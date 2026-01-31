Chuva passageira deve atingir todas as regiões do MS no fim de semana - Foto: Marcelo Victor/Correio do Estado

Até domingo a previsão para Mato Grosso do Sul, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é que o tempo mais chuvoso deve atingir praticamente todas as regiões do Estados entres os dois dias neste fim de semana.

Neste sábado (31) em Campo Grande, a previsão é de um dia mais firme, com temperaturas que podem inclusive atingir a casa dos 32ºC, cenário esse que deve mudar a partir de amanhã.

Segundo o Instituto, a previsão é que Campo Grande dê início ao mês de abril já debaixo de chuva, com pancadas ainda no período da tarde e temperaturas mais estáveis, entre mínimas de 21 e máximas de 31º C.

Com exceção da faixa mais ao longo da extensão centro-sul de MS, boa parte do Estado está sob incidência do alerta amarelo do Instituto, o que aponta para chuvas que até podem vir mais intensas. Para a Capital, a segunda-feira (02 de fevereiro) ainda pode amanhecer debaixo de chuvas e trovoadas isoladas.

Demais regiões

Ao norte do Mato Grosso do Sul, no município de Coxim, por exemplo, a chuva quase que garoa já deve dar as caras neste sábado (31), ganhando intensidade no decorrer da tarde até a previsão de chuvas e trovoadas isoladas no período da noite.

Ainda tímida, a precipitação até deve dar um trégua na manhã de domingo (1º de fevereiro) e reaparecer com pancadas leves e trovoadas no período da tarde.

No extremo oposto, o município de Ponta Porã, por exemplo, ainda há previsão de um dia com tempo mais firme neste sábado (31), com uma tendência de temperaturas mais elevadas que devem oscilar entre mínimas de 23 e máximas de até 35ºC,.

No município da região de fronteira, o tempo mais seco no sábado vem inclusive aliada à uma queda na umidade relativa, que prevê máximas entre 90% e mínima de 35%. O que deve mudar a partir de amanhã (1º), quando a chuva deve cair durante todo o dia em Ponta Porã.

Enquanto isso, ao oeste do Mato Grosso do Sul, a Cidade Branca de Corumbá já vê o tempo mais firme dizendo adeus e dando lugar a um dia com mais possibilidade de chuvas em pancadas isoladas, principalmente a partir do período da tarde. Apesar da calmaria noturna, porém, a previsão indica um domingo (1º) com ainda mais nuvens, a chance de maiores volumes de precipitação e trovoadas em todo o município

Já no leste do Estado, alguns pontos em Três Lagoas já amanheceram debaixo de chuva neste sábado, cidade onde há ainda a previsão de queda de granizo, com mínimas de 21ºC e máximas de 33ºC. Amanhã, apesar de mais tímida, a precipitação ainda promete dar as caras, principalmente a partir do período da tarde, "molhando" os planos do sul-mato-grossense para o fim de semana.