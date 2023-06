Choque mata traficante e apreende 283 kg de entorpecentes avaliados em R$ 16 milhões

SEM CHANCE DE CHUVA

Sul-mato-grossense pode esperar manhãs mais frias e umidade relativa entre 30-50%, principalmente no norte do Estado e região pantaneira

Sem qualquer previsão de chuva, pelo menos até o próximo dia 10, o final de semana do sul-mato-grossense manterá a tendência de tempo seco, com índices mais baixos de umidade relativa do ar, entre 30-50%, principalmente nas regiões norte e pantaneira.

Conforme a previsão do tempo, elaborada pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), o tempo deve ficar estável com certa variação de nebulosidade.

Isso se deve graças a uma massa de ar, um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece esse tempo seco em MS.

Com essas consideráveis baixas na umidade relativa do ar, girando entre 30-50%, quem tende a ser mais afetado em MS são as regiões norte e pantaneira.

Justamente esse céu limpo favorece consideráveis alterações entre as temperaturas máximas e mínimas, com as madrugadas e manhãs despencando os termômetros, mas aquecendo aos poucos durante o dia.

Reprodução/Cemtec

Entretanto, não dá para esperar um calorão, nem mesmo usar aquele casaco mais pesado, já que os termômetros oscilam entre mínimas de 14-15°C, e máximas de 27°C ao sul de Mato Grosso do Sul.

Mais ao norte de MS, para o lado de Camapuã e Coxim, os termômetros ficam pouca coisa mais quentes, com mínimas esperadas entre 15-18 ºC e máximas de até 31 ºC.

Campo Grande por sua vez, neste domingo (04), deve ter mínimas de 17 ºC e máximas de 29 ºC, aponta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Mas e a chuva?

Pelos levantamentos meteorológicos do Cemtec, o sul-mato-grossense não deve ver sinal de chuva antes do dia 10.

Análises do Cemtec ao chamado "Global Forecast System" (GFS) - ou Sistema de Previsão Global - mostram que os primeiros indícios de chuva aparecem somente entre o período de nove a 17 de junho.

Nessa ocasião, a uma semana de distância, são previstos acumulados de chuvas de até 20 mm, com destaque na região extremo sul do estado.

Entretanto, vale ressaltar que, devido às características incertezas das previsões quando para além de três dias, é sempre importante acompanhar as previsões antes de sair de casa.

Ainda, através de vários modelos climáticos, é possível projetar o esperado para esse trimestre que entra, como pelo C3S da COPERNICUS um sistema global de informações confiáveis sobre o clima passado, presente e futuro em todo o mundo.

Com isso, o apanhado climatológico Junho-Julho-Agosto (JJA), mostra que a chuva esperada deve variar entre 100 a 200 mm em boa parte do Estado.

Na parte de baixo do nosso mapa, região sul de MS, as chuvas variam entre 200 a 300

mm, enquanto para a região norte é esperado um trimestre mais "seco", entre 50 a 100 mm.





