Cidades

Vila do Natal

Centro vira palco de festa e reúne dez mil em abertura do Natal de Campo Grande

Festividades continuam até o dia 31 de dezembro

Karina Varjão

Karina Varjão

30/11/2025 - 12h00
Pelo menos dez mil pessoas estiveram na abertura oficial do Natal em Campo Grande na noite deste sábado (29). É o que diz o levantamento da Prefeitura Municipal. 

A chegada oficial do Natal na cidade teve programação especial em frente ao Pátio Central, o shopping localizado no centro, com participação da atração nacional Bento e Totó, com o sucesso “Funk do Patinho”, levantando a energia e colocando crianças e adultos para dançar no palco Mamãe Noel. 

Também marcaram presença a família de renas e outros personagens da Parada Natalina, além da Capi, a mascote da Prefeitura. 

O circo do Natal dos Sonhos também realizou sua primeira apresentação na abertura do evento. O palco foi montado na Praça do Rádio com entrada gratuita, levando cerca de 300 pessoas ao show. 

O espetáculo segue com apresentações de quarta-feira à sábado até o dia 25 de dezembro. Os ingressos devem ser retirados na unidade do Sesc no Pátio Central, das 10h às 14h30 e das 15h30 às 19h.

A edição deste ano contará com 33 dias de atividades espalhadas pela Rua 14 de Julho, Praça Ary Coelho, Praça do Rádio, Morada dos Baís, Mercado Municipal, Feira Central e Camelódromo. 

A agenda musical vai seguir variada ao longo de toda a programação. No dia 12 de dezembro, o público poderá acompanhar o show da cantora Ana Paula Valadão. Já no dia 19 de dezembro, a festa ficará por conta do DJ Jiraya Uai. Fechando as atrações nacionais, Di Ferrero sobe ao palco no dia 26 de dezembro. 

Ao longo de todo o mês, também estão previstas apresentações de artistas regionais, valorizando talentos locais e mantendo o Centro movimentado durante o período natalino. 

A próxima apresentação da Parada Natalina acontece na terça-feira (2). A partir do dia 6 de dezembro, a Praça Ary Coelho se torna, oficialmente, o ponto central da Vila do Natal, com a abertura da Casa do Papai Noel, iluminação especial, cenários temáticos e praça de alimentação. 

Além do Centro, bairros da Capital também terão um natal especial. O Natal nos Bairros irá percorrer sete regiões urbanas da Capital, além dos distritos de Anhanduí e Rochedinho, de acordo com o calendário abaixo: 

  • 02/12 - Moreninhas
  • 03/12 - CRAS Vida Nova
  • 04/12 - Distrito de Anhanduí
  • 06/12- Distrito de Rochedinho
  • 08/12 - CRAS Noroeste
  • 09/12 - CRAS Vila Popular 
  • 10/12 - CRAS São Conrado

O evento é promovido pela Prefeitura Municipal em parceria com o Sistema Comércio MS e da Águas Guariroba. O evento conta com patrocínio da Energisa, Velutex, MRV, Engepar, Tecol, Fast Empreendimentos, Morada dos Sábias, Luiz Rosa Empreendimentos, Gusso Martins Construtora, ConsVanm Construtora e Clik Imóveis, além do apoio do Senar.

“Estamos unindo esforços para fazer do Natal de Campo Grande um momento de oportunidade e esperança. Nesta edição, além da programação natalina que vai encantar toda a família, teremos o sorteio de apartamentos e o 10º Feirão Habita CG, que vai facilitar o acesso e a realização do sonho da casa própria. Integrar lazer e política pública, vai garantir que essa data seja lembrada também pela transformação real na vida das pessoas”, afirmou o diretor-presidente da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA). 


 

Gratuitos

IFMS: inscrições para 360 vagas em cursos técnicos seguem até segunda-feira

Oportunidades são destinadas a jovens e adultos e abrangem cursos técnicos integrados ao EJA

30/11/2025 14h00

Reprodução, Alexandre Oliveira/IFMS

Seguem abertas até esta segunda-feira (1º) as inscrições para 360 vagas em cursos técnicos gratuitos e presenciais oferecidos pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

As oportunidades são destinadas a jovens e adultos e abrangem cursos técnicos integrados ao ensino médio na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e cursos técnicos subsequentes ao ensino médio. As aulas começam no primeiro semestre de 2026.

As vagas estão distribuídas entre os campi de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã. Entre os cursos ofertados estão Administração, Agricultura, Marketing e Manutenção e Suporte em Informática.

