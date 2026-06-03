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Corpus Christi: veja como fica o transporte público em Campo Grande no feriado

Ônibus funcionarão com frota reduzida, mas Agetran afirma que irá monitorar o movimento e disponibilizar transportes extras se necessário

Karina Varjão

Karina Varjão

03/06/2026 - 14h00
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O transporte coletivo de Campo Grande vai funcionar em horário especial durante o feriadão de Corpus Christis. 

Para atender à demanda dos passageiros que irão utilizar o transporte público da Capital, de quinta-feira (4) a domingo (7), a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) preparou uma operação especial nos horários das linhas. 

Nesta quinta-feira, no dia de Corpus Christis, todas as linhas de ônibus irão operar com os mesmos horários do funcionamento dos dias de sábado, ou seja, com frota reduzida, como normalmente observado aos finais de semana. 

Na sexta-feira (5), o sistema funcionará em operação especial, com redução da frota. Apenas as linhas 244, 322, 418, 419, 422 e 424, que atendem passageiros em regiões industriais, manterão operações específicas para fornecer deslocamento aos trabalhadores que estarão em atividade. 

Nas linhas circulares dentro da cidade, quatro veículos ficarão de prontidão nos terminais Guaicurus, Morenão, Bandeirantes, Aero Rancho, Júlio de Castilho, General Osório, Nova Bahia e Hércules Maymone das 5h às 19h para atender possíveis aumentos na demanda. 

Dois destes veículos em cada terminal fazem parte da operação diária e os outros dois serão disponibilizados de forma exclusiva para o feriado. 

A Agentran reforça que, caso haja aumento na movimentação de passageiros, poderão ser feitos ajustes na operação, como o aumento da oferta de ônibus "sempre que houver necessidade". 

"A orientação é que os usuários programem os deslocamentos com antecedência e consultem os horários das linhas antes de sair de casa", reforça a Prefeitura Municipal. 

Circulação de pessoas

O feriado prolongado deve movimentar várias cidades de Mato Grosso do Sul. Com muitos de folga de quinta-feira (4) a domingo (7), a expectativa é que haja grande rotatividade nos aeroportos e rodoviárias do Estado. 

De acordo com a Aena Brasil, a estimativa é que, entre quarta-feira (3) e domingo (7):

  • 21.796 passageiros embarquem e desembarquem no Aeroporto Internacional de Campo Grande (CGR)
  • 272 passageiros embarquem e desembarquem no Aeroporto de Ponta Porã
  • 272 passageiros embarquem e desembarquem no Aeroporto de Corumbá
  • Além disso, 124 pousos e decolagens estão previstos em CGR, 2 em Corumbá e 2 em Ponta Porã. 

De acordo com a Socicam, concessionária que administra o Terminal Rodoviário de Campo Grande, a expectativa é que 21 mil pessoas embarquem e desembarquem, entre quarta-feira (3) e segunda-feira (8) no local.

Cerca de quatro mil embarques estão previstos entre quarta-feira (3) e quinta-feira (4). Apenas na terça-feira (3), foram mais de dois mil embarques.

 

*Colaborou Naiara Camargo

Meio Ambiente

Mato Grosso do Sul pode ter Dia Estadual do tatu-canastra

A espécie está classificada como Vulnerável na Lista Vermelha da União Internacional para Conservação da Natureza

03/06/2026 15h45

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Espécie é considerada vital para o Pantanal

Espécie é considerada vital para o Pantanal Divulgação

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O tatu-canastra, maior tatu do mundo pode ganhar um dia especial no calendário de eventos de Mato Grosso do Sul. 

Um projeto de Lei apresentado na Assembleia Legislativa Estadual (Alems) pelo deputado Rinaldo Modesto (União Brasil) nesta quarta-feira (3) propõe a criação de uma data voltada ao fortalecimento da educação ambiental e conscientização pública da conservação da biodiversidade, principalmente dessa espécie de tatu. 

O dia proposto é o 13 de agosto, escolhido justamente por ser o Dia Internacional do Tatu. 

De nome científico Priodontes maximus, o tatu-canastra está classificado como vulnerável na Lista Vermelha da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) devido à perda do habitat, incêndios e fragmentação ambiental. 

