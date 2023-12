A Central de Atendimento ao Eleitor (CAE), localizada no Parque dos Poderes, funcionará até dia 4 de janeiro de 2024, em regime de plantão em Campo Grande. O recesso de final de ano começa amanhã (28).

Os atendimentos de urgência no regime de plantão serão das 12h às 17h.

Já nos plantões de 2 e 4 de janeiro de 2024, o CAE funcionará das 12 às 17h.

Durante esse período, que segue até o dia 6 de janeiro de 2024, não haverá expediente regular na secretaria do tribunal e nas zonas eleitorais.

Já nos casos de prazos processuais, por sua vez, ficam suspensos durante o recesso forense, sendo vedada a realização de sessões de julgamento e audiências.

De acordo com o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), os atendimentos nos cartórios eleitorais no interior do Estado, serão realizados por meio do Título Net, disponível na página do TRE-MS, na Internet.