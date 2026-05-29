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Vítimas contam como acidentes deixam traumas que vão além das sequelas físicas

A reportagem conversou com dois motociclistas que tiveram lesões sérias em razão de colisões nas vias campo-grandenses

Felipe Machado 

29/05/2026 - 08h00
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As consequências de um acidente de trânsito podem durar a vida toda para os envolvidos, seja física ou mentalmente. O Correio do Estado conversou com dois campo-grandenses que se acidentaram e tiveram sequelas que impactam no dia a dia deles.

Estudante de Zootecnia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Leonardo Yule, de 23 anos, sofreu um acidente na terça-feira, próximo ao Rádio Clube, mais especificamente na Avenida Três Barras, por volta das 17h30min. Na ocasião, ele estava conduzindo sua moto no sentido da rotatória da Coca-Cola, quando um carro atravessou o caminho sem dar seta.

“Eu estava indo em direção a rotatória da Coca-Cola e tinha uma mulher estacionada, no ponto direito da Avenida, enquanto eu estava na faixa da esquerda. Ela simplesmente ligou o carro e cruzou as três faixas de uma única vez, sem olhar para ver se estava vindo alguém. Eu tentei fazer uma frenagem, mas não consegui segurar muito. Eu fui jogando a moto para esquerda, buzinei e ela não teve reação nenhuma”, explicou Yule.
Com a batida, ele perdeu a consciência e acordou enquanto estava sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a equipe médica, Leonardo partiu o braço em três partes e também quebrou o principal osso da perna, o fêmur, além do cotovelo esquerdo ter saído do lugar. Até a manhã de quarta-feira, ele tinha feito apenas uma imobilização para posteriormente passar pelas intervenções cirúrgicas necessárias.

“Por enquanto [na quarta-feira] só fizeram o atendimento. Colocaram um imobilizador e depois fizemos raios-x e tomografia, tudo para ver o que tinha acontecido, porque eu também estava com uma dor no peito devido ao impacto. Nisso eu fiquei em observação, me levaram para o centro de traumas, o ortopedista viu a situação da minha lesão, viu os exames e agora estou em observação novamente para ir para uma cirurgia”, afirmou Yule.

De acordo com pesquisas em sites especializados neste tipo de lesão, fratura no fêmur pode ter sequelas permanentes, especialmente durante a fase de recuperação, que pode apresentar problemas como dor crônica, rigidez no joelho ou quadril, encurtamento da perna e atrofia muscular.

Em sua última postagem nas redes sociais, o estudante havia anunciado a compra de uma nova moto no dia 22 de abril. Infelizmente, cerca de um mês depois, aconteceu o acidente. 

SEQUELAS SÉRIAS

Em fevereiro de 2024, Lucas Viana, de 23 anos, que é projetista de vidro temperado, seguia em uma via paralela à Rua Santa Quitéria, próximo de sua casa. Tanto a chuva quanto a baixa visibilidade no momento contribuíram para a colisão.

“Tinham dois carros estacionados na esquina e eu não tinha visão de quem vinha da esquerda. Eu olhei para a direita e não via ninguém, então coloquei a moto um pouco para a frente para conseguir ver quem vinha da esquerda. Quando eu coloquei a moto para a frente, o carro já estava em cima de mim e foi quando aconteceu o acidente”, relembra.

Com o impacto, a patela do joelho esquerdo saiu do lugar, juntamente com a tíbia, o maior e mais forte dos dois ossos localizados na parte inferior da perna, entre o joelho e o tornozelo, popularmente conhecida como o “osso da canela”. 

Além disso, quebrou dois dedos do pé esquerdo e rasgou boa parte da pele do peito do mesmo pé.
Diante das lesões, Lucas precisou passar por duas intervenções cirúrgicas. A primeira foi para colocar a patela do joelho e os ossos no lugar, precisando colocar fixador externo no local, uma estrutura metálica externa presa aos ossos por pinos, usada para estabilizar fraturas graves ou corrigir deformidades. A recuperação leva um período de seis semanas a seis meses.

A segunda cirurgia aconteceu para ajustar e colocar pinos nos dois dedos que quebraram, além de costurar a pele do pé que havia saído. Por causa de todas essas intervenções, Lucas precisou ficar duas semanas internado e meses até a recuperação completa. De acordo com ele, foram oito meses até conseguir andar sem ajuda.

“Foi um processo meio complicado por conta da lesão no pé, que eu tinha que estar fazendo curativo diariamente, trocando curativo, deu necrose no machucado, aí tive que fazer limpeza, refazer os procedimentos, comprar medicamentos, pomada, então foi um processo bem complicado. Mas depois que eu já estava em casa, começou a ser um pouco mais fácil”, disse.

No começo, Lucas contou que ficou com trauma, tanto que começou a andar mais de carro do que moto. Sobre sequelas, ele falou que sua perna dobra até 80% da capacidade, muito por conta de não ter conseguido fazer fisioterapia pelo Sistema Único de Saúde (SUS), realizando poucas sessões particulares por conta do preço alto. 