"As pesquisas conduzidas pelo Programa de Conservação do Tatu-Canastra permitiram demonstrar que a espécie exerce papel ecológico fundamental, sendo reconhecida internacionalmente como um engenheiro do ecossistema", afirma o o texto do Instituto de Conservação do Animal Silvestre (ICAS).

"Suas tocas abandonadas funcionam como importantes refúgios naturais utilizados por dezenas de outras espécies da fauna, oferecendo abrigo, proteção térmica, locais de alimentação e ambientes de reprodução", acrescenta.

Segundo o documento, o animal possui grande importância ecológica por atuar como um "engenheiro do ecossistema", já que suas tocas servem de abrigo para várias outras espécies. 

"A criação do Dia Estadual do Tatu-Canastra representa uma opotunidade de consolidar Mato Grosso do Sul como referência nacional na conservação da biodiversidade e fortalecer o compromisso coletivo com a proteção do patrimônio natural do Estado", afirmou o deputado Rinaldo na justificativa do projeto. 

Após o período de pauta, momento em que os projetos podem receber emendas, a proposta será analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Se for considerado constitucional, será analisado pelas comissões temáticas e votado em duas discussões em sessões plenárias.

A espécie

De acordo com o ICAS, o tatu-canastra é a maior espécie de tatu do mundo, podendo chegar a 1,5 metro de comprimento e pesar até 50 quilos. 

Em outubro de 2024, pesquisadores encontraram em Mato Grosso do Sul o maior tatu já capturado no Pantanal. O animal tinha cerca de 1,6 metro de comprimento e pesava 36 quilos. 

A espécie é encontrada na América do Sul, nos biomas Pantanal, Cerrado, Amazônia e fragmentos da Mata Atlântica. 

A espécie apresenta comportamento predominantemente noturno, baixa densidade populacional e reprodução lenta – as fêmeas têm uma gestação de 5 meses, com um único filhote a cada 3-4 anos - o que torna a espécie particularmente vulnerável às alterações ambientais", explica o ICAS. 

quinta-feira

Confira o que abre e o que fecha no dia de Corpus Christi

Data é celebrada na quinta-feira e não é considerada feriado, sendo um ponto facultativo

03/06/2026 14h15

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Comércio está autorizado a abrir

Comércio está autorizado a abrir Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Na quinta-feira, 4 de junho, é comemorado o Corpus Christi, data celebrada pela Igreja Católica e que é considerada ponto facultativo no calendário federal. Além disso, por cair em uma quinta-feira, muitos locais emendam o feriadão com a sexta-feira e o fim se semana.

Desta forma, o funcionamento de vários locais têm alteração.

Confira o que abre e o que fecha no feriado:

Supermercados

Os supermercados poderão funcionar normalmente.

Comércio

O comércio de Campo Grande está autorizado a abrir.

Bancos

As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao pública, com atendimento normal na sexta-feira (5).

Feira Central

A Feira Central irá abrir das 16h às 23h.

Mercadão

O Mercadão Municipal abrirá das 6h30 ao meio dia.

Shoppings

  • Campo Grande, Norte Sul Plaza e Bosque dos Ipês

O funcionamento dos Shoppings Campo Grande, Norte Sul Plaza e Bosque dos Ipês será normal, das 10h às 22h.

  • Pátio - o shoppingo do Centro

O Pátio - shopping do Centro, abrirá das 9h às 16h.

Saúde

Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento, Centros Regionais de Saúde 24 horas irão funcionar em regime de plantão.

Judiciário

O Judiciário de Mato Grosso do Sul não terá expediente nos dias 4 e 5 de junho. Apenas o plantão judicial estará em funcionamento para os casos considerados urgentes.

Órgãos Públicos

Não haverá expediente nas repartições públicas municipais e estaduais nos dias 4 e 5 de junho, devido a decretos de ponto facultativo. A exceção fica por conta dos serviços considerados essenciais, como saúde e segurança, que funcionarão em escala de plantão.

Detran

Por se tratar de um órgão público, o Detran não abrirá na quinta e sexta-feira, voltando a atender na segunda-feira (8).

Lotéricas

As casas lotéricas não devem abrir na quinta-feira, pois não haverá sorteio de loterias, mas a abertura é facultativa a cada proprietário.

Correios

As agências dos Correios não abrirão no dia de Corpus Christi, voltando ao funcionamento normal na sexta-feira (5).

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