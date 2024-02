Casa da Mulher chega ao interior para frear 20% dos feminicídios de MS

Reunião

Riedel relatou que deve criar alternativas para apoiar os pensionistas inativos

Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel esteve em uma reunião na tarde de hoje (31), com representantes do Fórum dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul, que decidiram criar um auxílio aos servidores aposentados e pensionistas.

Durante a reunião, o diretor-presidente da Ageprev (Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul), Jorge Oliveira Martins, relatou que a previdência estadual tem quase um déficit de R$20 milhões, valor que é complementado com recursos do Tesouro do Estado.

“O Governo está disposto a criar alternativas para apoiar os inativos, que recebem até uma determinada faixa salarial, ou até o teto. Por isso vamos fazer um estudo, incluindo todos. E até o fim do mês de fevereiro vamos informar como será feito e o que ficou definido”, disse Riedel.

Os secretários Pedro Arlei Caravina (Segov), Eduardo Rocha (Casa Civil) e Ana Nardes (SAD), atenderam o grupo de aposentados, informando que o estudo vai definir qual tipo de auxílio será concedido e prometeu apresentar nas próximas reuniões, propostas e números da situação previdenciária do Estado.

Assine o Correio do Estado.