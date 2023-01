Cidade do Natal reúne mais de 30 mil pessoas para o réveillon

Na noite deste sábado (31), a Cidade do Natal, localizada nos altos da Avenida Afonso Pena, recebeu mais de 30 mil pessoas, que compareceram para celebrar o ano que se inicia com muita música e um lindo show pirotécnico.

No local, a festa teve início às 19h, com a tradicional Parada Natalina, com desfile puxado pelo Senhor e pela Senhora Rena, acompanhados de mais de 30 personagens. O desfile foi seguido por atrações musicais, com apresentações do DJ Marcelo Nova e Arthur Felipe (violino), da Banda On The Road e do cantor de pagode Fernandinho.

Quando o relógio marcou 00h, o céu foi tomado pelas cores do show pirotécnico, que teve duração de aproximadamente cinco minutos.

Após a queima de fogos, a Banda de Ontem animou o público com diversos clássicos como Abba, Lipps Inc e outros.

Para aproveitar a noite, teve quem veio de longe conhecer os encantos da Cidade do Natal. Rosani Bispo émoradora do Rio de Janeiro, e ficou impressionada com o local e deixou elogios sobre a estrutura.

"Sou do Rio de Janeiro e estou conhecendo pela primeira vez a Cidade do Natal. Estou amando. Lugar lindo, maravilhoso, muito especial e acolhedor. Estou amando", elogiou.

A empresária Jéssika Nogueira foi até o local com seu bebê e o marido. "A Cidade do Natal está incrível, lindíssima. Estou com o meu pequeno. O cenário está bem natalino, bem família", disse.

Rosana da Cunha, professora aposentada, decidiu com as amigas passar um Ano Novo em um local diferente do habitual, que é a sua casa. "A Cidade do Natal está maravilhosa. Nunca tinha vindo, é a primeira vez. Estou me sentindo uma criança. A Parada Natalina está a mil.

Ela, que é moradora do Bairro Bandeirantes, disse que o local resgata o sentimento da infância. "Aqui a gente se sente uma criança. Decidimos passar a virada aqui para fazer diferente. Sair de dentro de casa. Ver o movimento", finalizou.

Quem também participou da festa foi a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes acompanhada de sua família. "Último dia do ano de 2022. A Cidade do Natal foi preparada com muito carinho para todos os campo-grandenses e também os visitantes do nosso estado e de outros, ou até mesmo de outros países. Estamos aqui para desejar a todos um feliz 2023, que seja um ano de novas possibilidades e oportunidades e abençoado por Deus. Vamos juntos todos em ação por Campo Grande. Feliz ano novo!", desejou a Prefeita.

A estimativa da Guarda Civil Metropolitana é de que mais de 30 mil pessoas estiveram no local.

Cidade do Natal

O local segue até o dia 15 de janeiro. Ao todo, serão 30 dias de programação com cortejo musical, Parada Natalina, trenzinho, presépio que conta em sua decoração, com uma árvore Oliveira de 200 anos, além da tão disputada roda gigante, este ano, com acessibilidade.

O espaço conta a Casa do Papai Noel e uma praça de alimentação com 11 tendas gourmet que fazem referência a prédios históricos de Campo Grande, como por exemplo o Colégio Oswaldo Cruz, Pensão Pimentel, Hospedaria Ramalho, Hotel Americano, Casa do Artesão, entre outros -, com refeições em valores acessíveis a partir de R$ 10.

Além da roda gigante, há outras novidades relacionadas à acessibilidade, incluindo a instalação de piso tátil para pessoas com deficiência visual.

A programação diária das atrações culturais e demais informações podem ser conferidas no site oficial.

Transporte

Desde o dia 15 de dezembro está em funcionamento a linha 020 Altos da Afonso Pena/Praça Ary Coelho, com o objetivo de atender a população campo-grandense que deseja visitar a Cidade do Natal.

O trajeto de ida e volta é pela Avenida Afonso Pena e sai da Praça Ary Coelho, segue para a Cidade do Natal e volta para a praça, com parada de cinco minutos em cada ponto. O horário de circulação será das 15h45 às 23h25.

A linha, com tarifa usual para pagamento, segue disponível até o dia 15 de janeiro de 2023, dia de encerramento das atividades e programações no espaço público natalino.

