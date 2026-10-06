Campo Grande registra 72,2 milímetros de chuva em dois dias seguidos

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, 72,2 milímetros de chuva foram registrados, entre 7h de domingo (4) e 17h de segunda-feira (5), em Campo Grande.
Ao todo, 55 mm foram contabilizados no domingo (4) e 17,2 mm na segunda (5).
Tempo instável, chuvoso e nublado permaneceu por dois dias seguidos em Mato Grosso do Sul.
As pancadas começaram no domingo (4) de eleição e permaneceram durante toda a segunda-feira (5), em todas as regiões do Estado.
A chuvarada reduziu as temperaturas em pelo menos 5°C, aumentou a umidade relativa do ar, melhorou a qualidade de respiração e deixou o clima úmido.
A máxima registrada ontem em Campo Grande foi de 25 e no domingo 24°C.
O Inmet divulgou alerta amarelo de tempestade para Mato Grosso do Sul:
- Tempestade – alerta amarelo – perigo potencial: Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos
Mas, a chuva promete dar uma trégua a partir desta terça-feira (6), o sol volta a aparecer e temperaturas voltam a subir.
De acordo com Abrahão, as chuvas são decorretes da influência do El Niño.
"A primeira quinzena de outubro será de contraste de temperatura e de chuvas também. MS terá chuvas acima da média entre Sidrolândia e Sete Quedas. Campo Grande pouco menos, mas chove também. [É um] contraste térmico fortemente influenciado pelo El Niño", explicou.
Abrahão ainda revelou como ficará o tempo nas próximas semanas.
"A semana de 5 a 12 de outubro haverá chuvas acima de 35-40mm no sul de MS, de Dourados até o limite do Paraná. A influência será um ciclone extratropical, passando no Sul de MS no sábado, trazendo tempestades até a segunda feira dia 12. Na semana seguinte, 12 a 19 outubro, chuvas fortes e tempestade podem ocorrer principalmente no dia 15 de outubro. Campo Grande pode receber muita água e ter enchentes na região central. Todos os municípios de Dourados para baixo fiquem em estado de alerta, pois se espera mais de 50 a 70 milímetros de chuva. Em contraste o Norte e Nordeste do Estado apresentam desvios com tendência de chuvas abaixo ou até falta de chuva", detalhou o meteorologista.
PRIMAVERA
Primavera começou às 20h05min de 22 de setembro e terminará às 17h50min de 21 de dezembro de 2026 em Mato Grosso do Sul.
A estação é caraterizada pela
- Floração de plantas
- Aumento da umidade
- Retorno das chuvas
- Dias mais longos/noites mais curtas
- Transição entre inverno (seca) e verão (chuvoso)
Climatologicamente, é considerada um período de transição entre o período quente e seco do inverno para uma estação mais chuvosa.