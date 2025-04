Final de semana 'santo' será de chuva em todo o Mato Grosso do Sul

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

No final de semana "santo", quem promete dar as caras é São Pedro e trazer um tempo mais instável para Mato Grosso do Sul em todas as regiões do Estado, com a probabilidade de chuva vindo acompanhada de trovoadas e rajadas de vento.

Essa situação meteorológica, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima - da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) -, acontece por conta do avanço de uma frente fria e atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, o que favorece a formação de nuvens e chuvas em Mato Grosso do Sul.

Das regiões que devem ser mais afetadas, o destaque fica para o centro, sul, leste, sudeste, sudoeste e nordeste de Mato Grosso do Sul, com acumulados que devem passar de 40 mm em 24h.

A partir de amanhã (19), os ventos em ação entre o quadrante norte e leste giram para o quadrante sul, atingindo entre 40-60 km/h, em localidades pontuais com registros bem acima deste índice.

Entre o domingo e a terça-feira (de 20 a 22 de abril) há uma maior possibilidade de tempo estável, com a nebulosidade variando para aberturas de sol devido ao sistema de alta pressão atmosférica, que deixará o tempo mais firme de forma geral.

Porém, as pancadas de chuva e tempestades carregadas de raios e rajadas de vento, inclusive, podem aparecer principalmente na região norte de Mato Grosso do Sul.

Previsão para regiões

Nesse final de semana as temperaturas mínimas em Mato Grosso do Sul devem variar entre 16 e 20º C, com as máximas beirando os 29º C, principalmente no sul/sudeste do Estado.

Na região pantaneira o clima deve ser um pouco mais quente, com as mínimas entre 19 até 22º C, com máximas que podem atingir até 31º C, previsão semelhante ao que deve ser enfrentado na Capital.

Ao norte de Mato Grosso do Sul, Coxim deve passar o sábado e domingo (19 e 20 de abril) debaixo de chuva, com muitas pancadas e trovoadas, com a temperatura máxima batendo 34 graus célsius amanhã.

No extremo oposto do Estado, Pedro Gomes enfrenta um clima parecido, sendo que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta alerta para "perigo" de chuvas para a região Sul.

Nesse município o clima deve ficar fechado, com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante todo o dia, inclusive para o domingo, quando as temperaturas devem cair de 34º C de amanhã para 30º C.

Para o leste de Mato Grosso do Sul os termômetros apresentam tendência de queda, com as chuvas e trovoadas desde hoje (18) até amanhã (19), com a possibilidade de tempo mais estável apenas para o domingo (20), quando as pancadas prometem dar uma trégua.

Já para o oeste de Mato Grosso do Sul a trégua não deve existir, com muitas pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Corumbá trazendo uma tendência de queda na temperatura.



