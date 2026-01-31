Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

PREVISÃO DO TEMPO

Chuva passageira deve atingir todas as regiões do MS no fim de semana

Entre sábado e domingo, grande parte dos municípios deve presenciar pelo menos um dia de chuva, com localidades tendo de lidar até com chuva de granizo

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

31/01/2026 - 11h30
Até domingo a previsão para Mato Grosso do Sul, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é que o tempo mais chuvoso deve atingir praticamente todas as regiões do Estados entres os dois dias neste fim de semana. 

Neste sábado (31) em Campo Grande, a previsão é de um dia mais firme, com temperaturas que podem inclusive atingir a casa dos 32ºC, cenário esse que deve mudar a partir de amanhã. 

Segundo o Instituto, a previsão é que Campo Grande dê início ao mês de abril já debaixo de chuva, com pancadas ainda no período da tarde e temperaturas mais estáveis, entre mínimas de 21 e máximas de 31º C.

Com exceção da faixa mais ao longo da extensão centro-sul de MS, boa parte do Estado está sob incidência do alerta amarelo do Instituto, o que aponta para chuvas que até podem vir mais intensas. Para a Capital, a segunda-feira (02 de fevereiro) ainda pode amanhecer debaixo de chuvas e trovoadas isoladas. 

Demais regiões

Ao norte do Mato Grosso do Sul, no município de Coxim, por exemplo, a chuva quase que garoa já deve dar as caras neste sábado (31), ganhando intensidade no decorrer da tarde até a previsão de chuvas e trovoadas isoladas no período da noite. 

Ainda tímida, a precipitação até deve dar um trégua na manhã de domingo (1º de fevereiro) e reaparecer com pancadas leves e trovoadas no período da tarde. 

No extremo oposto, o município de Ponta Porã, por exemplo, ainda há previsão de um dia com tempo mais firme neste sábado (31), com uma tendência de temperaturas mais elevadas que devem oscilar entre mínimas de 23 e máximas de até 35ºC,. 

No município da região de fronteira, o tempo mais seco no sábado vem inclusive aliada à uma queda na umidade relativa, que prevê máximas entre 90% e mínima de 35%. O que deve mudar a partir de amanhã (1º), quando a chuva deve cair durante todo o dia em Ponta Porã.

Enquanto isso, ao oeste do Mato Grosso do Sul, a Cidade Branca de Corumbá já vê o tempo mais firme dizendo adeus e dando lugar a um dia com mais possibilidade de chuvas em pancadas isoladas, principalmente a partir do período da tarde. Apesar da calmaria noturna, porém, a previsão indica um domingo (1º) com ainda mais nuvens, a chance de maiores volumes de precipitação e trovoadas em todo o município

Já no leste do Estado, alguns pontos em Três Lagoas já amanheceram debaixo de chuva neste sábado, cidade onde há ainda a previsão de queda de granizo, com mínimas de 21ºC e máximas de 33ºC. Amanhã, apesar de mais tímida, a precipitação ainda promete dar as caras, principalmente a partir do período da tarde, "molhando" os planos do sul-mato-grossense para o fim de semana.

Planta Exótica

Prefeitura inicia erradicação da murta em área urbana em MS

A remoção ocorre porque a planta exótica é hospedeira da bactéria que afeta a citricultura

31/01/2026 12h22

Divulgação: Prefeitura Municipal de Sidrolândia

Com a lei que determina a erradicação da murta (Murraya paniculata), a Prefeitura Municipal de Sidrolândia iniciou a retirada, em área urbana, da planta considerada um risco para a citricultura.

Sancionada pelo governador Eduardo Riedel a Lei nº 6.293, de 22 de agosto de 2024, que proíbe o plantio, o comércio e o transporte da murta em Mato Grosso do Sul.

A murta (Murraya paniculata) é uma espécie de planta exótica, conhecida popularmente como dama-da-noite, que possui folhas verdes e flores brancas ou rosa-claro.

A planta é conhecida por exalar uma fragrância fresca e aromática. Apesar de parecer inofensiva, é hospedeira da bactéria causadora da doença dos citros denominada huanglongbing (HLB), considerada uma das doenças mais graves e destrutivas da citricultura mundial, uma vez que ataca todos os tipos de citros e, até o momento, não possui tratamento curativo para as plantas doentes.

