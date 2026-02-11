Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Carnaval vai movimentar 22 mil pessoas na rodoviária de Campo Grande

Dia mais movimentado será sexta-feira (13), com expectativa de três mil embarques

Naiara Camargo

Naiara Camargo

11/02/2026 - 11h28
Carnaval é comemorado nesta terça-feira (17) em todo o Brasil. Órgãos, repartições públicas e algumas empresas decretaram ponto facultativo e emendaram a folga de sábado (14) até 13h de quarta-feira (18).

Vale ressaltar que o Carnaval não é um feriado previsto no calendário nacional, estadual ou municipal, mas, estados e municípios têm autonomia para decretar pontos facultativos.
Quem tem oportunidade e disponibilidade, não perde tempo para curtir o feriadão em outra cidade. Com isso, o movimento promete ser intenso no Terminal Rodoviário de Campo Grande neste Carnaval.

De acordo com a concessionária que administra o terminal, a expectativa é que 22 mil pessoas embarquem e desembarquem no local entre sexta-feira (13) e quarta-feira (18).
Entre sexta-feira (13) e sábado (14), cinco mil pessoas devem passar pelo terminal. O dia mais movimentado é sexta (13), com expectativa de três mil embarques.

Os destinos preferidos são Corumbá (MS), Dourados (MS), Três Lagoas (MS), Bonito (MS), Cuiabá (MT), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF).

Caso necessário, ônibus extras serão disponibilizados para suprir a demanda. Os dados são da concessionária que administra o Terminal Rodoviário da Capital, ADS/Socicam.

ORIENTAÇÕES

A empresa que administra a Rodoviária da Capital orienta que o passageiro:

  • Apresente documento oficial com foto no momento de embarque, mesmo que seja criança;
  • Chegue com 1 hora de antecedência do horário do embarque;
  • Obedeça o limite de bagagem: 30kg por pessoa no bagageiro e 5kg de bagagem de mão;
  • Remarcação e reembolso de passagens são feitos com até 3 horas de antecedência, diretamente com a empresa de ônibus;
  • Crianças e adolescentes menores de 16 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Caso viajem desacompanhados ou com terceiros, precisam de autorização.

 

MATO GROSSO DO SUL

Justiça revoga prisão e investigador da Polícia Civil volta a trabalhar em MS

A decisão foi publicada na edição desta terça-feira (11) do Diário Oficial do Estado e cumpre determinação da 5ª Vara Federal de Campo Grande

11/02/2026 10h44

Augusto deverá exercer exclusivamente funções internas de natureza administrativa ou cartorária

Augusto deverá exercer exclusivamente funções internas de natureza administrativa ou cartorária

O corregedor-geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, delegado Clever José Fante Esteves, revogou parcialmente o afastamento compulsório do investigador de Polícia Judiciária Augusto Torres Galvão Florindo, preso no fim de novembro do ano passado durante operação da Polícia Federal.

A decisão foi publicada na edição desta terça-feira (11) do Diário Oficial do Estado e cumpre determinação da 5ª Vara Federal de Campo Grande, que revogou a prisão preventiva do servidor e impôs medidas cautelares.

Conforme o texto, Augusto deverá exercer exclusivamente funções internas de natureza administrativa ou cartorária, durante o expediente regular da Polícia Civil, ficando proibido de desempenhar atividades típicas de investigação ou repressão policial. Ele também está impedido de participar de diligências externas e de integrar escalas de plantão.

A decisão judicial determinou ainda o recolhimento de distintivos, itens de indumentária com símbolos da Polícia Civil e da carteira funcional do investigador. Também foi suspensa a autorização para posse e porte de arma de fogo, seja funcional ou particular, além da autorização para atuar como instrutor de armamento e tiro.

O policial, que é servidor efetivo da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), estava lotado na Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras). Com a revogação parcial do afastamento, a administração superior da Polícia Civil deverá adequar o servidor à unidade compatível com as restrições impostas, até o trânsito em julgado da ação penal ou nova determinação da Justiça.

A medida passa a valer a partir da data da publicação.

Relembre

Divulgado inicialmente pela Polícia Federal sem identificação do policial, o caso de recebimento de propina foi registrado na última sexta-feira (28 de novembro), situação em que a PF abordou Augusto Torres Galvão Florindo no momento em que recebia aproximadamente R$160 mil

A propina seria paga porque, supostamente, o policial seria encarregado de facilitar as atividades de criminosos contrabandistas em território sul-mato-grossense. 

Além de Augusto, os agentes federais também prenderam um ex-guarda municipal, identificado como Marcelo Raimundo da Silva, com um longo histórico de atividades ligadas ao contrabando, que fazia a entrega do dinheiro para o colega da ativa

Essas prisões somente aconteceram após a PF receber uma denúncia anônima, dizendo que uma mulher sacaria grande quantidade de dinheiro para pagar propina a um policial, por conta de um crime envolvendo contrabando e o possível favorecimento.

Munidos da informação, as pesquisas foram feitas e revelaram o volume de registros criminais de contrabando e descaminho em desfavor da pessoa indicada pelo autor da denúncia anônima. 

