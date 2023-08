Cesta alimentar indígena entregue em MS traz só dois itens "culturalmente corretos"

Pesquisa

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua corresponde ao ano de 2022

Mulheres continuam se dedicando por mais tempo aos serviços domésticos e cuidado de pessoas no País, totalizando em 2022 9,6 horas a mais do que os homens, durante a semana. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (PNADC) de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Apesar da diferença, o estudo identificou queda no tempo de trabalho dedicado pelas mulheres no comparativo com 2019, quando elas destinavam 10,6 horas a mais do que os homens, durante a semana.

Contudo, o sexo feminino, com faixa etária a partir de 14 anos, representa a maior fatia da população a realizar os afazeres do lar, com 92,1% no ano de referência. Enquanto apenas 80,8% dos homens desse grupo estavam envolvidos nessas atividades.



No país, a taxa de realização de afazeres domésticos entre pessoas com 14 anos ou mais passou de 85,9% em 2019 para 85,4% em 2022, o equivalente a 148,1 milhões de pessoas nesse grupo etário desempenhando atividades que incluem trabalho doméstico e cuidado de pessoas.



Em 2022, 148,1 milhões de pessoas na idade referência a partir de 14 se dividiram entre afazeres domésticos na própria casa ou em domicílio de parente, o equivalente a 85,4% dessa população, um pouco abaixo da taxa estimada em 2019 (85,9%).



Enquanto 91,3% das mulheres realizaram alguma atividade relacionada a afazeres domésticos, essa proporção foi 79,2% entre os homens em 2022. “A taxa caiu porque, embora o contingente dos que realizam afazeres tenha aumentado (2,4%), a população de 14 anos ou mais aumentou ainda mais rápido (2,9%)”, explica Alessandra Brito, analista do IBGE.





De acordo com a pesquisa entre 2019 e 2022, o que mais cooperou para a variação negativa da taxa de realização de atividades domésticos no Brasil foi a diminuição de 1,1 ponto percentual (p.p.) na taxa observada entre as mulheres. “Mas não dá para afirmar que a divisão de tarefas ficou mais equilibrada porque, entre os homens, a taxa ficou estável, passando de 79,0% para 79,2% no período”, afirma a analista da pesquisa.



Homens



O estudo aponta que em 2022, a taxa de realização de afazeres domésticos foi 81,0% entre as pessoas sem instrução ou com fundamental incompleto. Ao passo que entre aquelas com superior completo (90,2% ), a diferença foi de 9,2 p.p. Entre os homens, a diferença se agrava, subindo pa 11,8 p.p., enquanto entre as mulheres essa diferença foi 5,2 p.p.



Um ponto evidenciado é a realização do trabalho domésticos entre pessoas do sexo masculino com curso superior completo, que totaliza 86,2%, sendo a maior. Do outro lado, os sem instrução ou com o ensino fundamental incompleto somam o menor percentual com 74,4%.