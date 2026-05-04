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Governo de MS autoriza concurso com 2 mil vagas para professores da rede estadual

Último concurso realizado pelo governo estadual foi há quatro anos

Alison Silva

Alison Silva

04/05/2026 - 14h45
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O governador autorizou nesta segunda-feira (4) a realização de um novo concurso para contratação de 2 mil professores para Rede Estadual de Ensino (REE). O último certame realizado em Mato Grosso do Sul ocorreu em 2022, há quatro anos. 

A assinatura do termo de compromisso ocorreu na sede da Governadoria e contou com a presença do Governador Eduardo Riedel (PP), reunião conjunta com a direção da Federação dos Trabalhadores em Educação de MS (Fetems). 

“Esta decisão foi construída com um diálogo aberto e constante com a categoria. A autorização para este novo concurso mostra o nosso compromisso com uma educação moderna e de qualidade no Estado, com valorização dos profissionais, e um resultado que se vê na prática, não apenas na infraestrutura das escolas, mas, principalmente, na melhoria dos nossos indicadores”, afirmou o governador. 

O encontro contou com a presença dos secretários estaduais Hélio Daher (Educação) e Roberto Gurgel (Administração).

Presidente da Fetems, Deumeires Batista de Souza, reconheceu o esforço do Governo do Estado em abrir 2 mil vagas neste certame. “Houve a compreensão do governador da necessidade do concurso e do número de vagas que é satisfatório. Nós consideramos um grande avanço na luta da categoria, que culminou nesta conquista, com vagas para professores da educação básica e ensino médio”, comemorou.

Deumeires lembrou que o último concurso (professores) teve 722 vagas abertas, mas que o Governo chamou mais de 1.300 aprovados. “Ainda temos o compromisso do Governo de chamar mais aprovados desta lista de espera, antes do próximo concurso”, completou a presidente.

De acordo com o secretário estadual de Educação, Hélio Daher, o novo concurso público para professores vai suprir a demanda dentro das escolas estaduais, com vagas para ensino fundamental e médio, funcionando em um modelo diferente do anterior, já que será para todo o território de Mato Grosso do Sul e não por vagas específicas por cidades.

“Desta forma vai facilitar a vida do professor concursado que poderá concorrer em todos os municípios, de acordo com sua necessidade. Algo novo dentro daquilo que a própria categoria esperava e o Governo do Estado também chegou a conclusão que era a melhor alternativa”, descreveu.

Com a autorização para o concurso, caberá à secretaria Estadual de Administração (SAD) definir o cronograma de planejamento de execução do certame, o que inclui a publicação do edital e demais datas para realização do corcurso.

Acima da média nacional

Em março último, pesquisa divulgada pelo Movimento Profissão Docente revelou que os professores da rede estadual de Mato Grosso do Sul recebem R$ 13 mil no início da carreira por 40 horas semanais e lideram o ranking nacional das redes estaduais. 

O estudo revela que o rendimento dos docentes de Mato grosso do Sul é 53,8% maior que o do segundo colocado, o Maranhão, e 167% acima  daquilo que é pago a professores do Rio de Janeiro, que estão em último lugar nesse ranking. 

Se considerados os salários no final da carreira, Mato Grosso do Sul segue no topo desta pirâmide, com R$ 26,5 mil. Neste caso, o segundo lugar cabe aos paulistas, que chegam ao final da carreira recebendo R$ 14,4 mil. Cabe destacar que a rede estadual de educação conta com concursados e contratados.

Segundo os dados, da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul, a diferença entre os contratados e os concursados chega a 61% no salário-base, dependendo da especialização do educador. O estudo realizado pelo Movimento Profissão Docente levou em consideração os dados relativos aos educadores efetivos. 

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Retomada

PRF libera trânsito após 4h de interdição por tombamento de caminhão-tanque na BR-060

Caminhão tombou ao tentar contornar a rotatória da BR-060, na saída de Campo Grande para Sidrolândia

04/05/2026 16h15

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Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Após 4h de interdição total, a Polícia Rodoviária Federal liberou a retomada do fluxo de trânsito na BR-060, então paralisado pelo tombamento de um caminhão-tanque, acidente ocorrido por volta das 12h desta segunda-feira (4).

Conforme apurado pelo Correio do Estado, o caminhão tombou ao tentar contornar a rotatória da BR-060, na saída de Campo Grande para Sidrolândia. Até às 16h, a rodovia seguia interditada nos dois sentidos, em congestionamento que chegou a 5km de extensão. 

O acidente causou o derramamento de 10 mil litros de combustível, enquanto o motorista, não identificado, foi encaminhado com escoreações leves a uma unidade de saúde da Capital. O veículo pertence à Drogaria São Leopoldo. 

Os acessos à BR-262 também foram bloqueados momentaneamente, ocorrência acompanhada pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Federal (PF). 

Parte do combustível intacto foi transferido para outro caminhão. A Polícia Federal orientou que os motoristas evitassem acessar à região e consequentemente buscassem rotas alternativas.  

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Flagrante

DOF apreende quase 2 mil pneus novos escondidos em carga irregular em MS

Homem de 51 anos é preso em flagrante em Caarapó; carga avaliada em R$ 850 mil seria levada de Ponta Porã para São Paulo

04/05/2026 16h02

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DOF apreende quase 2 mil pneus novos escondidos em carga irregular em MS

DOF apreende quase 2 mil pneus novos escondidos em carga irregular em MS Divulgação

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Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira apreenderam, nesta segunda-feira (27), uma carga irregular de pneus durante fiscalização na rodovia MS-156, na zona rural de Caarapó.

Ao todo, foram recolhidos 1.990 pneus novos e 754 pneus usados que estavam sendo transportados em um caminhão modelo Volvo FH 12. Um homem de 51 anos foi preso em flagrante.

A ação ocorreu durante um bloqueio policial de rotina realizado na região. Durante a abordagem, os militares interceptaram um caminhão trator acoplado a um semirreboque tipo baú. Na fiscalização inicial, o condutor apresentou nota fiscal que informava o transporte exclusivo de pneus usados.

No entanto, ao realizarem uma vistoria minuciosa no interior do veículo, os policiais constataram que pneus novos de diversas medidas estavam escondidos entre a carga, em desacordo com a documentação apresentada.

A irregularidade levantou suspeitas de prática criminosa relacionada ao transporte e possível comercialização ilegal dos produtos.

Questionado pelos policiais, o motorista afirmou que a carga havia saído de Ponta Porã e teria como destino o estado de São Paulo. Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante.

O autor, com o caminhão e toda a carga apreendida, foi encaminhado à Polícia Federal em Dourados, onde o caso foi registrado e seguirá sob investigação.

De acordo com o DOF, o prejuízo estimado ao crime é de aproximadamente R$ 850 mil.

A ação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, desenvolvido em parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com foco no combate a crimes transfronteiriços e no reforço da segurança nas regiões de fronteira.

O DOF mantém ainda um canal direto para denúncias anônimas, por meio do telefone 0800 647-6300, reforçando a importância da participação da população no enfrentamento à criminalidade

Abaixo, o vídeo da carga apreendida:

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