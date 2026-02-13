Carnaval vai movimentar 328 mil veículos na BR-163

O movimento será intenso neste fim de ano nas estradas que cortam Mato Grosso do Sul. Quem tem disponibilidade e oportunidade, não perde a chance de curtir o Carnaval em outra cidade.
De acordo com a Motiva Pantanal, e estimativa é que mais de 328 mil veículos trafeguem, entre sexta-feira (13) e quarta-feira (18), pelos 845,4 quilômetros da BR-163/MS.
O maior fluxo está previsto para esta sexta-feira (13), entre 13h e 17h, quando 4,4 mil veículos/hora devem trafegar pela rodovia.
No sábado (14), o pico deve ocorrer entre 8h e 15h, com média de 4,2 mil veículos/hora.
No domingo (15), o maior fluxo será entre 14h e 17h, chegando a 3,2 mil automóveis/ hora.
Na segunda-feira (16), o pico ocorrerá entre 14h e 16h, com média de 3,6 mil veículos/hora.
Na terça-feira (17) de Carnaval, o maior fluxo será entre 10h e 15h, com 3,9 mil automóveis/hora.
Já na quarta-feira (18) de Cinzas, o movimento será intenso entre 14h e 16h, com média de 3,7 mil veículos/hora.
“Durante os seis dias de operação, a concessionária irá reforçar as equipes do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), garantindo socorro médico e mecânico 24 horas por dia, além de monitoramento contínuo do tráfego e ações educativas de segurança viária em pontos estratégicos da rodovia. Ao longo de toda a rodovia, os usuários podem contar ainda com as 17 Bases Operacionais, todas equipadas com sanitários, fraldários, estacionamento, totem informativo e água potável”, informou a Motiva Pantanal por meio de nota.
A BR-163 é a rodovia que corta o sul-norte de Mato Grosso do Sul. Possui 845,4 quilômetros de extensão e cruza 21 cidades, sendo elas:
- Mundo Novo
- Eldorado
- Itaquiraí
- Naviraí
- Juti
- Caarapó
- Dourados
- Douradina
- Rio Brilhante
- Nova Alvorada do Sul
- Campo Grande
- Jaraguari
- Bandeirantes
- Camapuã
- São Gabriel do Oeste
- Rio Verde de Mato Grosso
- Coxim
- Sonora
- Pedro Gomes
ORIENTAÇÕES
Se for pegar estrada neste feriado, fique atento as recomendações:
- Não dirija caso consuma bebida alcoólica
- Não dirija cansado ou com sono
- Use cinto de segurança
- Respeite a sinalização
- Respeite o limite de velocidade da via
- Porte documentos oficiais com fotos, como RG, CPF, documento do carro, etc
- Realize revisão do carro: pneus, limpadores de para-brisa, freios, nível de óleo, bateria, lâmpadas, lanterna e extintor