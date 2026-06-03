Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Acusações

Caso Henry Borel: 'Um psicopata e uma narcisista', diz promotor sobre Jairinho e Monique

Julgamento do ex-parlamentar e da mãe do menino completa 10 dias

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

03/06/2026 - 13h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

"Um psicopata de um lado e uma narcisista de outro". Foi assim que o promotor Fábio Vieira descreveu o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, e Monique Medeiros, acusados pela morte de Henry Borel, de 4 anos. O julgamento do ex-parlamentar e da mãe do menino completa 10 dias - considerado o mais longo da história do Rio de Janeiro - e deve ser concluído nesta quarta-feira, 3.

"Tudo indica que ele é um psicopata muito severo. E a Monique é narcisista", diz.

O julgamento entrou nesta quarta na última fase, com a sustentação da acusação e a fase de debates com as defesas de Jairo e Monique. Após essa etapa, os jurados se reúnem e decidem se os dois são ou não culpados.

"Quando a gente olha e se debruça nesse processo, a gente vê os gritos desse garoto pedindo socorro para a mãe. Os gritos desse garoto para a mãe pedindo para que ele fosse salvo", afirmou o promotor Vieira.

A sessão começou por volta das 10h30. A acusação focou em tentar contrapor a narrativa de Monique, de que não teria identificado as agressões de Jairo ao filho. Os promotores sustentaram que a professora, mesmo com sinais de que o então namorado agredia Henry, não teria atuado para impedir a violência.

"Monique soube desde o início quem era o Jairo", afirmou Cristiano Medina, assistente de acusação.

Monique acusa Jairo

Acusada de homicídio por omissão contra o próprio filho, Monique Medeiros acusou em depoimento nesta terça-feira, 2, pela primeira vez, Jairo pela morte de Henry Borel.

"Eu acho que foi, eu creio que foi. Hoje, assim pelomodus operandidele, pelas ex-namoradas, pelos filhos, sim, eu acredito que pode ter sido ele", afirmou Monique em depoimento no II Tribunal do Júri no Rio de Janeiro.

Meio Ambiente

Mato Grosso do Sul pode ter Dia Estadual do tatu-canastra

A espécie está classificada como Vulnerável na Lista Vermelha da União Internacional para Conservação da Natureza

03/06/2026 15h45

Compartilhar
Espécie é considerada vital para o Pantanal

Espécie é considerada vital para o Pantanal Divulgação

Continue Lendo...

O tatu-canastra, maior tatu do mundo pode ganhar um dia especial no calendário de eventos de Mato Grosso do Sul. 

Um projeto de Lei apresentado na Assembleia Legislativa Estadual (Alems) pelo deputado Rinaldo Modesto (União Brasil) nesta quarta-feira (3) propõe a criação de uma data voltada ao fortalecimento da educação ambiental e conscientização pública da conservação da biodiversidade, principalmente dessa espécie de tatu. 

O dia proposto é o 13 de agosto, escolhido justamente por ser o Dia Internacional do Tatu. 

De nome científico Priodontes maximus, o tatu-canastra está classificado como vulnerável na Lista Vermelha da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) devido à perda do habitat, incêndios e fragmentação ambiental. 

"As pesquisas conduzidas pelo Programa de Conservação do Tatu-Canastra permitiram demonstrar que a espécie exerce papel ecológico fundamental, sendo reconhecida internacionalmente como um engenheiro do ecossistema", afirma o o texto do Instituto de Conservação do Animal Silvestre (ICAS).

"Suas tocas abandonadas funcionam como importantes refúgios naturais utilizados por dezenas de outras espécies da fauna, oferecendo abrigo, proteção térmica, locais de alimentação e ambientes de reprodução", acrescenta.

Segundo o documento, o animal possui grande importância ecológica por atuar como um "engenheiro do ecossistema", já que suas tocas servem de abrigo para várias outras espécies. 

"A criação do Dia Estadual do Tatu-Canastra representa uma opotunidade de consolidar Mato Grosso do Sul como referência nacional na conservação da biodiversidade e fortalecer o compromisso coletivo com a proteção do patrimônio natural do Estado", afirmou o deputado Rinaldo na justificativa do projeto. 

Após o período de pauta, momento em que os projetos podem receber emendas, a proposta será analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Se for considerado constitucional, será analisado pelas comissões temáticas e votado em duas discussões em sessões plenárias.

A espécie

De acordo com o ICAS, o tatu-canastra é a maior espécie de tatu do mundo, podendo chegar a 1,5 metro de comprimento e pesar até 50 quilos. 

Em outubro de 2024, pesquisadores encontraram em Mato Grosso do Sul o maior tatu já capturado no Pantanal. O animal tinha cerca de 1,6 metro de comprimento e pesava 36 quilos. 

A espécie é encontrada na América do Sul, nos biomas Pantanal, Cerrado, Amazônia e fragmentos da Mata Atlântica. 

A espécie apresenta comportamento predominantemente noturno, baixa densidade populacional e reprodução lenta – as fêmeas têm uma gestação de 5 meses, com um único filhote a cada 3-4 anos - o que torna a espécie particularmente vulnerável às alterações ambientais", explica o ICAS. 

quinta-feira

Confira o que abre e o que fecha no dia de Corpus Christi

Data é celebrada na quinta-feira e não é considerada feriado, sendo um ponto facultativo

03/06/2026 14h15

Compartilhar
Comércio está autorizado a abrir

Comércio está autorizado a abrir Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

Na quinta-feira, 4 de junho, é comemorado o Corpus Christi, data celebrada pela Igreja Católica e que é considerada ponto facultativo no calendário federal. Além disso, por cair em uma quinta-feira, muitos locais emendam o feriadão com a sexta-feira e o fim se semana.

Desta forma, o funcionamento de vários locais têm alteração.

Confira o que abre e o que fecha no feriado:

Supermercados

Os supermercados poderão funcionar normalmente.

Comércio

O comércio de Campo Grande está autorizado a abrir.

Bancos

As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao pública, com atendimento normal na sexta-feira (5).

Feira Central

A Feira Central irá abrir das 16h às 23h.

Mercadão

O Mercadão Municipal abrirá das 6h30 ao meio dia.

Shoppings

  • Campo Grande, Norte Sul Plaza e Bosque dos Ipês

O funcionamento dos Shoppings Campo Grande, Norte Sul Plaza e Bosque dos Ipês será normal, das 10h às 22h.

  • Pátio - o shoppingo do Centro

O Pátio - shopping do Centro, abrirá das 9h às 16h.

Saúde

Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento, Centros Regionais de Saúde 24 horas irão funcionar em regime de plantão.

Judiciário

O Judiciário de Mato Grosso do Sul não terá expediente nos dias 4 e 5 de junho. Apenas o plantão judicial estará em funcionamento para os casos considerados urgentes.

Órgãos Públicos

Não haverá expediente nas repartições públicas municipais e estaduais nos dias 4 e 5 de junho, devido a decretos de ponto facultativo. A exceção fica por conta dos serviços considerados essenciais, como saúde e segurança, que funcionarão em escala de plantão.

Detran

Por se tratar de um órgão público, o Detran não abrirá na quinta e sexta-feira, voltando a atender na segunda-feira (8).

Lotéricas

As casas lotéricas não devem abrir na quinta-feira, pois não haverá sorteio de loterias, mas a abertura é facultativa a cada proprietário.

Correios

As agências dos Correios não abrirão no dia de Corpus Christi, voltando ao funcionamento normal na sexta-feira (5).

Assine o Correio do Estado 

   

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7041, terça-feira (02/06)
LOTERIAS

/ 21 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7041, terça-feira (02/06)

2

ANTT cobra Motiva para acelerar obras na BR-163
INFRAESTRUTURA

/ 2 dias

ANTT cobra Motiva para acelerar obras na BR-163

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3701, terça-feira (02/06)
LOTERIAS

/ 21 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3701, terça-feira (02/06)

4

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2399, terça-feira (02/06)
LOTERIAS

/ 21 horas

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2399, terça-feira (02/06)

5

Resultado da Quina de onrem, concurso 7041, terça-feira (02/06): veja o rateio
LOTERIAS

/ 9 horas

Resultado da Quina de onrem, concurso 7041, terça-feira (02/06): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
A IA que Julga e o Advogado que a Engana
Leandro Provenzano

/ 6 dias

A IA que Julga e o Advogado que a Engana

Motoristas e cobradores podem se aposentar mais cedo?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 22/05/2026

Motoristas e cobradores podem se aposentar mais cedo?

Comprei um Imóvel com Defeito E Agora?
Leandro Provenzano

/ 21/05/2026

Comprei um Imóvel com Defeito E Agora?