Divulgação: Prefeitura Municipal de Sidrolândia

Retirada

No município, localizado a 70 quilômetros de Campo Grande, a retirada está sendo executada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (Sedema), pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento (Semaa) e pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), em parceria com a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro). As equipes iniciaram os trabalhos de remoção da murta (Murraya paniculata) em áreas públicas.

Por meio das redes sociais, a Prefeitura de Sidrolândia tem orientado a população sobre os riscos que a planta exótica representa para a citricultura.

Com o enrijecimento da legislação, gigantes do setor encontraram em Mato Grosso do Sul segurança para instalar fábricas e realizar o plantio, transformando o Estado no chamado “vale dos citros”.

A medida atende à Lei Municipal nº 2.309, de 2025, que, em consonância com a legislação estadual, trata da proibição da planta.

Divulgação: Prefeitura Municipal de Sidrolândia

Entenda

A legislação foi instituída como medida de defesa fitossanitária da citricultura, considerando que a murta é planta hospedeira de pragas que afetam diretamente a produção de citros, especialmente o HLB (greening), uma das doenças mais severas da citricultura.

A atuação do município ocorre de forma integrada e complementar às ações do Governo do Estado, seguindo as orientações técnicas da Iagro, conforme previsto na legislação vigente.

Vale da citricultura

Os produtores iniciaram a transferência da produção para Mato Grosso do Sul após terem tido as plantações afetadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

Para se ter ideia, o greening afetou quase 80% da produção na região conhecida como Cinturão Citrícola, em São Paulo, no ano de 2024.

O Triângulo Mineiro, que também faz parte do cinturão, embora tenha registrado uma incidência de casos menor que a de São Paulo, precisou ser monitorado, conforme levantamento da Fundecitrus.

Com isso, a Cutrale, que possui sede em Araraquara (SP), transferiu parte de sua produção para terras sul-mato-grossenses, com um investimento de R$ 500 milhões no plantio de 5 mil hectares em uma fazenda Aracoara, localizada entre Sidrolândia e Campo Grande.

Cabe ressaltar que a empresa já possuía pomares na região e, a depender da proporção da produção, uma indústria de processamento de suco de laranja no Estado pode ser viabilizada.

A expectativa, segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), é que, até abril de 2026, a fazenda da Cutrale tenha 4,8 mil hectares plantados, com estimativa de produção, em oito anos, de 8 milhões de caixas de laranja por ano.

A quarta a anunciar a vinda foi a Citrosuco, que possui sede em Matão (SP), com investimentos anunciados de R$ 2,1 bilhões.

Outros grupos, como o Junqueira Rodas, sediado em Monte Azul (SP), também estão investindo na plantação de laranja, enxergando o potencial de Mato Grosso do Sul, especialmente pela legislação firme no combate ao causador da doença huanglongbing (HBL), conhecida como greening dos citros.

O Grupo Junqueira Rodas, que, em abril de 2024, apresentou um projeto de plantio de 1,5 mil hectares nos municípios de Paranaíba e mais 2,5 mil Naviraí, ou seja, um total de R$ 400 milhões. 

E o mais recente anúncio foi da empresa Cambuhy Agropecuária (Grupo Moreira Salles), que confirmou o investimento de R$ 1,2 bilhão no Estado, que é considerado o “novo cinturão citrícola” do Brasil.

 

Cidades

Tamanduá-bandeira é encontrado dentro de agência do Itaú em Campo Grande

O animal adulto foi flagrado, na noite desta sexta-feira (30), dentro da agência localizada na Avenida Mato Grosso; veja o vídeo

31/01/2026 12h00

Imagem Divulgação

Uma cena inusitada chamou a atenção de clientes que precisaram usar os serviços da agência bancária do Itaú, na noite de sexta-feira (30), e acabaram se deparando com um tamanduá-bandeira adulto (Myrmecophaga tridactyla), em Campo Grande.

O animal silvestre estava dentro da agência localizada na Avenida Mato Grosso. O fato não deixa de ser curioso, embora, na Capital sul-mato-grossense, a presença de animais silvestres seja constante em algumas regiões.

A equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA), que atendeu à ocorrência, verificou que o tamanduá não apresentava ferimentos. Ele foi capturado com todos os cuidados necessários e reintroduzido na natureza.

Em estudo inédito divulgado pelo Correio do Estado, o tamanduá-bandeira, importante aliado do equilíbrio ambiental, atua no controle de insetos como formigas e cupins e usa a cauda, por exemplo, para aliviar altas temperaturas no Cerrado e na região Pantaneira.

