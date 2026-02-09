Casal indígena morre em batida entre moto e carro no interior de MS

Durante a madrugada desta segunda-feira (09), na região do bairro Jardim Aeroporto em Aquidauana, um homem e uma mulher morreram em um acidente, após a moto em que esse casal indígena estava colidir com um automóvel de passeio.
Distante aproximadamente 143 quilômetros de Campo Grande, esse grave acidente foi registrado na rua Antônio Campelo, que fica próxima ao Asilo São Francisco, segundo informações do portal local A Princesinha News, na região do Jardim Aeroporto.
Conforme descrito, o casal estava em uma motocicleta que ficou com a parte da frente completamente destruída devido à violência do impacto com o carro de passeio, que tratava-se de um Fiat Palio branco.
Justamente pela força da batida, o homem, identificado posteriormente como Rodinei Carlos Malheiro, morreu ainda no local do acidente antes mesmo que as equipes de socorristas chegassem nesse ponto.
Diferente do companheiro, a mulher identificada como Genice Barros Chimenes chegou a ser socorrida em estado grave, sendo encaminhada até a ala de Pronto-Socorro do Hospital Regional Estácio Muniz.
Entretanto, segundo divulgado no município, Genice Barros não conseguiu resistir aos ferimentos da batida, com o óbito da mulher sendo registrada pouco tempo após sua entrada na unidade hospitalar de Aquidauana.
Além desse casal indígena, o condutor do veículo Fiat Palio também precisou ser encaminhado até uma unidade hospitalar, onde foi deixado sob atendimento médico.
Moradores da Aldeia Limão Verde, a morte do casal Rodinei e Genice tem gerado comoção, internamente, na comunidade, que compartilha o luto com os familiares e lamentam em conjunto a perda descrita como "irreparável". Ambos serão velados na Igreja Católica da Aldeia Limão Verde, no município de Aquidauana.