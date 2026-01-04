Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cerca de 300 mil idosos brasileiros têm algum grau de autismo, diz estudo

Pesquisadora relata que diagnóstico tardio costuma vir com alívio

agência brasil

04/01/2026 - 23h00
A prevalência autodeclarada de Transtorno do Espectro Autista (TEA) entre indivíduos com 60 anos ou mais é 0,86%, o que corresponde a aproximadamente 306.836 pessoas. A taxa é ligeiramente maior entre os homens (0,94%) em comparação com as mulheres (0,81%).

A análise feita pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS) da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), com base no Censo Demográfico de 2022.

De acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 70 milhões de pessoas no mundo inteiro vivem com algum grau de TEA, condição do neurodesenvolvimento caracterizada por dificuldades persistentes na comunicação e na interação social.

Embora o TEA seja tipicamente diagnosticado e manifeste seus sinais durante a infância, trata-se de uma condição que permanece ao longo da vida. Em adultos mais velhos o reconhecimento ainda é limitado, tanto no diagnóstico quanto ao acesso a terapias adequadas.

“Do ponto de vista das políticas públicas de saúde, esses dados reforçam a importância de desenvolver estratégias para a identificação e o apoio a adultos mais velhos com TEA. A prevalência tem crescido nos últimos anos, porém a literatura científica nacional e internacional ainda é escassa em relação ao que se sabe sobre o TEA no contexto do envelhecimento”, afirmou a pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde na PUCPR, Uiara Raiana Vargas de Castro Oliveira Ribeiro.

Segundo a pesquisadora, pessoas que envelhecem no espectro tendem a apresentar redução na expectativa de vida e alta prevalência de comorbidades psiquiátricas, como ansiedade e depressão, além de maior risco de declínio cognitivo e de condições clínicas, incluindo taxas mais elevadas de doenças cardiovasculares e disfunções metabólicas.

“Dificuldades na comunicação, sobrecarga sensorial e rigidez de comportamento podem dificultar ainda mais o acesso à saúde dessa população. Portanto, o conhecimento em torno da prevalência do TEA em pessoas idosas no Brasil é o primeiro passo para compreender suas necessidades e assim subsidiar políticas públicas direcionadas a este público”, disse.

Diagnóstico tardio

De acordo com a pesquisadora, a identificação do TEA em pessoas idosas é difícil porque algumas manifestações do transtorno como isolamento social, inflexibilidade, comportamento rígido e interesses restritos podem ser confundidos com características de outros transtornos ou sintomas de ansiedade, depressão ou demência.

Além disso, a falta de profissionais capacitados para a identificação e até as modificações nos critérios podem dificultar o diagnóstico.

“O diagnóstico é frequentemente recebido com alívio, porque o idoso sente que oferece uma explicação para dificuldades interpessoais e sensoriais vivenciadas ao longo da vida, promovendo maior autocompreensão e aceitação”, explicou a especialista.

Cidades

União Europeia pede calma na Venezuela e defende respeito aos princípios do direito internacional

Comunicado informa ainda que autoridades consulares dos Estados-membros trabalham de forma coordenada para proteger cidadãos europeus no país

04/01/2026 17h41

União Europeia emitiu comunicado sobre a situação da Venezuela

União Europeia emitiu comunicado sobre a situação da Venezuela

A União Europeia divulgou neste domingo, 4, uma declaração pedindo "calma e moderação de todos os atores envolvidos na crise na Venezuela, com o objetivo de evitar escalada de tensões e buscar uma solução pacífica" para a crise. O pronunciamento foi publicado pelo chefe de Relações Exteriores e Segurança da União Europeia, Kaja Kallas, por meio das redes sociais.

"A UE lembra que, em quaisquer circunstâncias, os princípios do direito internacional e da Carta da ONU devem ser respeitados", reforçou o grupo. O documento diz ainda que os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas têm uma responsabilidade singular de defender esses princípios.

O bloco diz ainda que reiteradamente declarou que Nicolás Maduro carece da legitimidade de um presidente democraticamente eleito e que tem defendido uma transição pacífica para a democracia na Venezuela, liderada pelos venezuelanos, com respeito à soberania do país. "O direito do povo venezuelano de determinar seu futuro deve ser respeitado".

Segundo a UE, o bloco tem se articulado de maneira próxima com os Estados Unidos e parceiros regionais para apoiar o diálogo entre todas as partes envolvidas, em busca de uma solução negociada, democrática, inclusiva e pacífica.

O comunicado também cita a preocupação com o crime organizado internacional e o tráfico de drogas, apontados como ameaças globais. Contudo, defende que esses desafios sejam enfrentados com cooperação internacional e respeito ao direito internacional e à integridade territorial.

A União Europeia pediu ainda respeito total aos direitos humanos e cobrou a libertação incondicional de presos políticos na Venezuela. O comunicado informa ainda que autoridades consulares dos Estados-membros trabalham de forma coordenada para proteger cidadãos europeus no país, incluindo os detidos ilegalmente.

EDUCAÇÃO

Universidades de Mato Grosso do Sul ofertam 6,3 mil vagas pelo Sisu; Veja cursos

Inscrições começam no dia 19 de janeiro, mas candidatos já podem pesquisar vagas disponíveis em 4 instituições de MS

04/01/2026 16h00

UFMS é a instituição com o maior número de vagas em MS

UFMS é a instituição com o maior número de vagas em MS

Universidades públicas de Mato Grosso do Sul ofertarão 6.399 vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), na primeira edição de 2026. Inscrições serão abertas no dia 19 de janeiro, com encerramento no dia 23 do mesmo mês.

