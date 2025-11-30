Centro vira palco de festa e reúne dez mil em abertura do Natal de Campo Grande

Pelo menos dez mil pessoas estiveram na abertura oficial do Natal em Campo Grande na noite deste sábado (29). É o que diz o levantamento da Prefeitura Municipal.
A chegada oficial do Natal na cidade teve programação especial em frente ao Pátio Central, o shopping localizado no centro, com participação da atração nacional Bento e Totó, com o sucesso “Funk do Patinho”, levantando a energia e colocando crianças e adultos para dançar no palco Mamãe Noel.
Também marcaram presença a família de renas e outros personagens da Parada Natalina, além da Capi, a mascote da Prefeitura.
O circo do Natal dos Sonhos também realizou sua primeira apresentação na abertura do evento. O palco foi montado na Praça do Rádio com entrada gratuita, levando cerca de 300 pessoas ao show.
O espetáculo segue com apresentações de quarta-feira à sábado até o dia 25 de dezembro. Os ingressos devem ser retirados na unidade do Sesc no Pátio Central, das 10h às 14h30 e das 15h30 às 19h.
A edição deste ano contará com 33 dias de atividades espalhadas pela Rua 14 de Julho, Praça Ary Coelho, Praça do Rádio, Morada dos Baís, Mercado Municipal, Feira Central e Camelódromo.
A agenda musical vai seguir variada ao longo de toda a programação. No dia 12 de dezembro, o público poderá acompanhar o show da cantora Ana Paula Valadão. Já no dia 19 de dezembro, a festa ficará por conta do DJ Jiraya Uai. Fechando as atrações nacionais, Di Ferrero sobe ao palco no dia 26 de dezembro.
Ao longo de todo o mês, também estão previstas apresentações de artistas regionais, valorizando talentos locais e mantendo o Centro movimentado durante o período natalino.
A próxima apresentação da Parada Natalina acontece na terça-feira (2). A partir do dia 6 de dezembro, a Praça Ary Coelho se torna, oficialmente, o ponto central da Vila do Natal, com a abertura da Casa do Papai Noel, iluminação especial, cenários temáticos e praça de alimentação.
Além do Centro, bairros da Capital também terão um natal especial. O Natal nos Bairros irá percorrer sete regiões urbanas da Capital, além dos distritos de Anhanduí e Rochedinho, de acordo com o calendário abaixo:
- 02/12 - Moreninhas
- 03/12 - CRAS Vida Nova
- 04/12 - Distrito de Anhanduí
- 06/12- Distrito de Rochedinho
- 08/12 - CRAS Noroeste
- 09/12 - CRAS Vila Popular
- 10/12 - CRAS São Conrado
O evento é promovido pela Prefeitura Municipal em parceria com o Sistema Comércio MS e da Águas Guariroba. O evento conta com patrocínio da Energisa, Velutex, MRV, Engepar, Tecol, Fast Empreendimentos, Morada dos Sábias, Luiz Rosa Empreendimentos, Gusso Martins Construtora, ConsVanm Construtora e Clik Imóveis, além do apoio do Senar.
“Estamos unindo esforços para fazer do Natal de Campo Grande um momento de oportunidade e esperança. Nesta edição, além da programação natalina que vai encantar toda a família, teremos o sorteio de apartamentos e o 10º Feirão Habita CG, que vai facilitar o acesso e a realização do sonho da casa própria. Integrar lazer e política pública, vai garantir que essa data seja lembrada também pela transformação real na vida das pessoas”, afirmou o diretor-presidente da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA).