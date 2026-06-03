Corpus Christi: veja como fica o transporte público em Campo Grande no feriado

Transporte público funcionará em horário especial durante o feriado - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O transporte coletivo de Campo Grande vai funcionar em horário especial durante o feriadão de Corpus Christis.

Para atender à demanda dos passageiros que irão utilizar o transporte público da Capital, de quinta-feira (4) a domingo (7), a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) preparou uma operação especial nos horários das linhas.

Nesta quinta-feira, no dia de Corpus Christis, todas as linhas de ônibus irão operar com os mesmos horários do funcionamento dos dias de sábado, ou seja, com frota reduzida, como normalmente observado aos finais de semana.

Na sexta-feira (5), o sistema funcionará em operação especial, com redução da frota. Apenas as linhas 244, 322, 418, 419, 422 e 424, que atendem passageiros em regiões industriais, manterão operações específicas para fornecer deslocamento aos trabalhadores que estarão em atividade.

Nas linhas circulares dentro da cidade, quatro veículos ficarão de prontidão nos terminais Guaicurus, Morenão, Bandeirantes, Aero Rancho, Júlio de Castilho, General Osório, Nova Bahia e Hércules Maymone das 5h às 19h para atender possíveis aumentos na demanda.

Dois destes veículos em cada terminal fazem parte da operação diária e os outros dois serão disponibilizados de forma exclusiva para o feriado.

A Agentran reforça que, caso haja aumento na movimentação de passageiros, poderão ser feitos ajustes na operação, como o aumento da oferta de ônibus "sempre que houver necessidade".

"A orientação é que os usuários programem os deslocamentos com antecedência e consultem os horários das linhas antes de sair de casa", reforça a Prefeitura Municipal.

Circulação de pessoas

O feriado prolongado deve movimentar várias cidades de Mato Grosso do Sul. Com muitos de folga de quinta-feira (4) a domingo (7), a expectativa é que haja grande rotatividade nos aeroportos e rodoviárias do Estado.

De acordo com a Aena Brasil, a estimativa é que, entre quarta-feira (3) e domingo (7):

21.796 passageiros embarquem e desembarquem no Aeroporto Internacional de Campo Grande (CGR)

272 passageiros embarquem e desembarquem no Aeroporto de Ponta Porã

272 passageiros embarquem e desembarquem no Aeroporto de Corumbá

Além disso, 124 pousos e decolagens estão previstos em CGR, 2 em Corumbá e 2 em Ponta Porã.

De acordo com a Socicam, concessionária que administra o Terminal Rodoviário de Campo Grande, a expectativa é que 21 mil pessoas embarquem e desembarquem, entre quarta-feira (3) e segunda-feira (8) no local.

Cerca de quatro mil embarques estão previstos entre quarta-feira (3) e quinta-feira (4). Apenas na terça-feira (3), foram mais de dois mil embarques.

*Colaborou Naiara Camargo