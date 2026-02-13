Carnaval vai movimentar 328 mil veículos na BR-163

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O movimento será intenso neste fim de ano nas estradas que cortam Mato Grosso do Sul. Quem tem disponibilidade e oportunidade, não perde a chance de curtir o Carnaval em outra cidade.

De acordo com a Motiva Pantanal, e estimativa é que mais de 328 mil veículos trafeguem, entre sexta-feira (13) e quarta-feira (18), pelos 845,4 quilômetros da BR-163/MS.

O maior fluxo está previsto para esta sexta-feira (13), entre 13h e 17h, quando 4,4 mil veículos/hora devem trafegar pela rodovia.

No sábado (14), o pico deve ocorrer entre 8h e 15h, com média de 4,2 mil veículos/hora.

No domingo (15), o maior fluxo será entre 14h e 17h, chegando a 3,2 mil automóveis/ hora.

Na segunda-feira (16), o pico ocorrerá entre 14h e 16h, com média de 3,6 mil veículos/hora.

Na terça-feira (17) de Carnaval, o maior fluxo será entre 10h e 15h, com 3,9 mil automóveis/hora.

Já na quarta-feira (18) de Cinzas, o movimento será intenso entre 14h e 16h, com média de 3,7 mil veículos/hora.

“Durante os seis dias de operação, a concessionária irá reforçar as equipes do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), garantindo socorro médico e mecânico 24 horas por dia, além de monitoramento contínuo do tráfego e ações educativas de segurança viária em pontos estratégicos da rodovia. Ao longo de toda a rodovia, os usuários podem contar ainda com as 17 Bases Operacionais, todas equipadas com sanitários, fraldários, estacionamento, totem informativo e água potável”, informou a Motiva Pantanal por meio de nota.

A BR-163 é a rodovia que corta o sul-norte de Mato Grosso do Sul. Possui 845,4 quilômetros de extensão e cruza 21 cidades, sendo elas:

Mundo Novo

Eldorado

Itaquiraí

Naviraí

Juti

Caarapó

Dourados

Douradina

Rio Brilhante

Nova Alvorada do Sul

Campo Grande

Jaraguari

Bandeirantes

Camapuã

São Gabriel do Oeste

Rio Verde de Mato Grosso

Coxim

Sonora

Pedro Gomes

ORIENTAÇÕES

Se for pegar estrada neste feriado, fique atento as recomendações: