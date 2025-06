CCR reafirma retomada das obras na BR-163 ainda neste mês

FATAL

Ambos moravam em Anaurilândia e eram funcionários de uma propriedade rural, identificada como Fazenda Dois Irmãos

Na manhã deste sábado (14), um grave acidente na MS-395, na saída de Anaurilândia para Bataguassu, vitimou um homem e deixou outro ferido.

Segundo informações do jornal Cenário MS, ambos moravam em Anaurilândia e seguiam em direção a uma propriedade rural na região de Bataguassu, com fins trabalhistas, em um Renault Clio. Inclusive, os dois eram funcionários da Fazenda Dois Irmãos, em Dois Irmãos de Buriti, interior do estado.

Por volta das 8h, no quilômetro 9 da rodovia, o condutor perdeu o controle do veículo e saiu da pista, capotando violentamente às margens da estrada, chegando à vegetação.

O motorista, identificado como Antônio Aparecido, conhecido como “Baiano”, foi encontrado morto fora do carro, o que pode indicar que ele estava sem cinto de segurança.

Já o passageiro foi socorrido por uma unidade de saúde municipal e encaminhado ao Hospital Sagrado Coração de Jesus, em Anaurilândia. Ele ainda não foi totalmente identificado, mas sabe-se que seu nome é Luan e tem cerca de 27 anos.

As causas do acidente ainda são desconhecidas e as investigações seguem por parte da Polícia e perícia.

CASO RECENTE NA MS-395

Um homem de Ipuã (SP), identificado como Willian Baldão Aguiar, de 45 anos, morreu na madrugada do dia 31 de maio, ao colidir frontalmente com uma carreta, na MS-395, no município de Santa Rita do Pardo.

O acidente aconteceu por volta das 1h20, próximo ao trevo de acesso ao Distrito Debrasa, quando um GM Chevrolet Astra GL 2000 branco, com placa de Batatais (SP), teria invadido a pista contrária e batido de frente com o veículo de grande porte.

O motorista do Astra, que era Willian, não resistiu aos graves ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. As equipes de resgate afirmaram que a vítima ficou presa às ferragens, com múltiplas fraturas e esmagamento pelo corpo.

Ainda, ao lado de Willian, havia um passageiro que foi resgatado com vida e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu. As primeiras informações de quem o atendeu foi que ele não apresentava ferimentos graves.

Do outro lado, o condutor da carreta, com placa de Três Lagoas, é residente de Brasilândia. Mesmo que seja uma carreta de madeira, ela estava vazia no momento do acidente. Sem grandes ferimentos, o rapaz permaneceu no local para prestar esclarecimentos.

Sem informações confirmadas da dinâmica do acidente, a principal suspeita é que Willian tenha dormido no volante. O depoimento do passageiro sobrevivente contribuiu para essa teoria, já que ele contou que haviam viajado de Frutal (MG) até Ponta Porã - trajeto de 980 km - com o intuito de fazer compras no Paraguai e, durante o retorno, percebeu certa sonolência no parceiro.

Então, ele se ofereceu para assumir o controle do Astra para dar continuidade à viagem, mas Willian recusou. Dentro do carro foram encontrados diversos produtos, como robôs aspiradores, bebidas, vinhos, e outros.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de praxe.

