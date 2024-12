Carro sai da pista e capota às margens da rodovia BR-163

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Conhecida como "Rodovia da Morte", a BR-163 registrou mais um acidente neste período de fim de ano. Durante a a manhã desta sexta-feira (27), um casal ocupante de um veículo Volkswagen Voyage capotou às margens da estrada.

O acidente aconteceu entre os municípios de Nova Alvorada do Sul e Campo Grande, na altura do quilômetro 379. O veículo seguia no sentido Nova Alvorada do Sul, quando por motivos ainda em investigação, saiu da pista e capotou. O carro foi parar próximo a uma árvore, em área de vegetação a cerca de 15 metros da pista, segundo o portal Alvorada Informa.

Após o acidente, o casal foi socorrido por equipes de socorro da concessionária CCR MSVia - responsável pela rodovia - e encaminhado para o Hospital Francisco Ortega para a realização de exames. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do casal.

Após o atendimento médico, funcionários da concessionária guincharam o veículo e o destombaram. A frente e as laterais do carro ficaram bastante danificado.

Nove pessoas morrem em estradas de MS durante o Natal de 2024

As Polícias Rodoviária Federal (PRF) e Militar Rodoviária (PMR) divulgaram o balanço de ocorrências registradas nas rodovias de Mato Grosso do Sul durante o período de recesso natalino. Ao todo, as forças de segurança registraram 69 acidentes e 9 vítimas fatais nas estradas do estado.

Apenas nas estradas federais, o levantamento da PRF indicou 48 acidentes, sendo 15 deles considerados graves. Entre as vítimas, 49 pessoas ficaram feridas e 4 morreram.

Se comparado com o período de Natal de 2023, a mortalidade deste ano reduziu em 75%. Isso porque no ano passado, a PRF registrou 47 acidentes, sendo 18 graves e 12 mortes. No combate ao crime, 1,1 toneladas de maconha foram apreendidas e sete veículos recuperados.

Já entre as multas, a PRF aplicou 1.882 autuações. Foram 155 condutores e/ou passageiros por não utilizar o cinto de segurança; 35 crianças transportadas fora da cadeirinha; e 398 ultrapassagens indevidas. Além disso, 57 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados. e acabaram presos.