MS chega ao 8º curso de medicina após MEC confirmar faculdade em Coxim

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Durante visita ao campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande, nesta quarta-feira (10), o ministro da Educação, Leonardo Barchini, confirmou que a proposta de implantação do curso de Medicina no campus de Coxim está em estágio avançado.

"O curso de Medicina em Coxim já está em andamento nas comissões do MEC. Esperamos que até o final do ano a gente consiga já aprovar os cursos em todas as instâncias. Mas, uma coisa é certa: nós vamos ter Medicina em Coxim, sim", declarou o ministro.

Com mais esta instalação, Mato Grosso do Sul terá, ao todo, oito opções para cursar medicina no Estado, são elas:

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em Campo Grande e Três Lagoas;

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD);

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Campo Grande;

Universidade Uniderp/Anhanguera de Campo Grande

Faculdade Unicesumar, em Corumbá

Faculdade de Medicina de Dourados (FMD/UNIFRON).

O Estado possui faculdades bem conceituadas, de acordo com a primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), divulgada no dia 19 de janeiro pelo Ministério da Educação (MEC). A UFMS do campus de Três Lagoas, alcançou nota máxima (conceito 5). O curso obteve 100% de aproveitamento, empatando no topo do ranking nacional com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em São Paulo.

Ao todo, o Enamed avaliou 351 cursos de Medicina em todo o País. Desses, 163 obtiveram conceitos 4 ou 5, considerados de excelência acadêmica. Apenas 49 cursos atingiram a nota máxima, entre eles a UFMS de Três Lagoas, que figura entre os melhores desempenhos do Brasil.

Além disso, dos cursos com avaliação positiva, 114 receberam conceito 4, entre eles está o da UEMS e da UFMS, ambos de Campo Grande.

Investimentos

Durante a agenda na UFMS em Campo Grande, o ministro Leonardo Barchini participou da inauguração do Centro de Convivência e Empreendedorismo Estudantil, espaço voltado ao desenvolvimento social e comunitário, construído em uma área total de 12,6 mil m².

A edificação tem aproximadamente 2,1 mil m², com dois pavimentos em arquitetura modular, compostos por cozinha experimental, espaço para escritórios, salas de coworking, refeitório, livraria, lojas e ambientes para eventos com palco, camarim e bilheteria.

A comitiva também esteve no tradicional Autocine, que está sendo reaberto após permanecer fechado por 37 anos. O espaço agora integra o Centro de Convivência e Empreendedorismo Estudantil. Ao todo, nesse complexo, foram investidos cerca de R$ 6,8 milhões.

O ministro também participou de uma cerimônia no anfiteatro da Universidade, onde foram anunciados novos investimentos para a instituição que somam R$ 35 milhões. Foram assinados:

ordens de serviço para a construção de estruturas acadêmicas para estudantes indígenas do campus de Aquidauana;

ampliação do projeto Aldeias Conectadas;

construção e estruturas para atender os acadêmicos do campus de Corumbá;

execução da infraestrutura elétrica do Bloco 4 do campus de Paranaíba;

obras de ampliação do Edifício Multiuso da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação (Faalc) - Bloco 24

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