Cidades

TEMPORAL

Chuva forte abre cratera em rua de Campo Grande

Buraco quase "engoliu" caminhonete que passava pela via, que é uma importante ligação dos bairros da região sul da Capital

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

13/02/2026 - 20h14
A chuva forte registrada entre o final da manhã e início da tarde desta sexta-feira (13) resultou em uma cratera aberta na Rua da Divisão, região sul de Campo Grande.

A cratera foi aberta próximo a uma obra de drenagem e pavimentação que acontece na Rua dos Gonçalves e quase “engoliu” uma caminhonete que passava pela rua, uma das principais da região, já que liga os bairros Parati e Guanandi, ao Aero Rancho e a Avenida Guaicurus.

Segundo o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli, a cratera é justamente um reflexo da obra, aliada com as fortes chuvas desta sexta-feira.

“Estamos fazendo um obra de sistema de drenagem e pavimentação naquela região, que vai ligar a Rua dos Gonçalves à Rua da Divisão. E um material solto e essa quantidade de chuva acabou ocasionando esse rompimento e calhou de estar passando uma caminhonete naquele momento”, explicou o secretário. 

Ainda segundo Miglioli, a empresa que toca a obra na região já foi acionada e ela será a responsável por resolver este problema, já que o trecho ainda está em construção, o que significa dizer que isso não terá custos para a administração municipal.

A chuva desta sexta-feira foi forte em algumas áreas, somente pela manhã o acumulado em Campo Grande já era de 21,2 milímetros na região da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Universitário, que fica próximo ao local em que a cratera foi aberta.

Para este fim de semana a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta para possibilidade de novas chuvas, tanto neste sábado, quanto no domingo.

Cidades

Anta que caiu em caixa d'água é resgatada em Campo Grande

Animal silvestre foi encontrado dentro de reservatório e mobilizou equipes especializadas para o resgate em Campo Grande

13/02/2026 17h22

Divulgação PMA

A Polícia Militar Ambiental (PMA), em ação conjunta com o Grupo de Resgate Técnico de Animais do Pantanal (GRETAP), realizou o resgate de uma anta (Tapirus terrestris) no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

O GRETAP/Unidade UCDB auxiliou na operação na tarde desta sexta-feira (13). O animal silvestre caiu em uma caixa-d’água com capacidade aproximada de 5 mil litros.

A caixa-d’água, conforme pode ser verificado em vídeo feito no local, está posicionada em um buraco no chão.

Após a análise da ocorrência, o manejo do resgate ficou sob responsabilidade do GRETAP/UCDB, enquanto a Polícia Militar Ambiental prestou apoio operacional durante toda a ação.

Foi necessária a contenção química, realizada por um veterinário do grupo da universidade, conforme estabelece o protocolo para fauna silvestre de grande porte.

O animal foi retirado com cintas apropriadas e o auxílio de um guincho hidráulico, utilizado para remover a anta da estrutura de armazenamento de água.

A anta passou por avaliação clínica. Foi constatado que não apresentava ferimentos e, posteriormente, foi devolvida a uma área compatível com seu habitat natural.

 

 

 

Outro resgate

A Polícia Militar Ambiental (PMA) foi acionada para capturar um tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) na área de acesso ao elevador do último piso do Shopping Campo Grande.

No vídeo feito pela equipe que atendeu à ocorrência, os policiais encostam uma caixa de madeira na porta, enquanto outro utiliza uma espécie de gancho, conhecido como cambão, para enlaçar o pescoço do animal silvestre.

A captura ocorre seis dias após outro episódio, também em uma sexta-feira (6), que chamou atenção nas redes sociais, quando um tamanduá foi encontrado dentro de uma agência do Itaú, localizada na Avenida Mato Grosso.

