Chuva da madrugada interdita balneário de Bonito

BRASIL

Considerado o maior acidente rodoviários desde 2007, batida na BR-116 envolveu um carro, um ônibus e uma carreta

Governo de Minas Gerais informou que a Polícia Civil do Estado trabalha na investigação do acidente. Reprodução/Corpo de Bombeiros MG

Um acidente entre um carro, um ônibus e uma carreta ocorrido na BR-116 em Minas Gerais no sábado, 21, que virou notícia nacional, deixou 39 mortos e 9 feridos. Veja abaixo quais as informações disponíveis até o momento.

Onde e quando foi o acidente

A colisão ocorreu na madrugada do sábado, 21. O acidente se deu na altura do km 286, na comunidade rural da Lajinha, no município de Teófilo Otoni.

Quem eram as vítimas?

As 39 vítimas eram passageiros de um ônibus que saiu do Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, na manhã da sexta-feira, 20, em direção ao município de Elísio Medrado, na Bahia.



Estavam a bordo do ônibus 44 passageiros, mais o motorista. Seis passageiros sobreviveram, sendo que cinco permanecem hospitalizados. A empresa de ônibus divulgou ontem a lista de passageiros.



Há ainda três ocupantes do carro que se envolveu no acidente. Eles sofreram lesões graves. Contando os passageiros do ônibus e do carro, somam-se nove sobreviventes.



O motorista que levava a carreta não foi localizado.

O que causou o acidente

O desprendimento de um bloco de granito da carroceria da carreta teria causado o acidente, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

"Informações preliminares e vestígios no local demonstram que possivelmente um grande bloco de granito se soltou da carroceria da carreta e atingiu o ônibus que seguia na rodovia, em sentido contrário", disse, em nota, a PRF.



Logo após o impacto da pedra com o ônibus, ocorreu um grande incêndio no veículo de passageiros, segundo a PRF. Testemunhas relatam terem ouvido uma forte explosão.

"Ato contínuo, um automóvel se chocou na traseira da carreta, que transportava a pedra que se soltou", comunicou a polícia.



Inicialmente, o Corpo de Bombeiros havia divulgado que um pneu do ônibus tinha estourado e isso teria causado o acidente. A PFR, no entanto, deu a informação sobre o bloco de granito mais tarde.

Investigação do acidente

O governo de Minas Gerais informou que a Polícia Civil do Estado trabalha na investigação do acidente. A corporação atua na identificação das vítimas e na liberação dos corpos.



As equipes de perícia criminal e de medicina legal da Polícia estiveram no local da colisão para identificar e coletar vestígios, de acordo com o governo.

Além disso, os policiais estão ouvindo testemunhas para esclarecer a dinâmica do acidente Os investigadores tem experiência em desastres com múltiplas vítimas, informou o governo.

Condições do ônibus

O ônibus era da empresa Emtram, da Bahia. Em nota, a companhia afirmou que o veículo "estava com sua revisão em dia e pneus novos, além de possuir sistema de monitoramento."

A Emtram disse que colabora na investigação das causas do acidente. "A empresa se solidariza com os familiares e pede que entrem em contato com as unidades mais próximas de suas unidades para atendimento", informou em nota.

O que dizem as autoridades

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou no sábado as mortes provocadas pelo acidente. Em postagem nas redes sociais, Lula afirmou que o governo se coloca à disposição da prefeitura da cidade e da gestão estadual "para tudo o que for necessário".



"Lamento imensamente e envio minhas orações aos familiares das mais de 30 vítimas fatais do acidente em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Rezo pela recuperação dos sobreviventes dessa terrível tragédia", afirmou.



O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, prestou solidariedade às famílias das vítimas.

"Estamos trabalhando para que as famílias das vítimas sejam acolhidas para enfrentar de forma mais humanizada possível essa tragédia às vésperas do Natal, uma data tão significativa para todos", escreveu nas redes sociais.

Contato para familiares

A Emtram disponibilizou um telefone de contato apenas para familiares das vítimas: 11-99995-2527