No Estado, quatro instituições de Ensino Superior usarão a plataforma como critério de acesso, sendo o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

A maioria das vagas é para a UFMS, com 3.233 oportunidades em diversos cursos de graduação, seguida pela UEMS, com 1.284 vagas; IFMS, com 920 e UGFD, que tem 962 vagas pelo sistema.

Em todo o Brasil, segundo o governo federal, a edição é a maior da história do Sisu em quantidade de instituições participantes, com oferta de 274,8 mil vagas em 136 instituições públicas do País.

 A consulta de vagas já está disponível no site do Sisu.

Veja cursos por instituição

IFMS

  • Agronomia
  • Análise e desenvolvimento de sistemas
  • Arquitetura e urbanismo
  • Automação industrial
  • Computação
  • Engenharia civil
  • Engenharia de controle e automação
  • Engenharia elétrica
  • Engenharia mecânica
  • Gestão do agronegócio
  • Jogos digitais
  • Processos metalúrgicos
  • Química
  • Redes de computadores
  • Sistemas para internet

UEMS

  • Administração
  • Administração pública
  • Agronomia
  • Ciência da computação
  • Ciências biológicas
  • Ciências contábeis
  • Ciências econômicas
  • Ciências sociais
  • Dança
  • Direito
  • Enfermagem
  • Engenharia ambiental e sanitária
  • Engenharia civil
  • Engenharia de alimentos
  • Engenharia física
  • Engenharia florestal
  • Física
  • Fonoaudiologia
  • Geografia
  • Gestão ambiental
  • História
  • Letras
  • Letras - português e espanhol
  • Letras - português e inglês
  • Matemática
  • Medicina
  • Pedagogia
  • Produção sucroalcooleira
  • Psicologia
  • Química
  • Química industrial
  • Química tecnológica e agroquímica
  • Sistemas de informação
  • Teatro
  • Terapia ocupacional
  • Turismo
  • Zootecnia

UFGD

  • Geografia
  • Letras
  • Administração
  • Agronomia
  • Artes cênicas
  • Biotecnologia
  • Ciências biológicas
  • Ciências contábeis
  • Ciências econômicas
  • Ciências sociais
  • Direito
  • Educação física
  • Engenharia agrícola
  • Engenharia civil
  • Engenharia de alimentos
  • Engenharia de aquicultura
  • Engenharia de computação
  • Engenharia de energia
  • Engenharia de produção
  • Engenharia mecânica
  • Escrita criativa
  • Física
  • Gestão ambiental
  • História
  • Matemática
  • Medicina
  • Nutrição
  • Pedagogia
  • Psicologia
  • Química
  • Relações internacionais
  • Sistemas de informação
  • Zootecnia

UFMS

  • Administração
  • Agronomia
  • Arquitetura e Urbanismo
  • Artes visuais
  • Audiovisual
  • Ciência da Computação
  • Ciência dos Dados
  • Ciências Biológicas
  • Ciências Contábeis
  • Ciências Econômicas
  • Ciências Sociais
  • Direito
  • Educação física
  • Enfermagem
  • Engenharia ambiental
  • Engenharia civil
  • Engenharia de alimentos
  • Engenharia de computação
  • Engenharia de produção
  • Engenharia de software
  • Engenharia elétrica
  • Engenharia física
  • Engenharia florestal
  • Engenharia química
  • Farmácia
  • Filosofia
  • Física
  • Fisioterapia
  • Geografia
  • Gestão comercial
  • Gestão de recursos humanos
  • Gestão de serviços jurídicos e notariais
  • História
  • Inteligência Artificial
  • Jornalismo
  • Letras - português
  • Letras - português e espanhol
  • Letras - português e inglês
  • Matemática
  • Medicina
  • Medicina Veterinária
  • Mídias sociais digitais
  • Nutrição
  • Odontologia 
  • Pedagogia
  • Processos gerenciais
  • Psicologia
  • Química
  • Química Tecnológica
  • Relações Internacionais
  • Sistemas de Informação
  • Tecnologia da Informação
  • Turismo
  • Zootecnia

Como se inscrever

Para participar do Sisu, é preciso ter feito pelo menos uma das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) - 2023, 2024 e 2025 - ter tirado nota acima de zero na prova de redação e não ter participado na condição de treineiro.

Inscrições poderão ser feitas entre os dias 19 e 23 de fevereiro.

O acesso ao sistema de inscrição do Sisu é realizado com Login Único do governo federal, mediante uma conta gov.br, mas as inscrições do Sisu devem ser feitas pela página do processo de seleção.

O candidato deve escolher até duas opções de curso, sendo possível alterar as opções até o fim do prazo de inscrição.  

Caso o candidato tenha realizado mais de uma entre as três últimas edições do Enem, será considerada, para cada curso, aquela edição que mais favorece o candidato, com base na média ponderada das notas do Enem de cada edição.

Os candidatos com os melhores desempenhos são classificados de acordo com as opções de curso escolhidas, o número de vagas disponíveis, as modalidades de concorrência selecionadas e os pesos definidos para cada curso pela instituição.

Cada candidato pode se inscrever em todas as modalidades que correspondam ao seu perfil, devendo ficar atento à comprovação, junto à instituição, das informações da modalidade em que for selecionado, no momento da matrícula.

O resultado do Sisu está previsto para ser divulgado no dia 29 de janeiro.

Os estudantes que forem aprovados deverão fazer a matrícula nas instituições de ensino a partir do dia 2 de fevereiro.

Aqueles que não forem selecionados poderão ainda participar da lista de espera. 

A consulta as vagas ficará disponível na página eletrônica do Sisu até o final do processo seletivo. 

Na consulta é possível visualizar as vagas ofertadas por modalidade de concorrência, cursos e turnos, instituições e localização dos cursos.

