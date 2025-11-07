Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Operação Blindagem

Chefão do tráfico em MS é preso dentro de flat na área nobre de Campo Grande

Tiago Paixão, o Boy, estava no edifício Vertigo, no Jardim dos Estados, em Campo Grande; é a segunda prisão de suspeitos de tráfico no local em menos de 1 mês

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

07/11/2025 - 16h38
Apontado como traficante e condenado por assassinato, Tiago Paixão Almeida, também conhecido no mundo do crime pelo apelido de “Boy” está entre os principais alvos da Operação Blindagem, deflagrada por equipes do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) na manhã desta sexta-feira (7). 

O mandado de prisão de Tiago, que é apontado como um dos chefões do tráfico na região do Tijuca, em Campo Grande, e ligado à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), foi cumprido no condomínio Vertigo, edifício mais alto de Campo Grande, local de dezenas de flats. 

É a segunda operação em menos de dois meses que apreendem suspeitos de crime no edifício, localizado em área nobre da Capital de Mato Grosso do Sul, e que é frequentemente usado para aluguel por temporada, em plataformas como a AirBnb.

No mês passado, o empresário paulista Darlan de Jesus, 41 anos, foi preso no mesmo edifício por policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras). Na ocasião, a operação também mirava pessoas ligadas ao tráfico de drogas. 

Na Operação Blindagem, desencadeada pelo Gaeco, além de Tiago Paixão, também há policiais penais e militares do Exército entre os presos. Há pelo menos 35 investigados. 

A organização criminosa, com suposta ligação com o PCC, atuava no tráfico de drogas que entram em Mato Grosso do Sul pela fronteira com Paraguai e Bolívia para estados vizinhos. As suspeitas são, além do tráfico de drogas, de corrupção ativa e passiva, usura, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de capitais que atuava dentro de um presídio.

A estrutura era comandada de dentro do sistema prisional e contava com uma rede de colaboradores em Campo Grande, Aquidauana, Anastácio, Corumbá, Jardim, Sidrolândia, Ponta Porã e Bonito, além de integrantes nos estados de São Paulo e Santa Catarina.

Tráfico

De acordo com o MPMS, as investigações duraram mais de dois anos e revelaram que a organização criminosa atuava em diversas frentes, enviando drogas para cidades do interior do Mato Grosso do Sul e para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Acre, Maranhão e Goiás, utilizando diferentes métodos. 

Um método de destaque era a utilização de caminhões com fundo falso para garantir a ocultação dos entorpecentes, ao passo que, no compartimento de carga, transportavam produtos lícitos do gênero alimentício, acompanhados de nota fiscal, visando a dificultar que órgãos de repressão descobrissem tal estratégia em eventual fiscalização nas estradas.

Encomenda

Além disso, o grupo realizava remessas por Sedex, utilizando os Correios, e também transportava drogas em veículos de passeio e utilitários, inclusive por meio de passageiros transportados em vans.

Também foram constatados vínculos da organização criminosa com o Primeiro Comando da Capital (PCC), que fornecia suporte por meio de membros de sua alta cúpula, para ampliar o tráfico e aplicar punições violentas a quem estivesse em débito com o grupo criminoso, além da identificação de práticas de extorsão mediante uso de arma de fogo, violência e restrição da liberdade de vítimas, justamente para a obtenção do pagamento de dívidas do tráfico de drogas.

Investigação

A investigação começou a partir da apreensão do telefone celular do líder da organização criminosa, que utilizava o aparelho no interior de uma cela de presídio no interior do Estado.

A partir de então, foi possível chegar à outra faceta do grupo criminoso, que é a corrupção de servidores públicos, que garantiam a ele o acesso a aparelhos celulares, informações sigilosas de sistemas restritos ao estado e, o mais importante, à permanência em presídios menores, no interior do Estado, de onde coordenava livremente as práticas ilícitas.

A operação deflagrada nesta manhã, teve o objetivo de cumprir 35 mandados de prisão preventiva e 41 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande, Aquidauana, Sidrolândia, Jardim, Bonito, Ponta Porã e Corumbá, além de Porto Belo (SC), Balneário Piçarras (SC), Itanhaém (SP) e Birigui (SP). Até o fechamento desta matéria, não havia informações de quantos mandados foram cumprido de fato.

