Carnaval pode ser chuvoso em MS, mas temperaturas devem chegar aos 40°C

A previsão para o Carnaval em Mato Grosso do Sul indica dias de tempestade e dias com temperaturas altas. Comum no período carnavalesco, o começo do feriado pode ter a ocorrência de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.
Durante a sexta-feira (13) e o sábado (14), quem estiver nos bloquinhos deve estar preparado para tomar chuva ou levar um guarda-chuva na pochete.
Na Capital, as temperaturas variam entre 22°C de mínima e podem chegar a 32°C neste período.
Nas regiões Sul, Cone-Sul e na Grande Dourados, as mínimas variam entre 21°C e 23°C e as máximas chegam a 33°C. Na região Pantaneira e Sudoeste, as máximas chegam a 35°C e no Bolsão, Norte e Leste, os termômetros chegam a 36°C.
Todo o Estado está em alerta de perigo potencial para tempestade até o final do dia desta sexta-feira (13), com possibilidade de volumes de chuva que podem chegar a 50 milímetros no dia e queda de granizo.
Já no domingo (15) e na segunda-feira (16), a previsão indica um tempo mais firme com sol e algumas nuvens. A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica em médios níveis da atmosfera atuam como um bloqueio atmosférico, o que favorece o tempo quente e seco no Estado.
Por causa dessas condições, são esperadas altas temperaturas, podendo chegar a 40°C na região do bolsão e baixos índices de umidade relativa do ar, variando entre 40% e 20%.
Porém, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), não são descartadas pancadas de chuva e tempestades com raios e rajadas de vento.
Na Capital, as mínimas variam entre 22°C e 25°C e as máximas podem atingir 36°C. Na região de Ponta Porã, Iguatemi e Dourados, as mínimas ficam na faixa dos 22°C e as máximas podem chegar a 38°C na Grande Dourados.
Nas regiões Pantaneiras, entre Corumbá e Aquidauana, e Porto Murtinho, as máximas atingem 39°C e as mínimas caem para 22°C.
No dia do Carnaval (17) e na Quarta-feira de Cinzas (18), o avanço de uma frente fria aliada ao aquecimento diurno e aumento da umidade deve trazer de volta as tempestades.
Os maiores acumulados são previstos para as regiões centro-leste, norte e nordeste do Estado, podendo chegar a 100 milímetros acumulados
As máximas continuam altas em todas as regiões, atingindo de 35°C a 38°C. As mínimas variam de 22°C a 25°C em todo o Estado. Pontualmente, são esperadas rajadas de vento com velocidade maior que 60 km/h.