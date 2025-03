Carnaval de Corumbá vai colocar 17 mil pessoas para desfilar na passarela

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Oficialmente, o Carnaval de Corumbá teve início na quarta-feira. Neste fim de semana, acontecerão os desfiles dos blocos oficiais e das escolas de samba. A Capital do Pantanal, quem tem 96 mil habitantes, terá mais de 17 mil pessoas desfilando, desde a Rua Frei Mariano, esquina com a Rua Treze de Junho, até a Avenida General Rondon, esquina com a Rua Major Gama, ao longo de pouco mais de seis quarteirões.

São 10 agremiações que disputam o título do Carnaval e 11 blocos oficiais que entram no páreo para obter o reconhecimento de melhor bloquinho carnavalesco.

A programação oficial do evento tem início a partir das 20h deste sábado, quando saem, nessa ordem, os blocos: Águia da Vila, Afro Samba Reggae, Flor de Abacate, Os Intocáveis, Oliveira Somos Nós, Bola Preta, Nação Zumbi, Arthur Marinho, Clube dos Sem, Vitória Régia e Praia, Bola e Cerveja.

Já no domingo e na segunda-feira será a vez das escolas de samba. A ordem vai ser: Unidos da Vila Mamona, A Pesada, Unidos da Major Gama, Acadêmicos do Pantanal e Caprichosos de Corumbá, no domingo; e Imperatriz Corumbaense, Estação Primeira do Pantanal, Império do Morro, Marquês de Sapucaí e Mocidade Independente da Nova Corumbá, na segunda-feira, fechando o desfile.

Em 2024, a escola de samba campeã foi a Império do Morro, que alcançou 158,9 pontos. Entre os blocos, o Nação Zumbi conquistou o título da Liga Independente dos Blocos Carnavalescos de Corumbá (Liblocc), com 79,7 pontos.

Cada agremiação carnavalesca na Capital do Pantanal precisa desfilar com mil integrantes. Já nos blocos o número de foliões fica em torno de 700, mas alguns reúnem até 1,2 mil pessoas, como ocorreu em 2024.

No holofote central, para promover a festa e garantir que o reconhecimento de melhor Carnaval do Centro-Oeste seja de Corumbá, a Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá (Liesco) avalia que o evento conseguiu se reafirmar como o principal desta região do País.

“A gente está cada vez mais reafirmando que o Carnaval no Centro-Oeste é feito aqui, em Corumbá. Em 2022, quando a festa foi realizada em abril, a gente mostrou que está no coração do corumbaense essa festa. Já está na identidade cultural da cidade, e estamos em evolução. Por dia, são 10 mil pessoas só das escolas desfilando e outras 25 mil assistindo”, analisou o presidente da Liesco, Victor Raphael.

Por conta de ano eleitoral e troca de gestão em 2024, as escolas de samba, responsáveis por fazer o tamborim e os corações carnavalescos baterem forte na Capital do Pantanal, receberam recursos fora do período considerado antecipado. Atualmente, a verba pública representa entre 40% e 50% dos gastos das agremiações. O restante do valor para garantir os desfiles vem de eventos realizados ao longo do ano e parcerias.

Cada escola de samba corumbaense, atualmente, movimenta entre R$ 200 mil e R$ 300 mil para entrar na passarela. O intercâmbio com agremiações de São Paulo e do Rio de Janeiro também ocorre todos os anos, o que ajuda tanto a abrilhantar os adereços como colocar na avenida mais profissionalismo. Ainda assim, por regra, as escolas têm o limite de 30% para comprar produtos de fora. Essa questão é levada a sério pela Liesco, para também garantir que a economia local seja movimentada.

Para conseguir garantir toda a produção de fantasias e carros alegóricos, é um verdadeiro batalhão de gente que trabalha sem parar desde dezembro até próximo de as escolas se apresentarem. As agremiações maiores chegam a contar com 120 pessoas trabalhando rotineiramente, enquanto outras, neste ano, estão com 85 funcionários atuando. Todo esse pessoal garante, com o Carnaval, o amor pela festa e uma renda extra por pelo menos três meses.

Com quantos dias se faz um grande Carnaval

Além dos blocos oficiais e das escolas de samba, em Corumbá, o Carnaval ganha contornos mais amplos porque envolve concurso de marchinhas, concurso de fantasias, shows nacionais e regionais e o engajamento de vários outros blocos, que desfilam tanto no centro da cidade como em áreas fechadas. Como se tornou tradição, a prefeitura de Corumbá é responsável por organizar um bloco que sempre sai às ruas primeiro, abrindo festividades na véspera do grande evento.

O bloco Sandálias de Frei Mariano desfilou na quarta-feira, abrindo as festividades, como já ocorre em Corumbá há 19 anos – iniciativa criada pela empreendedora cultural Heloísa Urt. É obrigatório que nesse bloco o prefeito e o vice façam as vezes de dançar na passarela. Desta vez, Dr. Gabriel e sua vice, Bia Cavassa, usaram a camiseta oficial do bloco e desceram a Rua Frei Mariano com vários servidores municipais, além da corte de Momo, composta por Kléber Kosta, Cinthia Ajala e as princesas Leidy Anni Arruda e Juliana Bejarano.

Frei Mariano é lembrado no bloco porque se tornou uma figura mítica em Corumbá. A lenda fala que ele rogou uma praga contra os moradores da cidade depois de ter sido acusado de não pagar pelo relógio da Igreja Matriz, em 1887 – dados históricos apontam que um empresário promoteu pagar e colocou a culpa do calote no frei. Suas sandálias teriam ficado enterradas em algum lugar da cidade, e o desenvolvimento local só voltaria a acontecer se alguém as achasse. Verdade ou não, esse caso segue um mistério.

Já no concurso de marchinhas, a vencedora da edição deste ano foi “Sogra do TikTok”, de Diego Rodrigues e Hiltinho. A segunda colocação ficou com “Carnaval na Fronteira”, composta pela jornalista Lívia Gaertner e interpretada por Karina Cabral. O terceiro lugar foi de “Peixe Frito pra Sobra”, de Fábio Marchi.

No concurso de fantasias, 20 participantes disputaram o certame no tradicional salão do Corumbaense, que fica no fim da passarela do samba.

“Conseguimos democratizar o Carnaval em Corumbá. Antes, só era feito na área central. Levamos para os bairros porque há pessoas que não têm condições de vir até o Centro. Com o Folia nos Bairros, levamos diversão para as crianças, em uma festa para as famílias. Para o ano que vem, vamos fazer um Carnaval muito melhor. Que todos possam curtir, com muita tranquilidade e segurança, o melhor Carnaval do Estado e o melhor do Centro-Oeste”, convidou o prefeito Dr. Gabriel.