Objetos e dinheiro apreendidos na Operação Blindagem /Gaeco

As diligências em Mato Grosso do Sul contaram com apoio operacional de equipes do Batalhão de Choque, do Batalhão de Operações Especiais e Força Tática, todos da Polícia Militar, além da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário - (AGEPEN).

No Estado de São Paulo, o apoio operacional foi conduzido pela Polícia Civil e no Estado de Santa Catarina, pelo Gaeco e pela Polícia Militar. A Ordem dos Advogado do Brasil de Mato Grosso do Sul - (OAB/MS) também acompanhou os trabalhos. (Com Tamires Santana)

Cidades

Funcionária de fábrica clandestina diz que era responsável por fazer bebidas

Segundo o Mapa, a empresa localizada em Terenos, flagrada funcionando, estava com as atividades suspensas desde março de 2023

07/11/2025 15h44

Na fábrica a fiscalização localizou insumos para a preparação de bebidas

Na fábrica a fiscalização localizou insumos para a preparação de bebidas Divulgação PCMS

Enquanto o proprietário da fábrica clandestina, flagrada em funcionamento irregularmente, permaneceu em silêncio durante o interrogatório, uma funcionária contou que era responsável pela elaboração da bebida.

O caso veio à tona, como acompanhou o Correio do Estado, quando a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), durante fiscalização em uma fábrica de Terenos, flagrou funcionárias lavando garrafas de bebidas com detergente para posterior reutilização.

O delegado Wilton Vilas Boas relatou que o proprietário, que terminou preso durante a ação nesta quinta-feira (6), não falou no interrogatório. Já a funcionária contou que trabalhava na fábrica há mais de um ano.

A mulher disse que havia sido contratada como auxiliar de serviços gerais, mas teria ficado como responsável pela produção das bebidas.

No local, segundo o delegado, foram encontrados insumos para a preparação, como essências, açúcar, suco de uva e ácido cítrico, entre outros, além de comprovação de que as aquisições haviam ocorrido recentemente.

A equipe também localizou oito garrafas de bebidas com data de fabricação de 16 de setembro de 2025, a mesma indicada na memória da máquina de impressão do prazo de validade. Todos os fatos foram apontados pela perícia.

Restrição de funcionamento

Segundo informações dos fiscais do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), a fábrica estava com as atividades de produção suspensas desde março de 2023, sendo proibido qualquer tipo de fabricação de bebidas no local.

No momento da batida, em ação conjunta com a Decon, a polícia flagrou quatro funcionárias lavando garrafas de bebidas recicladas e colocando nova rotulagem no espaço, que fica na Estrada Colônia Nova, em Terenos.

A operação consistia na lavagem e reaproveitamento de garrafas, bem como na colocação de novos rótulos,  como o da garrafa encontrada no local, com o indicativo de que se tratava de “Vodka Shirlof – 900 ml – SH – 36% vol.”

Além disso, a fábrica apresentava vestígios de que estaria produzindo e envasando bebidas, já que foram encontrados vários rolos de rótulos de produtos referentes às seguintes bebidas: Vodka Shirlof, Coquetel Alcoólico Shirlof Blueberry e Gin Shirlof.

A fábrica foi novamente interditada e o proprietário autuado por foi autuado em flagrante por crime contra as relações de consumo

 

Pesquisa

MS não tem nenhum plano político que garanta acesso à alimentação de qualidade

Apenas 18 cidades do Estado informaram possuir um conselho voltado ao tema, mas nenhum possuía recurso orçamentário municipal destinado ao apoio do funcionamento do conselho

07/11/2025 15h30

66 municípios de MS não possuem uma lei municipal de segurança alimentar

66 municípios de MS não possuem uma lei municipal de segurança alimentar FOTO: Bruno Henrique/Arquivo Correio do Estado

Nenhum dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul possui um Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, instrumento de planejamento estratégico que tem como objetivo assegurar o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA). 

O documento é considerado essencial para organizar metas, recursos e estratégias a longo prazo para garantir que a população tenha acesso a alimentos de qualidade e seguros. 

