parte do território sul-mato-grossense. 

Por isso, a expectativa é de grande mudança nas temperaturas, com máximas no estado de 24°C a 35°C, variando por região, nas próximas 36 horas.

Todavia, o Inmet acredita que as expectativas podem ser maiores, visto que 47 municípios sul-mato-grossenses estão englobados no alerta laranja para acumulado de chuva, do qual o instituto avisa que podem acontecer chuvas entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia.

Chuva dá as caras nesta manhã e deve se prolongar durante o resto do diaRegião alaranjada é onde o alerta está ativo - Fonte: Inmet

Estão em alerta cidades como Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Bonito. Até o momento, Campo Grande não está envolvido no aviso, mesmo que tenha ‘acordado’ com chuvas leves e céu nublado em algumas regiões da Capital.

Por causa da chance de chuvas fortes, estes municípios estão sob risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, a depender de cidades que apresentam áreas que apresentam potencial para estes contratempos.

MADRUGADA E MANHÃ

Inclusive, algumas regiões de Mato Grosso do Sul já madrugaram e amanheceram com chuvas. Em Dourados, as chuvas já ultrapassaram a barreira dos 13 mm somente nesta manhã. Já em Corumbá, a precipitação chegou aos 5 mm.

Em Ivinhema, a situação é mais forte, com pancadas que alcançaram 20,8 mm e devem seguir este padrão ao longo do dia.

PRIMAVERA

Para esta estação, o Cemtec já havia explicado que , por conta da primavera ser uma estação de transição do frio para o calor, esta condição favorece o aparecimento de tempestades severas de curta duração, que podem provocar chuvas intensas, descargas elétricas atmosféricas, fortes rajadas de vento e até queda de granizo.

Conforme dados das últimas três décadas, na maioria do Estado, as chuvas variam entre 400mm a 500 mm neste período. Porém, nas regiões nordeste e extremo sul as chuvas variam entre 500mm a 600 mm, acima da média estadual. 

Já na região noroeste sul-mato-grossense, a precipitação é um pouco abaixo da média, visto que geralmente varia de 300mm a 400 mm.

Para esta primavera, "a tendência climática indica irregularidades nas chuvas, onde podem ficar abaixo ou acima da média histórica". Mas, a região sudeste do Estado é a única que tem uma previsão mais certeira, da qual aponta "chuvas ligeiramente abaixo da média histórica para o trimestre".

ENEM DO MAGISTÉRIO

PND 2025: prova para professores é aplicada hoje em 750 cidades

Portões fecham às 13h e exame terá duração de 5 horas e 30 minutos

26/10/2025 07h45

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), aplica pela primeira vez, neste domingo (26), em 750 cidades de todos os estados e no Distrito Federal, a Prova Nacional Docente (PND) de 2025. Mais de 1 milhão se inscreveram para participar do certame.

Chamado de "CNU dos Professores" ou "Enem dos Professores", o exame representa uma porta de entrada no magistério público brasileiro. As redes públicas de ensino poderão optar por usar as notas dos participantes da PND como mecanismo único ou complementar de seleção de docentes para seus quadros a partir de 2026. Os entes federativos vão considerar a nota obtida pelo candidato, neste domingo.

A prova

A prova terá duração total de 5 horas e 30 minutos.

O conteúdo do exame terá a mesma matriz da avaliação teórica do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) das Licenciaturas que, desde a sua edição em 2024, foca nos cursos de formação docente. 

De acordo com o edital da PND 2025, o exame será composto por duas partes: formação geral de todos os docentes e componente específico.

A formação geral incluirá 30 questões objetivas e uma discursiva, elaboradas a partir de temas ligados à formação docente.

Já a parte específica contará com 50 questões de múltipla escolha, voltadas ao conteúdo e habilidades próprias de cada uma das 17 áreas da licenciatura. São elas: artes visuais; ciências biológicas; ciências sociais; computação; educação física; filosofia; física; geografia; história; letras (inglês); letras (português); letras (português e espanhol); letras (português e inglês); matemática; música; pedagogia e química.

Horário e locais de prova

Os candidatos devem portar um documento com foto e uma caneta esferográfica preta de tubo transparente. A aplicação da prova da PND seguirá o horário de Brasília, conforme a descrição:

  • abertura dos portões: 12h;
  • fechamento dos portões: 13h;
  • início da prova: 13h30;
  • término da prova: 19h.

O Cartão de Confirmação de Inscrição com o local da prova pode ser consultado no Sistema PND. O documento confirma o número de inscrição, data e horários do exame. Nele, consta ainda se o participante contará com atendimento especializado ou tratamento por nome social. 

O que levar 

  • Os candidatos devem portar um documento com foto e uma caneta esferográfica preta de tubo transparente.
  • Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda levar impresso o Cartão de Confirmação de Inscrição neste dia do exame.

Seleção de professores

Nesta edição, 1.508 municípios, incluindo 18 capitais, além de 22 secretarias estaduais de educação aderiam voluntariamente à prova.

Confira aqui as redes de ensino dos estados e cidades participantes da PND.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a PND tem o objetivo de estimular a realização de concursos públicos e aumentar o aumento de professores efetivos nas redes de ensino do Brasil.

Participantes

A prova atraiu 1.086.914 de pessoas inscritas confirmadas, divididas em dois grupos. O de estudantes de licenciaturas que estão concluindo a graduação em 2025 e, também a licenciados formados que estão interessados em ingressar no magistério da rede pública.

Segundo o MEC, o estado com maior número de inscritos confirmados é São Paulo (253.895), seguido de Minas Gerais (97.113) e Rio de Janeiro (72.230). 

Se considerados os municípios, o número de inscrições confirmadas é liderado pelo município de São Paulo (84.633), seguido pelo município do Rio de Janeiro (28.765) e por Brasília e demais cidades do DF (18.754).

A área de pedagogia lidera as inscrições na PND com 560.576 pessoas confirmadas. Em segundo lugar, figura a área de letras – português, com 73.187 confirmações; seguida de matemática (72.530) e de educação física (65.911).

A PND 

A PND faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, que reúne ações de reconhecimento e qualificação do magistério da educação básica e de incentivo à docência no país.

(Com informações da Agência Brasil)