 

 

 

Funções da cauda

Após mais de 266 horas de observações em campo, o Instituto de Conservação de Animais Silvestres (Icas) apresentou, em uma pesquisa inédita, 11 comportamentos do tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) relacionados ao uso da cauda.

O estudo completo foi publicado na revista científica Journal of Ethology e traz análises comportamentais dos animais registradas entre agosto de 2021 e novembro de 2023, no Cerrado de Mato Grosso do Sul, em regiões impactadas por atividades humanas.

O animal, cujo nome em tupi antigo, “tamanduá", significa “caçador de formigas” (tama = formiga; nduá = caçador), é chamado de "bandeira" em referência à sua cauda longa, densa e peluda, que, erguida, lembra uma bandeira esvoaçante.

Apesar de chamar atenção, até então pouco se havia registrado sobre as funcionalidades da cauda do tamanduá-bandeira.

“Identificamos funções mecânicas, fisiológicas, comportamentais e sociais associadas à cauda, que vão desde o equilíbrio e a termorregulação até o cuidado materno e a comunicação entre mãe e filhote”, explica a bióloga Alessandra Bertassoni, autora principal do estudo.

Uso da cauda


A pesquisa demonstrou que o animal silvestre utiliza a cauda em diversas situações, como:

  • cobertor térmico durante o sono;
  • abanador nos dias quentes;
  • sombra para os filhotes;
  • ferramenta de equilíbrio em posição bípede;
  • sinalizador de alerta;
  • meio de transporte e proteção dos filhotes.

 

Apesar de algumas dessas funções já serem conhecidas de maneira isolada, a maioria nunca havia sido documentada e descrita como neste estudo apresentado pelo Icas.

A parte mais curiosa envolve as fêmeas e os filhotes de tamanduá-bandeira, monitorados pelo Programa de Conservação do Tamanduá-Bandeira, em um cenário fragmentado por pastagens e rodovias.

Os registros revelaram que a cauda passa por um processo de transformação ao longo do crescimento do animal, desde os primeiros dias de vida até a fase adulta, um dado que até então não havia sido devidamente documentado.

O comportamento observado nas gravações aponta para a dependência intensa do filhote em relação à mãe, já que ele não possui condições de realizar diversas atividades sozinho.

Categorias de comportamento


Os comportamentos foram divididos em três categorias para compreender as múltiplas utilidades da cauda:

  • Mecânicos
  • Comportamentais
  • Fisiológicos

Mecânicos

  • Equilíbrio ao caminhar: A cauda permanece horizontal passivamente, ajudando a manter o equilíbrio durante a locomoção.
  • Equilíbrio na posição bípede: Quando o tamanduá assume postura ereta, a cauda segue a curvatura da coluna e permanece apoiando o corpo.
  • Transporte do filhote: A cauda se mantém horizontal e serve de apoio ao corpo do filhote, atuando também como reforço no vínculo entre mãe e cria.

Comportamentais

  • Proteção e camuflagem: A cauda é dobrada sobre o corpo e permanece imóvel, servindo de disfarce contra predadores.
  • Aconchego e afiliação: A cauda cobre o corpo durante momentos de contato entre mãe e filhote, oferecendo conforto e calor.
  • Abertura da cauda: A mãe abre a cauda para permitir a entrada do filhote quando ele a toca.
  • Rejeição do filhote: A cauda se mantém horizontal e ergue-se rapidamente quando a aproximação do filhote não é desejada.
  • Sinal de alerta: A cauda é erguida e eriçada, funcionando como sinal visual de atenção ou vigilância.

Fisiológicos

  • Sono com função termorreguladora: Durante o repouso, a cauda cobre o corpo e ajuda a conservar o calor.
  • Movimento de abano: A cauda é balançada para arejar o corpo, ajudando na regulação térmica.
  • Sombra contra o sol: A cauda é posicionada de modo a proteger o corpo do filhote da exposição solar.

Ameaças à espécie


A União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) classificou o tamanduá-bandeira como “vulnerável”, devido a ameaças como atropelamentos, perda de habitat e mudanças climáticas.

Os novos dados são considerados essenciais para que pesquisadores possam traçar estratégias de conservação e manejo da espécie.

“Lesões na cauda podem comprometer seriamente a sobrevivência de um indivíduo, especialmente no caso das fêmeas com filhotes. Por isso, compreender a função desse apêndice é crucial para decidir, por exemplo, se um animal pode ou não ser reintroduzido na natureza”, destaca o coautor do estudo, Arnaud Desbiez.

