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Prefeitura confirma 8ª morte por chikungunya em Dourados; procura por vacina é baixa

Município registrou oitava morte nesta segunda-feira (28)

Alison Silva

Alison Silva

28/04/2026 - 15h00
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A Prefeitura de Dourados confirmou nesta terça-feira (28) a 8ª morte por chikungunya no município, enquanto outras quatro seguem em investigação. Apesar do avanço da doença e do alto número de casos, a procura pela vacina no primeiro dia da campanha ficou abaixo do esperado pelas autoridades de saúde.

De acordo com o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE), apenas 207 doses foram aplicadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) nesta segunda-feira (27), primeiro dia de vacinação. Nas aldeias Bororó e Jaguapiru, áreas mais afetadas pela epidemia, somente 30 pessoas buscaram a imunização contra a arbovirose transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

A morte mais recente é de um homem indígena de 29 anos, morador da Aldeia Bororó, que apresentou os primeiros sintomas em 19 de abril e morreu no último dia 25 e estava no Hospital da Vida. Os casos em investigação envolvem um homem de 50 anos que estava internado na UPA. Também seguem sob análise as mortes de uma criança indígena de 12 anos e de um idoso de 84 anos.

O boletim epidemiológico mais recente aponta que Dourados registra 7.100 notificações da doença, com 5.187 casos prováveis e 2.554 confirmados. Há ainda 2.663 casos em investigação. Na Reserva Indígena, são 3.051 notificações, sendo 1.461 confirmações. As áreas indígenas concentram a maior parte dos óbitos, sete até o momento. 

Apesar da queda recente no número de internações (de 42 para 33 pacientes), a taxa de positividade da doença segue elevada. Os pacientes estão distribuídos entre hospitais públicos e privados da cidade, incluindo o Hospital Universitário, Hospital da Vida e unidades regionais.

Vacinação

Iniciada nesta semana, a campanha de vacinação integra um plano emergencial para conter o avanço da chikungunya. A meta é imunizar pelo menos 27% da população-alvo, pessoas com idade entre 18 a 59 anos, o equivalente a cerca de 43 mil moradores. O imunizante foi desenvolvido pela farmacêutica Valneva em parceria com o Instituto Butantan e aprovado pela Anvisa em 2025.

Gestantes, lactantes, imunossuprimidos, pacientes em tratamento contra o câncer, transplantados e pessoas com doenças autoimunes não podem vacinar-se. Também estão temporariamente impedidos aqueles com febre ou que tiveram chikungunya recentemente.

Cabe destacar que o município decretou estado de calamidade pública em saúde por 90 dias, considerando o risco de sobrecarga na rede de atendimento. Além da vacinação, a prefeitura reforça medidas preventivas, como eliminação de água parada e descarte correto de lixo, para conter a proliferação do mosquito transmissor.

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mercosul

Acordo que facilita travessia de moradores da fronteira de MS com o Paraguai é promulgado

Moradores da fronteira terão prioridade para transitar poderão estudar e trabalhar em ambos os países e ser atendidos em sistemas públicos de saúde, entre outros

28/04/2026 14h32

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Moradores da fronteira terão facilidades para atravessar e acessar serviços em ambos os países

Moradores da fronteira terão facilidades para atravessar e acessar serviços em ambos os países Foto: Reprodução

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), promulgou o Acordo sobre Localidades Fronteiriças Vinculadas entre o Brasil, Argentina, Paraguai e o Uruguai, que facilita, entre outros pontos, a travessia entre moradores de municípios de fronteira entre os países.

O acordo foi firmado em Bento Gonçalves (RS), em 5 de dezembro de 2019, aprovado pelo Congresso Nacional por meio de decreto legislativo em setembro de 2025 e a promulgação pela parte do Brasil foi publicada no Diário Oficial da União dessa segunda-feira (27).

Mato Grosso do Sul faz fronteira com a Paraguai e o decreto cita os seguintes municípios e fronteiras como beneficiários no acordo:

  • Aral Moreira - Pedro Juan Caballero/Capitán Bado
  • Bela Vista - Bella Vista Norte
  • Caracol - San Carlos del Apa
  • Coronel Sapucaia - Capitán Bado
  • Japorã - Saltos del Guairá
  • Paranhos - Ypejú
  • Ponta Porã - Pedro Juan Caballero
  • Porto Murtinho - Carmelo Peralta/San Lázaro
  • Sete Quedas - Corpus Christi

O Acordo garante aos cidadãos moradores dentro das fronteiras acima o direito ao documento de trânsito vicinal fronteiriço (DTVF).

