Caso Vanessa: delegadas da Deam "atiram" contra imprensa e parte da sociedade

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

As delegadas responsáveis pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campo Grande (Deam), que funciona dentro da Casa da Mulher Brasileira, entregaram os cargos ao governador Eduardo Riedel (PSDB), e saíram atirando contra a imprensa e parte da sociedade que questionou o trabalho delas no acolhimento às vítimas de violência nas ruas e nas redes sociais.

“Expressamos nossa indignação diante dos ataques injustos e sensacionalistas dirigidos à nossa equipe, que se dedica há anos à proteção de defesa das vítimas de violência”, afirmam as delegadas no documento endereçado à Eduardo Riedel (PSDB), ao diretor-geral de Polícia Civil, Lupércio de Degerone, e ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira.

Na carta em que toda a equipe da Deam ataca a imprensa, as delegadas saem em solidariedade da delegada titular, Elaine Cristina Ishiki Benicasa, e das delegadas Ricelly Donha e Lucelia Constantino, que atenderam a jornalista Vanessa Ricarte, 42, duas vezes, na noite de terça-feira (11) e na tarde de quarta-feria (12).

Apesar de elas falarem em renúncia no início da tarde, a entrega dos cargos não foi formalizada, segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Uma debandada inviabilizaria o atendimento na Casa da Mulher Brasileiro, causaria apagão no sistema, e poderia provocar não apenas exoneração, mas demissão em massa.

Delegadas "dobram" aposta contra questionamentos

No documento, elas dobram a aposta diante do conteúdo do áudio de Whats App em que Vanessa, horas antes de ser assassinada pelo ex-noivo, Caio Nascimento, queixa-se do tratamento “frio e prolixo” da Delegacia da Mulher.

Ao manifestarem “total apoio” às três, o grupo de integrantes da Deam afirma que elas “sempre priorizaram o atendimento humanizado às vítimas”.

Não foi o que Vanessa Ricarte disse a uma amiga horas antes de ser morta.

“Assim, sabe? Eu que tenho toda a instrução, escolaridade, fui tratada dessa maneira, imagina uma mulher mais vulnerável, pobrezinha, chegar lá toda vulnerável, sem ter uma rede apoio nenhuma. Essas que são mortas né? Essas que vão para a estatística de feminicídio”, disse Vanessa a uma amiga na quarta-feira, relatando o mau atendimento na Deam.

O áudio só veio a público na noite de sexta-feira (14), quando Vanessa já havia sido sepultada. Até então, a equipe da Deam insistia na argumentação de que a vítima recusou o abrigo oferecido. A revelação do áudio provocou uma catarse não apenas em Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil.

Nas redes sociais do Correio do Estado, e também de outros veículos de comunicação do Estado, são inúmeros os testemunhos de mau atendimento no local, e de revitimização das vítimas de agressões.

Um perfil da rede X, chamado “Delegada da Depressão”, o áudio de Vanessa desencadeou reclamações no atendimento nas delegacias da mulher em todo o Brasil.

Apesar da catarse, as delegadas caíram atirando na imprensa, e não mencionaram ou responderam ao teor das queixas reveladas por Vanessa, que agora são objeto de sindicância (embora o poder público ainda não tenha publicado em documentos oficiais informações sobre a abertura do procedimento).

“A exploração midiática de um caso tão cruel de feminicídio, movida pela busca por popularidade, desrespeita a memória da vítima e de seus familiares, além de desvalorizar o trabalho sério de policiais que atuam no diariamente para garantir justiça”, afirmam as delegadas, um grupo de 12 profissionais, algumas recém-aprovadas em concurso e em estágio probatório, como Ricelly, que assina o boletim de ocorrência em que Vanessa comunica as agressões.

Elas chamam o trabalho da imprensa, que apenas divulgou os áudios de uma jornalista assassinada à sociedade, de “sensacionalismo”.

“O sensacionalismo não contribui para um debate responsável sobre a violência de gênero - pelo contrário - desinforma e desqualifica uma luta que deve ser da sociedade”, argumentam.

O que diz a Sejusp?

Apesar de as delegadas terem ensaiado uma debandada da Casa da Mulher Brasileira no início da tarde, em reuniões, o grupo está sendo convencido a recuar. Ao fim do dia, a renúncia em massa pode não passar de um mise en scene da corporação para contar com o apoio de setores do governo, e já prepararem terreno para eventuais sindicâncias que serão abertas.

Segundo a Sejusp, o atendimento na Deam continua normalmente, apesar da revolta anunciada pela manhã.

"A Secretária de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul informa que não foram formalizados novos pedidos de transferência de delegadas que atuam na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). A Sejusp esclarece que o atendimento permanece sendo realizado regularmente na Deam, com funcionamento 24 horas por dia e oferecimento de todos os serviços de atribuição da unidade. Em tempo, a apuração dos fatos que envolvem o atendimento à jornalista Vanessa Ricarte, vítima de feminicídio, será concluída em 30 dias".

Veja a íntegra do documento das delegadas:

Assine o Correio do Estado