Chuva forte abre cratera em rua de Campo Grande

A chuva forte registrada entre o final da manhã e início da tarde desta sexta-feira (13) resultou em uma cratera aberta na Rua da Divisão, região sul de Campo Grande.

A cratera foi aberta próximo a uma obra de drenagem e pavimentação que acontece na Rua dos Gonçalves e quase “engoliu” uma caminhonete que passava pela rua, uma das principais da região, já que liga os bairros Parati e Guanandi, ao Aero Rancho e a Avenida Guaicurus.

Segundo o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli, a cratera é justamente um reflexo da obra, aliada com as fortes chuvas desta sexta-feira.

“Estamos fazendo um obra de sistema de drenagem e pavimentação naquela região, que vai ligar a Rua dos Gonçalves à Rua da Divisão. E um material solto e essa quantidade de chuva acabou ocasionando esse rompimento e calhou de estar passando uma caminhonete naquele momento”, explicou o secretário.

Ainda segundo Miglioli, a empresa que toca a obra na região já foi acionada e ela será a responsável por resolver este problema, já que o trecho ainda está em construção, o que significa dizer que isso não terá custos para a administração municipal.

A chuva desta sexta-feira foi forte em algumas áreas, somente pela manhã o acumulado em Campo Grande já era de 21,2 milímetros na região da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Universitário, que fica próximo ao local em que a cratera foi aberta.

Para este fim de semana a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta para possibilidade de novas chuvas, tanto neste sábado, quanto no domingo.