Os portadores do documento poderão estudar e trabalhar dos dois lados da fronteira, ter direito a transitar por canal exclusivo ou prioritário nos postos de fronteira e ser atendidos nos sistemas públicos de saúde fronteiriços em condições de reciprocidade e complementaridade. 

O DTVF terá validade de cinco anos, podendo ser prorrogada por igual período, e, a critério do Estado emissor, poderá ser concedido por tempo indeterminado.

Não poderá se beneficiar deste acordo pessoas que estejam cumprindo condenação criminal com pena superior a dois anos ou possua antecedentes criminais nos últimos cinco anos, nos Estados Partes ou no exterior.

Com o acordo também fica facilitado o cruzamento de veículos de atendimento a situações de urgência e emergência, como ambulâncias e carros de bombeiro.

O acordo também inclui a cooperação entre instituições públicas nessas regiões em áreas como vigilância epidemiológica, segurança pública, combate a delitos transnacionais, defesa civil, formação de docentes, direitos humanos, preservação de patrimônio cultural, entre outros. 

Além disso, contempla a elaboração de plano conjunto de desenvolvimento urbano e ordenamento territorial das localidades.

Na ocasião da aprovação no Senador, o senador sul-mato-grossense Nelsinho Trad afirmiu que o acordo é benéfico para todos os países que fazem parte.

"Estamos certos de que que a fluidez do trânsito de bens e pessoas entre as comunidades fronteiriças no Mercosul constitui um dos aspectos mais relevantes e emblemáticos do processo de integração regional, e aprovação deste Acordo emerge como parte fundamental nesse processo", disse, na ocasião.

Protesto

Sessão na Câmara é marcada por protesto contra lei que proíbe trans em banheiro feminino

Manifestantes ocuparam o plenário com cartazes e gritos de ordem contra a lei aprovada na Casa e sancionada pela prefeita Adriane Lopes

28/04/2026 13h00

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Manifestantes protestam contra a proibição da utilização de banheiro feminino por mulheres trans

Manifestantes protestam contra a proibição da utilização de banheiro feminino por mulheres trans Reprodução

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Manifestantes ocuparam o plenário da Câmara Municipal na manhã desta terça-feira (28) em um ato contra a lei que proíbe mulheres trans de utilizar banheiros femininos. A lei foi sancionada pela Prefeita Adriane Lopes (PP) na última quarta-feira (22) e gerou fortes debates nas redes sociais. 

Durante a sessão, o clima dentro da Câmara foi tenso, com os manifestantes carregando cartazes e se opondo a cada fala do vereador André Salineiro (PL), autor da proposta, que afirmou que “está defendendo o direito das mulheres”. 

Opositores à lei destacam que a exclusão de pessoas trans não resolve questões de segurança e amplia ainda mais a marginalização e o preconceito contra a comunidade LGBTQIAPN+. 

Durante sua fala, o vereador Jean Ferreira (PT) destacou a inconstitucionalidade da lei aprovada e defende que trabalhará arduamente para derrubar a norma. Ele completa a fala dizendo que “não tem competência para ser votada e apreciada, pois não terá efetividade”. 

MPMS DE OLHO 

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) está analisando a lei que proíbe mulheres trans de utilizar banheiros femininos em Campo Grande. 

O órgão foi notificado com dois pedidos para analisar a possível inconstitucionalidade da norma e também a responsabilização dos envolvidos em negar um direito básico. Ambos os pedidos foram feitos por uma advogada trans.

LEI

Sancionada pela prefeita no dia 22 de abril, a lei institui, em Campo Grande, a Política Municipal de Proteção da Mulher, a qual estabelece, entre outra providências, que banheiros femininos em espaços públicos sejam destinados exclusivamente a mulheres biológicas, ou seja, proíbe a entrada de pessoas trans nestes locais. 

Conforme a publicação, o objetivo é aplicar a equidade, levando em consideração os aspectos biológicos comuns das mulheres.

Com relação aos banheiros, ponto que gerou a manifestação, a lei afirma que a garantir a utilização de banheiros exclusivos às mulheres biológicas é forma de resguardar a sua intimidade e de combater todo tipo de importunação ou de constrangimento.

O Poder Executivo fica autorizado a promover as adaptações necessárias nas estruturas municipais, bem como a fiscalizar as devidas adaptações em estabelecimentos particulares, para o fim de evitar qualquer tipo de constrangimento contra as mulheres.

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