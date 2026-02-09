Carro com quatro pessoas tenta matar morador de rua no bairro Coronel Antonino

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na madrugada desta segunda-feira (9), um morador de rua, identificado como Jason Ribeiro Bezerra, de 32 anos, foi esfaqueado, na rua Santa Catarina, no bairro Coronel Antonino. Uma testemunha relatou que um casal cobrava o rapaz de ter roubado uma televisão. Em seguida, o homem desferiu golpes de faca contra a vítima.

Após a agressão, a mulher e o homem fugiram do local e não foram identificados.

De acordo com o boletim de ocorrência, Jason sofreu quatro perfurações, sendo uma no pescoço, duas na nuca e uma no abdômen, com exposição de vísceras. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar e do SAMU compareceram ao local. A vítima ficou sob seus cuidados e foi encaminhada à ala vermelha da Santa Casa.

A testemunha ouviu que o motivo seria por uma televisão. O segurança de um canal de televisão, que tem a sede na região, relatou que escutou gritaria e visualizou, na esquina da Rua Santa Cataria com a Rua Guenka Kosuke, um carro com pelo menos quatro pessoas dentro.

No local onde ocorreram os fatos, os policiais encontraram um colchão, o qual seria usado por Jason para dormir ali. As quatro pessoas chegaram em um carro e começaram a bater no homem. Ele ainda tentou correr pela Rua Guenka Kosuke, porém foi alcançado pelos autores, que, segundo a testemunha, a mandante era uma mulher, cujo apelido é Piele e um rapaz com cabelo de luzes loiras, sendo ele o autor das facadas.

Em entrevista dos policiais com a vítima, no hospital Santa Casa, ele não conhecia os autores e não soube informar porque foi agredido. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Cepol (DEPAC-CEPOL) como tentativa de homicídio.

