Casos de suspeita de intoxicação por metanol terão notificação imediata, determina ministério

A notificação imediata funciona como um canal direto com o Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) presente em cada Estado

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

30/09/2025 - 20h00
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou nesta terça-feira, 30, que determinou a notificação imediata de novos casos de intoxicação por metanol. A substância é apontada como responsável por pelo menos três mortes no Estado de São Paulo nos últimos dias. Suspeita-se que os casos tenham ocorrido pela ingestão de bebidas alcoólicas contaminadas com o material.

Segundo o ministro, a notificação imediata funciona como um canal direto com o Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) presente em cada Estado, com o ministério realizando o acompanhamento diário desse trabalho.

A notificação deverá ser feita diante de qualquer caso de suspeita de intoxicação por metanol. Não é preciso aguardar o fechamento do diagnóstico.

Qualquer pessoa que procure um serviço de saúde relatando sinais e sintomas e que tenha uma história de ingestão de bebida alcoólica, sobretudo de origem não conhecida, como produtos ingeridos em ambiente comercial ou festas, já é um caso suspeito e deve ser notificado, informou o ministro.

A medida, de acordo com Padilha, foi adotada para que se possa identificar mais rapidamente não só o que está acontecendo no Estado de São Paulo, mas identificar qualquer crescimento anormal de casos em outros Estados do País.

Para o ministro, o monitoramento também deve ajudar a reforçar as investigações da Polícia Federal. Nesta terça-feira, 30, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que pediu a abertura de inquérito após indícios de que haja distribuição de bebidas contaminadas para outros Estados.

 

Acidente aéreo

FBI ajudou a identificar arquiteto chinês morto em tragédia no Pantanal de MS

Impressões digitais do chinês criador do conceito "cidades esponja" estavam no banco de dados da polícia norte-americana e permitiram a rápida identificação

30/09/2025 16h02

Arquiteto chinês Kongjian Yu morreu em tragédia no Pantanal de MS

Arquiteto chinês Kongjian Yu morreu em tragédia no Pantanal de MS Arquivo

A cooperação entre as polícias brasileiras e o Federal Bureau of Investigation (FBI) foi fundamental para a identificação dos restos mortais do arquiteto chinês Kongjian Yu e das outras vítimas do acidente aéreo ocorrido na semana passada, perto de uma pista de pouso no Pantanal, no município de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul.

Apesar da carbonização de parte dos corpos, as impressões digitais do arquiteto chinês — mundialmente conhecido pelo conceito revolucionário de drenagem urbana, denominado “cidades esponja” — estavam no banco de dados do FBI, o que facilitou o trabalho do Instituto Médico e Odontológico Legal de Mato Grosso do Sul (IMOL) e da Polícia Científica local.

No caso das vítimas brasileiras, as digitais utilizadas foram as do banco de dados das secretarias estaduais de Segurança Pública.

Com a cooperação entre a polícia sul-mato-grossense e o FBI, o trabalho de identificação dos corpos foi concluído. Anteriormente, já haviam sido identificados e liberados os corpos do piloto Marcelo Pereira de Barros, do cineasta Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e do produtor e diretor Rubens Crispim Júnior.

Em nota, a Polícia Científica de MS agradeceu o apoio da Seção Consular da Embaixada da China no Brasil, do Federal Bureau of Investigation (FBI), dos Estados Unidos da América, e do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO) da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. “Reforçamos o compromisso com a celeridade, a cooperação interinstitucional e a precisão nos trabalhos periciais”, afirmou a Polícia Científica em nota.

O acidente

O acidente aéreo que vitimou o arquiteto chinês Kongjian Yu e outras três pessoas ocorreu na tarde de sexta-feira (24), em uma região de difícil acesso do Pantanal, no município de Aquidauana, a cerca de 140 quilômetros de Campo Grande. 

A aeronave de pequeno porte, modelo Beechcraft Baron, pegou fogo logo após cair próximo a uma pista de pouso particular, utilizada para apoio em fazendas da região.

Inquérito da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul indicou que a aeronave chocou-se com uma árvore, quando já estava escuro, ao tentar pousar o avião. 

Além do renomado arquiteto, que estava em visita ao Brasil para participar de encontros ligados à arquitetura e sustentabilidade, também morreram no acidente o piloto Marcelo Pereira de Barros, o cineasta Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e o produtor e diretor Rubens Crispim Júnior. Todos foram encontrados sem vida no local do acidente, cujas circunstâncias ainda estão sendo investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

A tragédia causou comoção no meio cultural e acadêmico, especialmente pela morte de Kongjian Yu, considerado referência mundial em projetos urbanísticos voltados à sustentabilidade.

Legendário preso com 150 kg de cocaína passa por audiência nesta quinta-feira

Dono de hamburgueria foi preso junto de dois comparsas em maio deste ano, em Dourados

30/09/2025 16h00

Renan durante sua participação no Legendários

Renan durante sua participação no Legendários FOTO: Reprodução Instagram

Presos em flagrante com 150 quilos de pasta-base de cocaína em maio deste ano, o Legendário Renan Silva Nascimento, de 34 anos, dono de uma hamburgueria em Dourados, apontada pelo Ministério Público como entreposto de drogas trazidas da fronteira com o Paraguai, passará por audiência nesta quinta-feira (2).

Além dele, também serão ouvidos Anderson Moreira da Rosa, de 37 anos, e Maurício Martins da Paixão, de 47 anos, apontados como responsáveis pelo transporte da carga milionária do entorpecente.

A audiência prevista por meio de videoconferência, ocorre após a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, medida decretada logo após a detenção, ocorrida no dia 6 de maio de 2025 durante operação do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil.

Na ocasião, policiais monitoravam há duas semanas a hamburgueria de Renan, em Dourados onde constataram movimentações suspeitas envolvendo o veículo Fiat Ducato Cargo. 

Denúncia

Conforme a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Anderson e Maurício descarregaram diversas caixas de papelão na hamburgueria de Renan. Quando os agentes civis se aproximaram, observaram que o comerciante apresentou “nervosismo excessivo e inquietação esdrúxula”. Pelas grades do imóvel, os policiais avistaram caixas de carne contendo tabletes prensados de coloração esverdeada.

Logo em seguida, a equipe conseguiu localizar novamente o veículo, próximo à Praça Cinquentenário, efetuando a prisão de Anderson e Maurício. Questionados, ambos negaram envolvimento com o tráfico, alegando que apenas entregavam carnes em nome da empresa Nostro Beff. Já Renan, inicialmente, declarou que desconhecia a carga e que receberia supostos aparelhos celulares de um indivíduo apelidado de “Cowboy”, pelo qual receberia R$ 5 mil.

Apesar das versões contraditórias, a polícia confirmou que as caixas continham 150 tabletes de pasta-base de cocaína, com peso total de 150 kg. O entorpecente estava misturado a produtos alimentícios, estratégia usada para dificultar a detecção. À época, a estimativa é que o prejuízo ao crime organizado foi de R$ 6 milhões.

Nas redes sociais, inclusive, Renan chegou a postar vídeos um dia antes da prisão, anunciando que a hamburgueria estaria fechada para reforma, com previsão de reabertura dois dias depois.

Movimento Legendários

O caso chamou ainda mais atenção porque Renan, casado e pai de três filhos, se apresentava nas redes sociais como integrante do movimento Legendários. Em sua biografia, destacava o número 49075, que identifica sua participação em um dos encontros promovidos pelo grupo.

Legendários é um movimento cristão voltado para homens, com a proposta de promover transformação pessoal, espiritual e familiar. Os encontros, organizados em formato de "retiro ao ar livre", buscam trabalhar temas como liderança, paternidade responsável, espiritualidade e propósito de vida.

Os integrantes recebem um número de identificação ao participarem dos encontros, chamado de “código de Legendário”, que simboliza o compromisso assumido em “buscar a melhor versão de si mesmo”.

Os eventos promovidos pelo Legendários são direcionados a homens, sejam eles casados ou solteiros. As experiências oferecidas variam em preço, com desafios que podem custar desde R$ 450 até mais de R$ 81 mil.

No Brasil, o Legendários chegou em 2017 e, embora ainda não seja amplamente conhecido, tem atraído um número crescente de participantes. O país já se tornou o segundo maior público do movimento. Entre os participantes notáveis estão figuras públicas como Eliezer, Thiago Nigro, Neymar pai e o empresário Kaká Diniz.