Para os cursos EJA, é necessário ter no mínimo 18 anos e ter concluído, ou estar concluindo, o ensino fundamental até a matrícula, prevista para janeiro de 2026. Os estudantes cursarão, simultaneamente, o ensino médio e a formação técnica, com aulas no período noturno.

Já os cursos subsequentes são voltados a quem já concluiu o ensino médio e também são oferecidos presencialmente à noite. Ao todo, são 120 vagas distribuídas em três campi do IFMS.

Os editais completos com as regras estão publicados na Central de Seleção do instituto. Em ambos os processos seletivos, metade das vagas é reservada a candidatos que tenham feito todo o ensino fundamental (no caso do EJA) ou médio (subsequente) em escolas públicas.

Há cotas para candidatos de baixa renda e para pessoas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela Página do Candidato, disponível na Central de Seleção do IFMS.

A seleção será feita por sorteio eletrônico em 17 de dezembro. Caso o número de inscritos seja menor que o total de vagas ofertadas, não haverá etapa seletiva e todos os candidatos com inscrições homologadas serão convocados diretamente para matrícula.

Serviço

O resultado final está previsto para 14 de janeiro, e o início das aulas deve ocorrer em fevereiro de 2026.

Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail [[email protected]](mailto:[email protected]).

Enem dos Concursos

CNU 2025: locais das provas discursivas serão divulgados nesta segunda

Acesso estará liberado aos candidatos a partir das 16h

30/11/2025 13h30

Locais da segunda etapa serão divulgados amanhã (1)

Os candidatos da segunda edição Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2025) aprovados na primeira etapa do certame e classificados para a segunda etapa poderão conferir locais das provas discursivas a partir das 16h de segunda-feira (1º), no horário de Brasília.

A informação estará disponível no cartão de confirmação de inscrição que poderá ser acessado na página virtual do concurso, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca examinadora do processo seletivo. Basta digitar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha da plataforma Gov.br.

A prova discursiva do concurso unificado será realizada em 7 de dezembro e será aplicada em 228 cidades, de todas as regiões do país, como ocorreu na primeira etapa, em 5 de outubro.

Cartão de confirmação

O documento do CNU 2025 é individual para cada um dos 42.499 candidatos aprovados e classificados nas provas objetivas do certame, realizadas em outubro.

A lista dos convocados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) foi divulgada em 12 de novembro e pode ser conferida  no site da FGV.

Os 42,5 mil candidatos terão, além da informação sobre os locais das provas discursivas, o número de inscrição, a data, a hora e o local de prova.  O documento ainda pode registrar se a pessoa inscrita tem direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso.

Apesar de não ser obrigatório, o MGI e a FGV recomendam levar o cartão impresso no dia da realização da prova para facilitar a localização.

Prova discursiva

Para cargos de blocos temáticos de nível superior, a prova será formada por duas questões, valendo 22,5 pontos cada, totalizando 45 pontos. 

Para nível intermediário, a avaliação será composta por uma redação dissertativo-argumentativa, com valor total de 30 pontos.

Os textos deverão ter até 30 linhas e serão avaliados a partir de dois critérios:

  • conhecimentos específicos (50% da nota total para nível superior);
  • domínio da língua portuguesa (50% da nota para os cargos de nível superior e 100% para nível intermediário).

A prova deve ser escrita à mão, com caneta esferográfica azul ou preta, e somente o texto transcrito na folha definitiva será considerado para correção.

Horários das provas

Para cargos de nível superior, a prova discursiva será realizada das 13 horas às 16 horas, no horário de Brasília.

Já os candidatos a cargos de nível intermediário farão as provas em horário reduzido: das 13h às 15h.

Os portões serão fechados às 12h30, meia hora antes do início das discursivas.

CNU 2025

O chamado Enem dos Concursos oferece 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos do governo federal. Do total, 3.144 são para cargos de nível superior e as demais (508) são de nível intermediário.

O CNU também tem o objetivo de formar um banco de candidatos aprovados em lista de espera para cargos de níveis superior e intermediário.

O MGI informa que 2.480 vagas são de preenchimento imediato e as outras 1.172 vagas para provimento no curto prazo, após a homologação dos resultados.

Os cargos serão agrupados em nove blocos temáticos. O MGI repetiu o modelo adotado na primeira edição do CNU, o de inscrição do candidato para diferentes cargos dentro do mesmo bloco, com definição de lista de preferência pelo próprio candidato.

