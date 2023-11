Mato Grosso do Sul

O Vestibular UFMS 2024 será realizado neste domingo (3) e o Passe será no próximo domingo (10)

A quase um mês do encerramento do ano, intensifica-se o período de processos seletivos e vestibulares de 2024. Alguns já serão realizados nos próximos finais de semana: as provas do Vestibular e do Programa de Avaliação Seriada (Passe) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com XXX inscritos.

O Passe UFMS é direcionado a candidatos que ainda estão cursando o Ensino Médio e desejam ingressar na UFMS por meio de avaliações seriadas.

Já o Vestibular é voltado para aqueles que já concluíram ou estejam prestes a concluir o Ensino Médio.

Conforme divulgado pela UFMS, a avaliação do Vestibular é composta por 60 questões objetivas de múltipla escolha, além de uma redação.

Enquanto o processo seletivo do Passe consiste em três etapas, uma correspondente a cada ano do Ensino Médio. As avaliações compreendem 60 questões objetivas de múltipla escolha e, na terceira etapa, uma redação.

Segundo a UFMS, há vagas para ingresso em 115 cursos de graduação presenciais e 10 de Educação a Distância.

Mais detalhes

Conforme o calendário da universidade, ambas provas serão realizadas no período matutino, das 8h às 13h (MS), e serão aplicadas nos municípios onde a UFMS tem câmpus: Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e Dourados.

No caso do Vestibular, as provas também podem ser feitas no formato on-line, de acordo com o curso escolhido.

Para conferir a lista de cursos ofertados e a respectiva modalidade e tipo de prova, basta acessar a aba 'Vestibular'.

Vagas

Ainda conforme a divulgação da UFMS, serão ofertadas 1.414 vagas no Vestibular; 6.956 vagas no Vestibular Digital; e 1.086 vagas no Passe.

Com relação aos inscritos, a relação dos nomes pode ser encontrada neste link. Ainda não foi levantado o quantitativo de todos os inscritos deste ano.

No vestibular de 2022, mais de 25 mil alunos fizeram parte dos processos.