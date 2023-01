Chuva de mais de 160 milímetros deixa ruas de Campo Grande debaixo d'água

Carro ficou ilhado no meio da enxurrada na rotatória da Avenida Euler de Azevedo; os ocupantes do veículo conseguiram sair - Gerson Oliveira

Janeiro é um mês chuvoso para os campo-grandenses. Entre as 16h10min de terça-feira e as 16h10min de ontem, houve um acúmulo de precipitação de 165,2 milímetros na Capital, segundo dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec).

Em função do grande volume de chuva, diversas ruas de Campo Grande ficaram alagadas.

No Jardim Noroeste, entre as ruas Piraputanga e das Dálias, uma cratera se abriu na via. O jardineiro Josimar França vive há três anos no local e afirmou que já está acostumado com situações semelhantes acontecendo.

“Aqui, toda vez que chove, a água que passa pelo presídio aqui da região escorre toda para cá. Fica intransitável aqui”, comentou o morador.

Na rotatória da Avenida Euler de Azevedo, pessoas chegaram a subir em cima de um carro com medo de serem levadas pela enxurrada. Os passageiros conseguiram sair do local, mas o carro foi deixado para trás, em razão da forte chuva.

No local, o Córrego Segredo transbordou e não era possível distinguir o que era rua e o que era o córrego.

Alagamentos também foram registrados no Bairro Santo Antônio, na Rua Taquari e Na Avenida Capibaribe esquina com a Rua Macaé, em função do transbordamento de um córrego.

Em outras regiões, as avenidas Fábio Zahran, Bandeiras, Guaicurus e Rachid Neder também foram encobertas pela água.

Os semáforos foram afetados durante a chuva. Nas avenidas Ernesto Geisel, Fábio Zahran, Calógeras e Duque de Caxias, a sinalização ficou instável ou apagada em vários pontos. Outras regiões também foram afetadas.

No Lago do Amor, a quantidade exacerbada de chuva em pouco tempo fez o lago transbordar, inundando as duas pistas da Avenida Filinto Müller. A força da água também derrubou parte da barragem do lago.

As chuvas também causaram estragos na Cidade do Natal, e a Prefeitura de Campo Grande ontem informou que o ponto turístico ficaria fechado para manutenção e limpeza. O retorno das atividades ocorrerá.

Enquanto isso, o Corpo de Bombeiros registrou seis ocorrências de alagamento e uma queda de árvore na tarde de ontem. Já a Energisa não relatou nenhuma ocorrência de falta de energia elétrica, mas notificou uma queda de árvore na Avenida Nelly Martins, que afetou 392 clientes – a situação já foi normalizada e a iluminação pública restabelecida.

A Defesa Civil de Campo Grande também emitiu alertas em razão das fortes chuvas. “Visando a segurança da população, o Parque das Nações Indígenas estará fechado para visitação”, informou o órgão em mensagem.

Segundo a entidade, cinco córregos transbordaram na cidade: Bálsamo, Imbirussu, Anhanduí, Segredo e Prosa. O lago do Parque das Nações Indígenas também transbordou.

PRÓXIMOS DIAS

O esperado para todo o mês de janeiro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), são 231,9 mm de chuva; para o meteorologista Natálio Abrahão, a expectativa é um pouco menor: 206,4 mm.

O valor acumulado em 24 horas representa 71,2% do esperado para todo o mês de janeiro, segundo o Inmet.

Tendo em vista o cenário chuvoso até o fim do verão, o titular da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Rudi Fiorese, informou que os serviços de limpeza foram iniciados ainda na tarde desta quarta-feira, após as chuvas cessarem.

Em dois pontos da Avenida Ernesto Geisel e em outras vias da Capital, pedras, galhos e dejetos deixados pela chuva começaram a serem removidos.

“Dificilmente tem chuvas intensas como esta em um período curto de tempo”, comentou o secretário, que acredita que a cidade não sofrerá com chuvas tão fortes como a de ontem.

A respeito da cratera no Jardim Noroeste, Fiorese informou que a Sisep já está ciente, mas tem de esperar a estiagem.

“O solo da região é bastante arenoso, precisa esperar secar para fazer recomposição”, disse.

Sobre a barragem do Lago do Amor, a Sisep vai começar as avaliações hoje, mas precisará de tempo para a reconstrução do local.

PREVISÃO

De acordo com a previsão do tempo, as chuvas darão uma trégua nos próximos dias. Em Campo Grande, haverá uma queda na umidade do ar, que vai passar de 95% para 40%. A temperatura máxima vai variar entre 26°C e 27°C, e a mínima, entre 18°C e 19°C.

No interior do Estado, a chuva também foi intensa em algumas cidades, como Água Clara, onde choveu 105,4 mm, entre as 16h10min de terça-feira e as 16h10min de ontem. No mesmo período, Ribas do Rio Pardo acumulou 100,2 mm de chuva; Sidrolândia, 80,6 mm; e Dois Irmãos do Buriti, 72 mm.

Os menores índices registrados ocorreram em Camapuã, 7,4 mm; Santa Rita do Pardo, 6 mm; Mundo Novo 5 mm; e no Pantanal, 4,6 mm. (Colaboraram Bianka Macário, Alison Silva e Naiara Camargo)

