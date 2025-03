Cidade de MS abre processo seletivo com salários de até R$ 8,4 mil

Cidades

Números da policia militar destacaram que 40 mil foliões foram às ruas neste domingo

Para as crianças, folia começa cedo Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

A folia carnavalesca continua na esplanada ferroviária, nesta terça-feira (3), agito que fica por conta do bloco Capivara Blasé, além da Companhia Barra da Saia, que agita foliões no Teatro da Orla.

Apesar do baixo fluxo de pessoas no início da tarde, a expectativa dos organizadores é de que a folia cresça ao longo da noite.

Atriz e produtora cultural, Angela Montealvão disse que a construção do bloco Barra da Saia, que debuta no Carnaval de 2025, é uma maneira de celebrar a produção cultural de mulheres, além de uma maneira de brindar a cultura popular.

“É um bloquinho que vai trazer uma mistura carnavalesca da nossa região de fronteira, teremos galopeira em arranjos para o carnaval, teremos afoxé e axé”, disse Angela, que construiu o grupo a partir da cultura popular e das artes cênicas.

Quanto à festa, Angela destaca que o bloquinho nasceu através do desejo por uma novidade deste período em Campo Grande, uma maneira de brindar a cultura regional.

”Queremos uma estreia com muito encanto, com muito amor, percebemos muitas crianças, e acho que essa diversificação vai ser uma marca do nosso bloco.” A festa segue até às 23h.

Entre os pontos de destaque, o grupo traz o espaço "Barra da Mãe", desenvolvido justamente para garantir que mulheres responsáveis por crianças pequenas possam aproveitar a festa com tranquilidade. A festa segue com cantigas de roda, e músicas ligadas ao folclore popular.

Cerca de 30 artistas são responsáveis pela mistura de ritmos carnavalescos das fronteiras sul-americanas, desfile que se encerra com a banda Koisa Bamba.

Bancária, Amanda Franco, 36 anos, disse que a festa está bastante tranquila, e que o ambiente era bastante familiar no início da tarde. “Vi pelas redes sociais que teríamos o bloquinho e decidi vir conhecer e trazer minha filha”, declarou.

Assim como ela, a enfermeira Tamires Tainara de Castro, de 34 anos, disse que a criação do bloco é uma alternativa diferente para quem deseja curtir o carnaval em família. “É maravilhoso, por essa questão das crianças se soltarem, poderem confraternizar com os pais e se divertirem. Fiquei sabendo do bloco pela internet e vi que era ali mesmo que eu precisava ir”, destacou.

Na esplanada ferroviária, a esteticista Tânia Valério, de 36 anos, disse que aproveitou o horário para levar os netos, já que, segundo ela, com o passar das horas, a festa pode se tornar não convidativa para as crianças.

“É o primeiro dia que estou vindo, quero evitar brigas, mas é bom também. Estou com meus netos, minha filha, minha nora, já viemos outras vezes, mas com as crianças é a primeira vez, vamos aproveitar o movimento”, destacou.

Produtor da festa do bloco Capivara Blasé, Vitor Samudio comemorou a boa festa deste domingo (2). “Foi maravilhoso, a galera lotou a esplanada, a gente teve uma vibração muito boa, hoje a gente espera encher a esplanada, hoje muita gente trabalha e a expectativa é que encha um pouco mais tarde e o pessoal vem mais ao entardecer”, disse ao Correio do Estado.

Julice Aristides, 28 anos, turismóloga, disse que chegou cedo na festa para aproveitar o máximo possível. "Cheguei cedo para aproveitar o máximo da festa. Tô bastante animada para hoje e espero ficar até mais tarde", disse.

Folia em números

Números levantados pelo Correio do Estado, do primeiro dia de festa, mostram que aproximadamente 10 mil pessoas viram a funkeira carioca, Tati Quebra Barraco, "abrir" o carnaval de Campo Grande junto de três outros blocos: Reggae, Só Love e Bloco Nada Sobre Nós Sem Nós.

E o campo-grandense tem mostrada a força de sua folia, no carnaval de rua e blocos da Capital, com o público do primeiro sábado (1º) "confundindo" até mesmo as forças de segurança locais, já que houve divergências nos balanços divulgados pela Guarda Civil Metropolitana e Polícia Militar, com diferença de 12 mil foliões.

Números levantados pela GCM, na chamada "Operação Carnaval" da Esplanada Ferroviária, indicam que o primeiro sábado de folia reuniu a quantidade total de 12 mil pessoas, sem ocorrência ao longo do evento, porém, ao Correio do Estado, a Polícia Militar aponta para uma estimativa de público entre 20 e 25 mil pessoas, ao longo de todo o evento. Neste domingo, cerca de 40 mil pessoas prestigiaram o primeiro dia do Capivara Blasé, destaca a PM.

Programação

À noite, das 19h às 00h, tem desfile das Escolas de Samba na Praça do Papa. Desfilam nesta segunda-feira (3) as escolas Herdeiros do Samba, Vila Carvalho, Catedráticos do Samba e Igrejinha.

Em seu enredo, a Herdeiros do Samba irá homenagear a professora e escritora Nirce Ortega de Oliveira. Já a Vila Carvalho prestará homenagem à matriarca Inês, da escola, mostrando sua trajetória de força feminina.

A Catedráticos do Samba, por sua vez, apostou no incentivo à leitura, e irá homenagear o projeto "Gibiteca Mais Cultura", do vereador Ronilço Guerreiro. A Igrejinha chega com o tema "Liberdade e Conquista de Um Quilombo", e homenageia a comunidade Quilombola de Furnas do Dionísio.

Os desfiles seguem na terça-feira (4), com desfiles das escolas Unidos do Cruzeiro, Deixa Falar e Cinderela. A apuração das notas aconetece na quarta-feira (5), a partir das 17h, no teatro Arena do Horto.

Último dia

A terça-feira (4) é o último dia de Carnaval de Rua em Campo Grande. Confira a programação:

Cordão da Valú – Esplanada Ferroviária, das 15h às 00h.

Bloco Ipa Lelê – Avenida Mato Grosso, das 16h às 00h.

Desfile das Escolas de Samba – Praça do Papa, das 19h às 00h