Ainda, os dois dedos quebrados ficaram tortos, também em função da ausência de fisioterapia completa. Atualmente, Lucas consegue seguir sua rotina normalmente, mas com sequelas que o devem acompanhar por longos anos de vida.

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viagem espacial

Nasa detalha planos para construção de base permanente na Lua; saiba os próximos passos

A missão Moon Base 2, prevista também para este ano, será operada pela empresa Astrobotics, que terá uma segunda oportunidade para pousar na Lua seu veículo Griffin

28/05/2026 22h00

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Nasa espera pousar na Lua novamente este ano

Nasa espera pousar na Lua novamente este ano Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Dois meses depois de a Agência Espacial Americana prometer o que parecia impossível - construir uma colônia humana na Lua ao longo dos próximos dez anos -, os responsáveis da Nasa detalharam os primeiros passos para que o sonho se torne realidade.

Na terça-feira, 25, Jared Isaacman, administrador da Nasa, anunciou que antes do fim deste ano, lançará três missões robóticas à superfície lunar, todas executadas por empresas privadas.

A primeira delas, prevista para o segundo semestre, é a Moon Base 1, a cargo da Blue Origin, a empresa espacial de Jeff Bezos A missão terá como destino o polo sul da Lua, onde os EUA planejam construir sua base. Essa missão marcará a estreia do Blue Moon, o veículo desenvolvido por Bezos capaz de aterrissar na Lua

A segunda versão desse veículo vai competir com a Starship, de Elon Musk, para ver qual será usado para levar os primeiros astronautas do século XXI a pisar na Lua, nas missões Artemis 4 e Artemis 5.

A missão Moon Base 2, prevista também para este ano, será operada pela empresa Astrobotics, que terá uma segunda oportunidade para pousar na Lua seu veículo Griffin - que fracassou na primeira tentativa de pouso em janeiro de 2024. A terceira missão do novo programa dos EUA para construir sua base lunar também será executada por uma empresa privada, a Intuitive Machines, cuja alunisagem de sua sonda robótica Athena foi acidentada, depois de uma primeira tentativa fracassada.

Encarregado de desenvolver os ambiciosos planos de Isaacman para o estabelecimento da primeira colônia humana na Lua, o engenheiro Carlos García Galán, diretor do programa Moon Base, da Nasa, explicou durante a apresentação as três fases do projeto espacial: a primeira, que começa ainda este ano com as primeiras missões anunciadas, será destinada a realizar testes e aprender como os astronautas conseguirão sobreviver por longos períodos em um ambiente ainda mais hostil que o encontrado pelos astronautas das missões Apolo, entre 1969 e 1972.

Desta vez, o pouso previsto é no polo sul lunar, onde as temperaturas chegam a 200 graus negativos durante as noites que duram duas semanas e onde há crateras que ficam permanentemente na escuridão. Para estudar a fundo essa região, onde será estabelecida a colônia permanente, a Nasa planeja levar para lá veículos que os astronautas usarão para se deslocar na Lua, além de vários drones e outros instrumentos científicos.

Esses equipamentos serão enviados pelas 21 missões à Lua previstas para ocorrerem entre 2026 e 2029, quando se completa a fase inicial do Moon Base. Para 2029 já está prevista a criação das primeiras bases habitáveis, que serão provisórias, e funcionarão com a energia oriunda de instalações solares e nucleares. A partir de 2032, as bases serão permanentes, erguidas com a ajuda de robôs de construção.

Essa primeira colônia humana em outro mundo contaria com veículos de transporte pressurizados para cobrir grandes distâncias, com um sistema de telecomunicações e com centrais nucleares capazes de gerar energia de forma constante para que a base sobreviva às gélidas e longas noites lunares.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Anvisa manda recolher lote de coco ralado 'Casa de Mãe' por excesso de enxofre

A medida foi publicada no Diário Oficial da União

28/05/2026 19h00

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Divulgação: Anvisa

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quinta-feira, 28, o recolhimento do lote 13/25 do coco ralado da marca Casa de Mãe, da Qualicoco.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União. O Estadão tenta contato com a empresa.

Segundo comunicado divulgado pela Agência, um laudo feito pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal apontou resultado insatisfatório na quantidade de dióxido de enxofre, com concentração de 826 mg/kg, índice acima do permitido pelas normas sanitárias.

Apesar de a substância ser autorizada como conservante de alimentos, há limites estabelecidos para utilização.

O excesso dela pode provocar reações alérgicas, como irritações respiratórias, dores de cabeça e crises asmáticas.

Além do recolhimento, a Anvisa determinou a suspensão da distribuição, da venda, da divulgação e do uso do produto fabricado pela Qualicoco.

A Anvisa tem uma ferramenta de consulta na qual é possível checar se determinada marca tem irregularidades.

Veja o passo a passo:

  • Entre no site https://consultas.anvisa.gov.br/;
  • Clique em "produtos irregulares";
  • Pesquise pelo nome da marca, tipo de produto ou a data de publicação da medida;
  • Clique em "consultar".

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