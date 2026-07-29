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SEGURANÇA BANCÁRIA

Golpe de R$ 300 mil leva polícia a investigar possível vazamento

Servidora recebeu contato de falsos atendentes após movimentar aplicações no banco; investigação apura participação de alguém com acesso aos dados da cliente

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

29/07/2026 - 08h00
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A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul abriu inquérito para investigar a participação de um insider, com acesso a informações bancárias sensíveis, em um golpe contra uma servidora pública ocorrido no Banco Safra, em Campo Grande.

A servidora teve um desfalque de mais de R$ 300 mil no momento em que estava levantando recursos de sua conta bancária para comprar um imóvel.

Ela estava em contato permanente com o gerente de sua conta, e a suspeita é de que houve vazamento das conversas entre ela e funcionários do banco para que os golpistas agissem.

ENTENDA O CASO

O caso teve início quando a cliente começou a liquidar diversas aplicações financeiras com o objetivo de dar entrada em um novo imóvel.

Vítima que denunciou o caso e perdeu R$ 300 mil era cliente do Banco Safra, em Campo GrandeVítima que denunciou o caso e perdeu R$ 300 mil era cliente do Banco Safra, em Campo Grande - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Durante o processo, houve uma mudança interna no atendimento bancário: sua gerente habitual saiu de férias e uma nova pessoa, vinculada à instituição, assumiu a conta temporariamente.

Na manhã de uma quarta-feira, por volta das 11h, os valores resgatados foram finalmente creditados na conta da servidora.

Imediatamente após a disponibilização do dinheiro, as comunicações oficiais do banco via WhatsApp – canal utilizado rotineiramente para o atendimento – foram subitamente interrompidas.

A calmaria, contudo, durou pouco: às 14h do mesmo dia, uma nova pessoa entrou em contato pelo aplicativo de mensagens, alegando que daria continuidade ao atendimento para direcionar os valores levantados.

Utilizando uma tática de engenharia social, o suposto atendente afirmou que, para liberar o restante do montante e concluir os encaminhamentos necessários, a cliente deveria acessar um link enviado por ele para entrar no aplicativo do banco e realizar uma “autorização”.

Confiando na legitimidade do contato, a vítima seguiu as instruções.

Com muita rapidez, demonstrando conhecer o sistema do banco, os golpistas incluíram novos dispositivos de acesso, trocaram telefone, senha, incluíram novos beneficiários e aumentaram limites. Sem senhas, biometria ou ligações. E, de imediato, impediram o acesso pela correntista.

No dia seguinte, uma quinta-feira, foram feitas 11 transações em apenas 27 minutos. Apenas dois dias depois, na sexta-feira, a servidora percebeu a gravidade da situação.

Descobriu que sua conta estava bloqueada, sua senha alterada e que a validação de uma nova senha estava atrelada a um telefone com DDD 011.

Na ocasião, ela constatou que foram realizadas 11 transferências via TED para 11 pessoas jurídicas distintas em um período de 27 minutos. Os recursos, superiores a R$ 300 mil, não foram recuperados, mesmo depois de o banco ter sido informado.

O que causou maior estranheza à vítima, apurou o Correio do Estado, foi o fato de o sistema de segurança do banco não ter bloqueado nenhuma das transações atípicas, permitindo a evasão total do patrimônio que seria destinado ao imóvel.

Pior: mesmo depois que a vítima recuperou o acesso à conta, ainda constatou três dispositivos cadastrados por terceiros e liberados para movimentação financeira.

O caso agora está sob investigação da Polícia Civil. O Correio do Estado procurou a gerente do Banco Safra em Campo Grande, que direcionou a demanda para a assessoria de imprensa do Banco Safra, em São Paulo (SP). Não houve retorno após o envio da demanda à assessoria.

*SAIBA

Com a popularização de golpes virtuais, o Anuário de Segurança Pública mostra aumento neste tipo de crime no Brasil: 20,6% a mais de fraudes eletrônicas. Em Mato Grosso do Sul, por sua vez, houve redução de 4,5%, de 2024 para 2025.

OPORTUNIDADE

UFMS abre 2,8 mil vagas para idosos em mais de 100 atividades gratuitas

Atividades contemplam as áreas de cultura, esporte, lazer, saúde, tecnologia, artes, idiomas, meio ambiente, formação continuada e conhecimentos gerais

29/07/2026 10h05

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Aula de violão para idosos na UFMS

Aula de violão para idosos na UFMS Fotos: Arquivo Agecom

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Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) oferece 2.864 vagas para idosos em 98 atividades (extensão, cultura e esporte) e 37 disciplinas (cursos de graduação), para ingresso no segundo semestre de 2026.