 

 

 

FOLIA

Veja os cuidados para aproveitar o Carnaval com energia e saúde

A nutricionista Natalie Chaves orienta os foliões a beberem bastante água e se alimentar bem antes de ingerir bebidas alcoólicas

13/02/2026 17h15

Como de costume, blocos de rua do Carnaval de Campo Grande se concentram nas imediações da Esplanada Ferroviária

Como de costume, blocos de rua do Carnaval de Campo Grande se concentram nas imediações da Esplanada Ferroviária Gerson Oliveira

Com blocos nas ruas, trios elétricos e festas que atravessam o dia e a noite, o Carnaval é um convite à diversão, mas também exige atenção redobrada com a saúde. Em fevereiro, o tempo tem sido marcado por chuvas e calor. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas devem ficar acima da média em grande parte do território brasileiro ao longo do mês.

A previsão para o Carnaval em Mato Grosso do Sul indica dias de tempestade e dias com temperaturas altas. Comum no período carnavalesco, o começo do feriado pode ter a ocorrência de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Em 2026, a expectativa é que mais de 65 milhões de foliões devam sair às ruas em todo o Brasil, o que representa um aumento de 22% em comparação com 2025, de acordo com o Governo Federal. 

Diante desse cenário, a nutricionista Natalie Chaves, do Fort Atacadista, elenca cinco cuidados essenciais para curtir a folia com disposição, energia e bem-estar.

Hidrate-se constantemente

O calor intenso e o esforço físico aumentam a perda de líquidos. Segundo Natalie, beber água ao longo do dia é fundamental para evitar desidratação, cansaço excessivo e dores de cabeça. "O ideal é não esperar sentir sede. Tenha sempre uma garrafinha por perto", orienta.

Alimente-se bem antes de sair de casa

Pular refeições pode reduzir a energia e causar mal-estar. A recomendação é apostar em refeições leves e equilibradas, com carboidratos, proteínas e fibras. "Sanduíches naturais, frutas, iogurtes e refeições simples ajudam a manter a disposição por mais tempo", explica a nutricionista.

Cuidado com a glicose

Durante a folia, é importante ter opções rápidas e nutritivas à mão. Frutas, mix de castanhas, barrinhas proteicas e biscoitos integrais são alternativas que fornecem energia e evitam quedas bruscas de glicose no sangue.

Proteja-se do sol

O uso de protetor solar, bonés, chapéus e óculos escuros ajuda a reduzir os impactos da exposição solar prolongada. O ideal é evitar o sol a partir das 9h ou 10h da manhã até por volta das 15h. Se for se expor, que seja no início da manhã ou no final da tarde.  Sempre priorize produtos de proteção solar com selo da Anvisa, garantindo maior segurança para sua pele.

Respeite os limites do seu corpo

Dormir bem, fazer pausas e observar os sinais do corpo são atitudes essenciais para evitar mal-estar. "Tontura, fraqueza e cansaço extremo são sinais de alerta. Nesses casos, é fundamental interromper a atividade, se hidratar e se alimentar", reforça a especialista.

Programação do Carnaval em Campo Grande

13 de fevereiro

15h - Bloco do Reggae Monumento Maria Fumaça
16h - Bloco Farofolia Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles, 103)
16h - Bloco Só Love Esplanada Ferroviária (Rua General Melo, 91)

14 de fevereiro

15h - Bloco do Reggae Monumento Maria Fumaça
15h - Cordão Valu Esplanada Ferroviária
16h - Bloco Ipa Lê Lê Avenida Mato Grosso, 68
9h às 14h - Bloco Acorda o Galo - Morada dos Bais

15 de fevereiro

14h - Bloco Capivara Blasé Esplanada Ferroviária

16 de fevereiro

14h - Bloco Capivara Blasé Esplanada Ferroviária
15h - Cia Barra de Saia - Orla Morena (voltado para mulheres, mães e crianças)
16h - Bloco Ipa Lê Lê Avenida Mato Grosso, 68
16h - Bloco Subaquera Rua Abdala Roderbourg, 692, Vila Margarida

17 de fevereiro

15h - Cordão Valu Esplanada Ferroviária

21 de fevereiro

14h - Bloco Eita! Monumento Maria Fumaça
17h - Bloco dos Forrozeiros MS Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles)

