Censo previdenciário: Cerca de 3 mil servidores podem ficar sem salário

A prefeitura de Campo Grande publicou no Diogrande desta terça-feira (04), o Decreto que dispõe sobre a realização do Censo Previdenciário dos servidores segurados do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG). O Censo será realizado a partir de hoje, com encerramento no dia 31 de julho de 2023.

Conforme o Decreto Municipal, o Censo é a atualização da base de dados cadastrais para fins previdenciários e de caráter obrigatório, sendo assim, quem não atualizar os dados no prazo estabelecido terá os rendimentos líquidos referentes ao mês de julho suspensos.

De acordo com a Agência de Previdência do Estado (Ageprev), 2.845 servidores estaduais ainda não estão em dia com o censo e podem ficar com os pagamentos suspensos. Apenas os consignados (empréstimos, planos de saúde e sindicatos ou associações) serão pagos.

O Censo Previdenciário é obrigatório para todos os servidores públicos ativos, titulares de cargo efetivo dos Órgãos, Autarquias e Fundações do Poder Executivo e do Poder Legislativo, do Município de Campo Grande.

A lista dos inadimplentes com censo abrange todos os segurados, dependentes, aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Mato Grosso do Sul (RPPS/MS) e dos militares estaduais ativos, da reserva remunerada, reformados, dependentes e pensionistas vinculados ao SPSM/MS (Sistema de Proteção Social dos Militares).

Serviço

A regularização deverá se dar, preferencialmente, de forma on-line. Entretanto quem tiver dificuldade poderá comparecer à Unidade de Gestão de Pessoas do órgão de sua lotação, ou à Ageprev localizada na avenida Mato Grosso, 5.778 – Bloco I, de segunda à sexta-feira, no período de 7h30 às 16h30, munido de todos os documentos indicados no Anexo I.

Dúvidas adicionais acessar o site do Censo www.censo.ms.gov.br. Também podem ser sanadas junto à Ageprev, entrando em contato com (67) 4042-1007 ou (67) 99630-7481 (WhatsApp).