Cabe destacar que as prisões reacenderam um alerta de uma preocupação antiga nas forças de segurança de Mato Grosso do Sul, a atuação de servidores envolvidos com contrabandistas na faixa de fronteira. 

Como bem acompanha o Correio do Estado, o próprio secretário de Justiça e Segurança Pública, delegado Antônio Carlos Videira, admitiu ontem (1°) que o caso não é isolado, com procedimentos internos antigos na Corregedoria da Polícia Civil com o intuito de apurar possíveis desvios de conduta ligados a crimes fronteiriços.

*Colaborou Leo Ribeiro*

LOTERIA

Governo de MS reprova primeira colocada na licitação da jogatina

Após a reprovação da Lottopro, governo convocou as outras três empresas licitantes para prosseguimento do certame

11/02/2026 10h20

Empresa paulista deve ficar responsável pela loteria de Mato Grosso do Sul - FOTO: Gerson Oliveira

Empresa paulista deve ficar responsável pela loteria de Mato Grosso do Sul - FOTO: Gerson Oliveira

Lottopro Jogos de Apostas e Gestão de Lotéricas LTDA, que havia ganhado o leilão da Loteria Estadual de Mato Grosso do Sul (Lotesul) com maior lance e repasse de 43,36% ao governo do Estado, foi reprovada na prova de conceito da segunda etapa do processo licitatório.

Com isso, por ora, está fora do certame. O Correio do Estado entrou em contato com a empresa para saber se irá recorrer, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido.

A reprovação foi publicada na manhã desta quarta-feira (11), na página 177 do Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS).

De acordo com a Secretaria de Fazenda (Sefaz-MS), o motivo é de que a Lottopro não dispõe de cofre de regulação (eletrônico), o que é uma exigência do Governo de MS para a Lotesul.

Após a reprovação da empresa, o Governo do Estado convocou as outras três empresas licitantes para prosseguimento do certame, na sexta-feira, às 9h30min.

Confira o trecho redigido em Diário Oficial:

Empresa paulista deve ficar responsável pela loteria de Mato Grosso do Sul - FOTO: Gerson Oliveira

LEILÃO

O governo de MS está em busca de uma empresa especializada para implantação e operação de solução tecnológica (plataforma) que controle as atividades lotéricas, integrada com meios de pagamentos, para gerenciar e controlar as atividades e fluxo financeiro dos operadores lotéricos da loteria de MS, incluindo manutenção, customização e atualizações que se fizerem necessárias durante a vigência contratual, com entrega total do código-fonte e banco de dados ao final do contrato.

A disputa pela Loteria Estadual de Mato Grosso do Sul (Lotesul) ocorreu em 23 de janeiro de 2026 no formato leilão.

Em 35 minutos de lance com quatro empresas diferentes, a Lottopro saiu na frente, quando ofereceu um repasse de 43,36% da receita ao governo estadual. Ou seja, a cada R$ 100 milhões arrecadados, o Estado deve receber R$ 43,36 milhões.

O percentual, considerado elevado para o setor, chama atenção por ser muito superior aos valores praticados pela própria empresa nas outras oito cidades brasileiras onde atua.

O Correio do Estado apurou a porcentagem do repasse firmado em contrato com a empresa nos demais municípios. Veja a lista abaixo:

  • Lotto Assunção, em Assunção do Piauí (PI) - 10%
  • Lotto Patos, em Patos do Piauí (PI) - 25%
  • Lotto Tatuí, em Tatuí (SP) - 10%
  • Lotto Marcolândia, em Marcolândia do Piauí (PI) - 5%
  • Lotto Muquém, em Muquém de São Francisco (BA) - 7,5%
  • Sorte Teresópolis, em Teresópolis (RJ) - 16,8%
  • Loto Quijingue, em Quijingue (BA) - 2%
  • Tutoria da Sorte, em Tutóia (MA) - não foi divulgado

Com isso, é possível observar que o repasse proposto para Mato Grosso do Sul é mais que o dobro da maioria dos contratos mantidos pela empresa e supera até mesmo o maior percentual praticado pela Lottopro em outras cidades.

A estimativa é que o serviço deva render um faturamento anual de até R$ 1,4 milhão, apenas da estimativa da receita média anual constatada no edital ser de R$ 51,4 milhões.

Atualmente, a Lotesul é administrada pelo próprio Governo de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MS).

LOTTOPRO

A Lottopro Jogos de Apostas e Gestão de Lotéricas LTDA é uma empresa criada em 2024, com sede em São Paulo (SP). É classificada como uma empresa de pequeno porte, com investimento inicial de R$ 20 milhões.

Conforme apurado pelo Correio do Estado, seu faturamento anual chega a R$ 4,8 milhões.

Atualmente, a Lottopro tem como sócios os empresários Adriano Aristóteles Vieira de Mendonça, Alex Forte da Silva, Hiago Bezerra de Sousa Lima Piau, Reno Ramalho de Vasconcelos e Thyago Correa Marques dos Santos.

Dos mesmos sócios, a empresa responsável pelos pagamentos dos sorteios e loterias é a gateway Lottopay, criada em setembro do ano passado.