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (7) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que integram o suplemento de Segurança Alimentar e Nutricional da Pesquisa de Informações Básicas Municipais e Estaduais 2024. 

Segundo a pesquisa, 66 municípios informaram também não ter lei municipal de segurança alimentar e nutricional. Dos 18 municípios que informaram possuir um conselho voltado ao tema, em 2024, apenas 7 estavam ativos. Nos demais, 7 estavam inativos e 4 foram criados mas não instalados. 

Em 2023, nenhum dos municípios do Estado havia recurso orçamentário municipal destinado ao apoio do funcionamento do conselho. 

Acesso a alimentos

Os dados divulgados hoje mostram ainda que, pelo menos, 44 municípios do Estado foram abastecidos pela agricultura familiar, um dos pilares da segurança alimentar em Mato Grosso do Sul. 

O setor garante renda aos agricultores, fortalece a economia local e favorece a permanência das famílias no campo, baseando-se no sistema onde se consome o que se produz. 

Os alimentos adquiridos através dessa agricultura pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) foi destinado a famílias em situação de insegurança alimentar, rede socioassistencial, escolas públicas, unidades de saúde, unidades de internação socioeducativas e prisionais, entre outras entidades. 

A pesquisa mostrou, também, que o Estado possuía 6 mercados públicos, localizados em Amambai, Aquidauana, Bela Vista, Campo Grande, Glória de Dourados e Sidrolândia; um sacolão ou quitanda pública, localizado em Costa Rica; e 132 feiras livres, localizadas em 58 municípios. 

Apenas Rochedo informou possuir uma cozinha comunitária, que é de responsabilidade exclusiva do município. 

Campo Grande, Dourados, Ponta Porã e Santa Rita do Pardo declararam a existência de bancos de alimentos, que também são de responsabilidade da gestão municipal e apenas cinco municípios afirmaram possuir Centrais de Recebimento da Agricultura Familiar, também de responsabilidade da prefeitura municipal. 

Ações voltadas ao tema

Mato Grosso do Sul é uma das 24 Unidades da Federação que afirmaram desenvolver ações voltadas à promoção do acesso da população a alimentos, onde 72,2% dos municípios (57) realizavam iniciativas voltadas ao tema. 

Entre eles, 54 afirmaram que as ações eram destinadas a grupos populacionais específicos. Os maiores segmentos populacionais observados entre os beneficiados foram: 

  • Pessoas usuárias da rede socioassistencial (Proteção Social Básica e/ou Especial) - 94,4%;
  • Povos indígenas - 38,6%;
  • Pessoas em situação de rua - 36,8%;
  • Imigrantes estrangeiros - 22,2%;
  • Catadores de materiais recicláveis - 18,5%.

"A implementação eficaz de ações visa garantir não apenas a disponibilidade de alimentos, mas também o acesso e a boa nutrição da população. A Segurança Alimentar e Nutricional é um conceito multidimensional que abarca a disponibilidade, o acesso e o consumo de alimentos de qualidade, que devem ser refletidos na dieta da população, garantindo que todos tenham o direito de usufruir de alimentos em quantidade e qualidade adequadas", destacou a gerente de Estudos e Pesquisas Sociais da Coordenação de População e Indicadores Sociais, Vânia Maria Pacheco.

Para ela, ter conhecimento sobre as ações da política pública de segurança alimentar e nutricional é fundamental para compreender como as diretrizes e estratégias formuladas podem impactar a vida dos cidadãos, contribuindo para o fortalecimento da resiliência das populações vulneráveis mediante as crises econômicas, sanitárias e ambientais. 

Entre os 29 municípios de Mato Grosso do Sul que afirmaram desenvolver ações de regulação do acesso e da comercialização de alimentos, as que se destacaram foram: 

  • Regulação sanitária para favorecer a comercialização de alimentos regionais ou em pequena escala - 72,4% (21 municípios);
  • Comércio de alimentos na cantina das escolas - 31% (9 municípios);
  • Regulação da publicidade de alimentos em estabelecimentos públicos como escolas e hospitais - 17,2% (5 municípios). 


 

