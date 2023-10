INVESTIGAÇÃO

Detido pelo DOF foi achado perto de uma estrada, na fronteira com o Paraguai e com munições; trabalhador que temia ataques morreu ao cair de colheitadeira

Dois episódios ligados a um só assunto, em pontos distintos de Mato Grosso do Sul, destacaram-se entre as ocorrências policiais, neste fim de semana. A duas situações remetem aos riscos que representam as famigeradas fake news.

Os fatos sucedidos aconteceram na cidade de Jardim e, o outro, em Ponta Porã, na faixa de fronteira com o Paraguai. A distância de uma cidade a outra é de 211 km.

Os dois eventos têm a ver com o caso que ficou conhecido como o “maníaco da lanterna”, um homem que estaria, já há quase um mês, disparando tiros em pessoas que circulavam de carros ou motocicletas em estradas próximas ao traçado que separa MS do Paraguai.

A polícia criou, inclusive, na semana passada, uma força-tarefa para tentar identificar e prender o atirador que estaria aterrorizando quem transitava pelas rodovias MS-384 e MS-164.

CASOS

Sábado à noite, Ademir de Paula, conhecido como ‘Cigano’, morreu depois de cair de cima de uma colheitadeira. Ele trabalhava numa fazenda, em Jardim. Quando caiu do veículo ele estaria cumprindo expediente.

Semana passada, Cigano procurou a polícia, junto com advogado, e registrou uma queixa contra um boato surgido por meio de compartilhamento de fotos em redes sociais.

Pelas mensagens, ele surgia como o “provável” atirador, ou o tal “maníaco da lanterna”. Ele teria dito, em depoimento que temia ser atacado pelo mal-entendido espalhado pelas chamadas fake news, as notícias falsas.

Cigano teria, ainda, dito que as pessoas que o prejudicaram fossem identificadas e punidas.

O DETIDO

Também no sábado à noite, policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), prenderam um homem com munições.

Levado para a delegacia, o detido, cujo nome ainda não tinha sido divulgado até o início da noite deste domingo (29), prestou depoimento.

Embora a informação não tenha sido confirmada oficialmente, o homem continua detido como suspeito de ser o atirador, o maníaco da lanterna, no caso.

ÚLTIMO ATAQUE

O caso mais recente do episódio em questão foi de um homem, vítima do atirador, que não teve a idade divulgada, ocorreu na semana passada. Ele retornava do trabalho, numa fazenda da região, de motocicleta pela MS-164 e próximo ao trevo de acesso ao município de Antônio João, viu uma luz de lanterna e ao se aproximar reparou que tratava-se de outra pessoa também condutora de uma moto.

O desconhecido disparou um tiro atingindo a vítima no rosto que conseguiu escapar até uma propriedade rural onde pediu ajuda. O homem sobreviveu.

O delegado de Antônio João, Clealdon Alves de Assis Junior, em entrevista ao Correio do Estado, ainda na semana passada, disse que até “aquele” momento a polícia trabalhava com a hipótese de ser apenas um atirador que busca vítimas aleatórias.

"Ressaltamos que desde o início as forças de segurança têm se empenhado na solução desse caso. Trabalhando de forma integrada, a Delegacia de Polícia de Antônio João, com o 1ª e 2ª DP de Ponta Porã. Bem como com todas as forças policiais do nosso estado", destacou o delegado.