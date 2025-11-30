Centro vira palco de festa e reúne dez mil em abertura do Natal de Campo Grande

Natal reúne grande público no primeiro dia - Reprodução/Redes Sociais Prefeitura Municipal de Campo Grande

Pelo menos dez mil pessoas estiveram na abertura oficial do Natal em Campo Grande na noite deste sábado (29). É o que diz o levantamento da Prefeitura Municipal.

A chegada oficial do Natal na cidade teve programação especial em frente ao Pátio Central, o shopping localizado no centro, com participação da atração nacional Bento e Totó, com o sucesso “Funk do Patinho”, levantando a energia e colocando crianças e adultos para dançar no palco Mamãe Noel.

Também marcaram presença a família de renas e outros personagens da Parada Natalina, além da Capi, a mascote da Prefeitura.

O circo do Natal dos Sonhos também realizou sua primeira apresentação na abertura do evento. O palco foi montado na Praça do Rádio com entrada gratuita, levando cerca de 300 pessoas ao show.

O espetáculo segue com apresentações de quarta-feira à sábado até o dia 25 de dezembro. Os ingressos devem ser retirados na unidade do Sesc no Pátio Central, das 10h às 14h30 e das 15h30 às 19h.

A edição deste ano contará com 33 dias de atividades espalhadas pela Rua 14 de Julho, Praça Ary Coelho, Praça do Rádio, Morada dos Baís, Mercado Municipal, Feira Central e Camelódromo.

A agenda musical vai seguir variada ao longo de toda a programação. No dia 12 de dezembro, o público poderá acompanhar o show da cantora Ana Paula Valadão. Já no dia 19 de dezembro, a festa ficará por conta do DJ Jiraya Uai. Fechando as atrações nacionais, Di Ferrero sobe ao palco no dia 26 de dezembro.

Ao longo de todo o mês, também estão previstas apresentações de artistas regionais, valorizando talentos locais e mantendo o Centro movimentado durante o período natalino.

A próxima apresentação da Parada Natalina acontece na terça-feira (2). A partir do dia 6 de dezembro, a Praça Ary Coelho se torna, oficialmente, o ponto central da Vila do Natal, com a abertura da Casa do Papai Noel, iluminação especial, cenários temáticos e praça de alimentação.

Além do Centro, bairros da Capital também terão um natal especial. O Natal nos Bairros irá percorrer sete regiões urbanas da Capital, além dos distritos de Anhanduí e Rochedinho, de acordo com o calendário abaixo:

02/12 - Moreninhas

- Moreninhas 03/12 - CRAS Vida Nova

- CRAS Vida Nova 04/12 - Distrito de Anhanduí

- Distrito de Anhanduí 06/12 - Distrito de Rochedinho

- Distrito de Rochedinho 08/12 - CRAS Noroeste

- CRAS Noroeste 09/12 - CRAS Vila Popular

- CRAS Vila Popular 10/12 - CRAS São Conrado

O evento é promovido pela Prefeitura Municipal em parceria com o Sistema Comércio MS e da Águas Guariroba. O evento conta com patrocínio da Energisa, Velutex, MRV, Engepar, Tecol, Fast Empreendimentos, Morada dos Sábias, Luiz Rosa Empreendimentos, Gusso Martins Construtora, ConsVanm Construtora e Clik Imóveis, além do apoio do Senar.