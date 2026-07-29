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Cidades

26 de agosto

Bolo de 840 quilos será distribuído no aniversário de 127 anos de Campo Grande

Distribuição será no dia 26 de agosto, após o tradicional desfile cívico, em ação do Sesc e Senac

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

29/07/2026 - 17h01
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Um bolo de 840 quilos será distribuído gratuitamente no dia 26 de agosto, em comemoração aos 127 anos de Campo Grande. A homenagem é  promovida pelo Sistema Comércio, por meio do Sesc e Senac.

A ação acontecerá ao final do desfile cívico, quando a população será convidada a cantar os parabéns e compartilhar o bolo, que será servido na Rua 14 de Julho, entre as ruas Afonso Pena e Barão do Rio Branco.

A expectativa é reunir cerca de 2,5 mil pessoas durante a confraternização. O Sistema afirma que será um dos maiores bolos já preparados em homenagem à cidade.

A produção do bolo mobiliza equipes do Sesc e do Senac em um trabalho conjunto que envolve planejamento, organização e o conhecimento das instituições na área de gastronomia.

"O aniversário de Campo Grande é um momento de celebração coletiva. Queremos compartilhar essa data com a população e oferecer um gesto simbólico de carinho por uma cidade que cresce junto com o trabalho, a educação, a cultura, o turismo e o desenvolvimento promovidos pelo Sistema Comércio", destaca o presidente do Sistema Comércio MS, Juliano Wertheimer.

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Juliano Wertheimer e administrada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.

 

Fiscalização

PRF apreende 430 kg de droga em carga de minério de ferro na fronteira com a Bolívia

Entorpecentes estavam escondidos em carga que tinha como destino o município de Timóteo, em Minas Gerais

29/07/2026 17h30

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Foto: Divulgação PRF

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Uma carga de aproximadamente 434 quilos de drogas foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada desta quarta-feira (29), durante fiscalização na BR-262, em Corumbá, a 430 quilômetros de Campo Grande.

Os entorpecentes estavam escondidos sobre uma carga de minério de ferro transportada por um caminhão que tinha como destino o município de Timóteo, em Minas Gerais. O motorista, de 39 anos, foi preso em flagrante.

A apreensão ocorreu durante uma abordagem de rotina. Segundo a PRF, o condutor apresentou comportamento considerado suspeito, nervosismo além de questionar de forma insistente o motivo da fiscalização. Diante da atitude, os policiais decidiram realizar uma inspeção mais detalhada no veículo.

Durante a vistoria, a equipe retirou as lonas que cobriam os semirreboques e encontrou diversos fardos espalhados sobre a carga de minério de ferro. Após a retirada do material, os policiais contabilizaram 352 quilos de skunk, 68,7 quilos de pasta base de cocaína, 7,4 quilos de cloridrato de cocaína e 6,6 quilos de haxixe, totalizando cerca de 434 quilos de entorpecentes.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com a droga apreendida, para a Delegacia da Polícia Federal em Corumbá, onde o caso será investigado.
 

organização criminosa

Policiais apontados como seguranças de bicheiro preso em Campo Grande voltam para a cadeia

Rogério de Andrade é um dos principais bicheiros do Rio, responde por organização criminosa e está na Penitenciária Federal de Campo Grande desde 2024

29/07/2026 16h29

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Rogério Costa de Andrade está preso em Campo Grande desde 2024

Rogério Costa de Andrade está preso em Campo Grande desde 2024 Foto: Reprodução / Redes Sociais

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Três policias militares voltaram para a cadeia após descumprirem regras da prisão domiciliar impostas pela Justiça do Rio de Janeiro. Eles são investigados por integrarem esquema de segurança pessoal do contraventor Rogério Costa Andrade, um dos maiores bicheiros do Rio, que está custodiado na Penitenciária Federal de Campo Grande desde novembro de 2024.

Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos na terça-feira (28) contra Carlos Fernando Dias Chaves, Carlos Magno Mariano de Souza e Waldeci Barbosa Nunes.

Os três são réus no âmbito da Operação Petrorianos, deflagrada em 2024 para investigar uma organização criminosa ligada ao bicheiro preso em Campo Grande.

Os PMs foram beneficiados com a prisão domiciliar, mas descumpriram as regras impostas por diversas vezes, incluindo saídas não autorizadas em horários de recolhimento obrigatório, como durante a noite e nos fins de semana, e problemas recorrentes com a tornozeleira eletrônica.

Jogo do bicho

Rogério Costa Andrade, que também é patrono da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, foi preso em outubro de 2023 após o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentar nova denúncia contra ele pelo homicídio de Fernando Iggnácio, genro de Castor de Andrade e que disputava com Rogério o espólio do jogo do bicho de Castor.

Ele é apontado como o chefe de um grupo criminoso "voltado para a prática de diversos crimes", entre eles homicídio, corrupção, contravenção e lavagem de dinheiro.

Rogério é sobrinho de Castor de Andrade, um dos maiores chefes do jogo do bicho no Rio e patrono da Mocidade Independente de Padre Miguel. Castor morreu em 1997, vítima de doença cardíaca, e a morte iniciou uma disputa familiar pela herança.

Na disputa, estavam Paulinho de Andrade, filho de Castor, assassinado na Barra da Tijuca, em 1998, crime atribuído a Rogério, e Fernando Iggnácio, que era casado com a filha de Castor e que também assassinado, em 2020. 

O assassinato ocorreu no estacionamento de um heliporto no Recreio dos Bandeirantes, logo após Iggnácio desembarcar de helicóptero, retornando de sua casa de praia em Angra dos Reis. Ele foi atingido por três tiros de fuzil, um deles na cabeça

Rogério Castor Andrade foi apontado como mandante do assassinato de Fernando Iggnácio e foi preso em outubro de 2024.

O contraventor foi transferido da Penitenciária de Segurança Máxima Laércio Pellegrino (Bangu 1), no Complexo de Bangu, na Zona Oeste do Rio, para o presídio federal de Campo Grande no dia 12 de novembro de 2024.

Segundo a decisão que determinou a transferência, ele deveria permanecer em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), tipo de regime mais rígido do sistema penal, com limites ao direito de visita, entre outros.

Na decisão, a justiça considerou que a permanência de Rogério no presídio federal era necessária para impedir que ele interfira na obtenção de provas ou demais investigações de outros envolvidos. Também foi considerado que o bicheiro representava "ameaça concreta e relevante à segurança do Estado e da sociedade", por manter vínculos com outros integrantes ativos do crime organizado, além de exercer influência sobre eles.

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