As atividades contemplam as áreas de cultura, esporte, lazer, saúde, tecnologia, artes, idiomas, meio ambiente, formação continuada e conhecimentos gerais. Cada participante poderá se inscrever em até cinco atividades e em até duas disciplinas de graduação.

As vagas são para os municípios de Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e Pantanal (Corumbá).

O custo é zero, ou seja, as atividades são gratuitas.

Podem se inscrever pessoas com 60 anos ou mais, completos ou a completar até 31 de dezembro de 2026.

Em Campo Grande, as inscrições vão de 27 a 31 de julho de 2026 e podem ser feitas presencialmente na Secretaria da Unapi ou virtualmente neste site. Nos demais municípios, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente de forma presencial, nos locais e períodos previstos no edital.

As atividades terão início entre 3 e 20 de agosto, conforme o calendário de cada unidade.

Os participantes que obtiverem frequência mínima de 75% da carga horária terão direito à certificação no final do semestre letivo.

O objetivo é promover o envelhecimento ativo e a inclusão social de pessoas com 60 anos ou mais no ambiente universitário, através de oficinas educativas, de modo a proporcionar aprendizagem, habilidades, autonomia, independência e cidadania.

O projeto faz parte das ações de ensino, extensão, cultura e esporte oferecidas pelo programa institucional de extensão Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi).

MATO GROSSO DO SUL

Justiça condena empresários por fraude na venda de máscaras ao Estado durante pandemia

Justiça reconhece irregularidades em contratação emergencial, entrega de máscaras e determina ressarcimento de quase R$ 600 mil, além de multas que somam R$ 1,2 milhão.

29/07/2026 10h00

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Operação Parasita investigou fraudes em contratos firmados durante a pandemia da Covid-19 e já apontou prejuízo milionário aos cofres públicos.

Operação Parasita investigou fraudes em contratos firmados durante a pandemia da Covid-19 e já apontou prejuízo milionário aos cofres públicos. Divulgação - MPMS

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A Justiça de Mato Grosso do Sul voltou a condenar empresários investigados por irregularidades em contratos firmas durante a pandemia da Covid-19. Em nova decisão, a 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande responsabilizou quatro empresários por fraude em uma contratação emergencial para fornecimento de máscaras hospitalares ao Estado. 

A sentença acolheu, em grande parte, a ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc). Os envolvidos já haviam sido condenados criminalmente pelos mesmos fatos. 

De acordo com a decisão, o grupo atuou para beneficiar empresas ligadas aos investigados durante o processo de aquisição, realizado em 2020, de 20 mil máscaras do tipo PFF2 (N95). A Justiça concluiu que houve combinação prévia entre as propostas apresentadas, o que comprometeu a concorrência e aumentou o valor da contratação. 

Segundo os documentos, na época, o Estado investiu R$ 29,99 em cada unidade das máscaras, enquanto dados apresentados apontaram que o preço médio de mercado para produtos semelhantes, na mesma época, era de R$ 2,92.

Além do superfaturamento, as investigações apontaram que parte das máscaras entregues era atribuída a um fabricante considerado inexistente pelos órgãos de controle e sem registro regular para comercialização. 

Relatórios técnicos e auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) concluíram que os equipamentos não atendiam às especificações previstas no contrato e não ofereciam a proteção necessária aos profissionais de saúde que atuavam no enfrentamento da Covid-19, expondo-os ao risco de contaminação.

A Justiça determinou que os condenados ressarçam R$ 599,9 mil aos cofres públicos estaduais. Também foram aplicadas multas civis que, juntas, totalizam R$ 1.199.800.

Com isso, as condenações financeiras chegam a R$ 1.799.700, valor correspondente ao ressarcimento dos danos causados ao erário e às penalidades impostas pela prática de atos de improbidade administrativa.

O caso integra um dos desdobramentos da Operação Parasita, deflagrada pelo Gecoc em conjunto com a 29ª Promotoria de Justiça da Capital para investigar fraudes em compras destinadas ao Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS).

As apurações envolvem suspeitas de simulação de fornecimento de produtos, emissão de documentos falsos, pagamento de propina e desvio de recursos públicos destinados à saúde.

Quando a operação foi deflagrada, em dezembro de 2022, o Ministério Público informou que o prejuízo estimado aos cofres públicos ultrapassava R$ 14 milhões.
 

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