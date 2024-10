Cantor Leonardo entra em "lista suja" do trabalho escravo

Corumbá

Segundo informações de familiares, o jovem estava na cidade para votar nas eleições municipais e aproveitou o domingo para passar com os avós. O motociclista morreu em acidente, na manhã de hoje, na BR-262, perto de Corumbá.

Acidente ocorreu no km 749, da BR-262, próximo a Corumbá Fotos: Diário Corumbaense

O motociclista Romário Sidney Ferreira Santos, de 30 anos, morreu nesta terça-feira (8) após colidir com uma carreta na BR-262, próximo ao município de Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações de familiares, o jovem estava a caminho de Campo Grande e conduzia a motocicleta que havia comprado há menos de um mês.

O acidente aconteceu por volta das 6h30, no km 749, durante uma ultrapassagem. Aos policiais, o motorista da carreta envolvida no acidente relatou que estava a caminho de Corumbá para carregar o veículo, quando uma caminhonete ultrapassou outro caminhão no sentido contrário e invadiu a contramão.

Fotos: Diário Corumbaense

Ainda em depoimento, o motorista disse que foi surpreendido pelo motociclista que estava logo atrás e não conseguiu retornar à pista no sentido Campo Grande. Ele afirmou aos policiais que tentou desviar a carreta para o acostamento, mas o jovem seguiu na mesma direção, resultando na colisão na parte dianteira do veículo. Com o impacto, a vítima foi arremessada para a pista.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local do acidente e encontraram o corpo do jovem no meio da pista, sem vida.

O trecho do acidente ficou parado por alguns minutos até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que, logo após, passou a operar no sistema Pare e Siga, até a conclusão dos trabalhos da Perícia Técnica e da Polícia Civil. O corpo de Romário foi encaminhado ao IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).

Motociclista foi á Corumbá para votar

Romário Sidney Ferreira Santos, de 30 anos

Em entrevista ao jornal Diário Corumbaense, a sobrinha de Romário, Aline Sampaio do Nascimento, de 21 anos, relatou que Romário esteve em Corumbá no último domingo (6) para votar nas eleições municipais e também para mostrar à família do motociclista a motocicleta que havia comprado recentemente.

“Ele veio para votar e também aproveitar para visitar a família e mostrar a moto que tinha comprado há cerca de um mês em Campo Grande, onde morava há uns dois anos. Chegou no domingo mesmo, veio na minha casa, aí ontem ele jantou com meus avós, pois já ia embora hoje.

Aline relatou ao jornal o seu último contato com o tio.

“Ele saiu por volta das 05h de hoje. Meu último contato com ele foi ontem mesmo, quando mandei mensagem para ele vir tomar tereré, mas ele acabou não vindo, porque ia sair para jantar com meus avós”, lamentou Aline.



