Cidades

Cidades

Cientistas descobrem novo coronavírus em morcegos brasileiros com traço similar ao da Covid

A descoberta, no entanto, ainda é preliminar e não confirma que esse novo coronavírus seja capaz de contaminar humanos nem de provocar epidemias.

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

01/11/2025 - 22h00
Continue lendo...

Uma equipe de cientistas brasileiros e estrangeiros identificou um novo tipo de coronavírus em morcegos do Brasil com uma característica em sua proteína spike similar à encontrada no Sars-CoV-2, o vírus causador da covid-19. Esse atributo é um dos que permitem ao SARS-CoV-2 infectar de forma eficiente as células humanas.

A descoberta, no entanto, ainda é preliminar e não confirma que esse novo coronavírus seja capaz de contaminar humanos nem de provocar epidemias.

O achado foi detalhado em um artigo científico publicado na segunda-feira, 27, na forma de pre-print na plataforma bioRxiv, ou seja, ainda não foi revisado por outros cientistas. No entanto, ele levanta o alerta para a circulação de novos patógenos potencialmente capazes de causar surtos.

A pesquisa também joga um holofote na importância de monitoramento genético mais amplo de vírus na América do Sul - até agora, os coronavírus associados a surtos de importância para a saúde pública tinham sido identificados principalmente na Ásia.

O estudo, liderado por cientistas de instituições do Japão, Brasil e outros países, analisou amostras de tecido intestinal de diferentes espécies de morcegos encontrados em áreas rurais e de floresta do Maranhão e de São Paulo.

Ao sequenciar o material genético, os cientistas encontraram, em um morcego da espécie Pteronotus parnellii do município de Riachão (MA), um genoma viral com grande semelhança com coronavírus como o SARS-CoV-2, o da covid-19, e o MERS-CoV, causador de um surto de uma síndrome respiratória no Oriente Médio em 2012.

O achado mais significativo no genoma desse novo vírus, que teve como nome sugerido BRZ batCoV, foi a presença de uma sequência de aminoácidos que forma o chamado sítio de clivagem da furina, um ponto que é reconhecido por uma enzima humana (a furina) capaz de ativar a proteína spike do vírus, que funciona como uma espécie de chave usada pelo vírus para "abrir a fechadura" da célula humana e infectá-la.

Esse sítio funciona como ferramenta molecular que pode facilitar a entrada do vírus nas células. No caso do SARS-CoV-2, acredita-se que essa estrutura tenha contribuído para a alta capacidade de transmissão do vírus.

"Dado o papel crucial do sítio de clivagem da furina em determinar o alcance de hospedeiros, a infectividade e a capacidade de transmissão entre espécies, essa descoberta fornece informações importantes sobre o potencial evolutivo e o risco zoonótico do BRZ batCoV encontrado em morcegos", escreveram os autores no artigo.

Os pesquisadores destacaram ainda que sítios de clivagem da furina já foram identificados nas proteínas de superfície de outros vírus de RNA altamente patogênicos, como vírus causadores da gripe aviária e o do Ebola.

"Esses exemplos reforçam que a aquisição de sítios de clivagem da furina é uma adaptação evolutiva que pode surgir de forma independente em diversas famílias de vírus de RNA - frequentemente associada a um aumento do potencial de patogenicidade", dizem no artigo.

Apesar disso, eles destacam que não há ainda qualquer evidência de que o novo vírus infecte pessoas. O achado, segundo eles, reforça a importância da vigilância viral em animais silvestres, especialmente em regiões tropicais sub-amostradas, como a América do Sul, onde há grande diversidade de morcegos e de ecossistemas propícios à emergência de novos vírus.

Eles ressaltam ainda que os resultados sugerem que outros sítios de clivagem da furina "podem surgir naturalmente em morcegos por meio de eventos de recombinação ou mutações de inserção, reforçando o papel desses animais como possíveis reservatórios de inovações genéticas relevantes para a emergência de doenças zoonóticas".

Os morcegos são reservatórios naturais conhecidos para vasta gama de vírus, incluindo os coronavírus que causaram a SARS, a MERS e a covid-19. No entanto, a maioria das pesquisas até agora está concentrada em populações de morcegos na Ásia, África e Oriente Médio.

Cidades

Motorista de aplicativo tem carro roubado e termina na Bolívia

Segundo contou na delegacia, o que era para ser uma corrida até o Indubrasil terminou com o trabalhador atravessando a fronteira e perdendo o veículo, um HB20 Hatch

01/11/2025 16h00

Crédito: Sejusp

Um homem de 25 anos procurou a polícia e disse que, ao aceitar uma corrida com valor combinado de R$ 40, com destino ao Indubrasil, acabou sendo levado por um criminoso de Campo Grande até a Bolívia, onde teve o carro, um HB20 Hatch preto, roubado.

A vítima relatou no boletim de ocorrência que, na madrugada de sexta-feira (31), estava em um posto de gasolina quando foi abordada por um cidadão que perguntou se ele era “Uber”.

Ao responder que sim, combinaram uma corrida fora do aplicativo, com destino ao Indubrasil, pelo valor de R$ 40. O passageiro embarcou no banco traseiro, e o motorista seguiu o trajeto.

No Indubrasil, o passageiro sacou um objeto e encostou na nuca da vítima, anunciando o assalto. Ele pegou o dinheiro, o cartão de crédito e o celular do motorista.

Segundo o relato, o criminoso desceu do carro e entrou no banco dianteiro do carona, sempre aparentando segurar uma arma por baixo das roupas, apontada para o trabalhador.

Nesse momento, ordenou que a vítima seguisse em direção a Corumbá. O motorista passou pelos municípios de Anastácio e Miranda. Ao passar por um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), observou que os agentes fiscalizavam um Fiat Palio Weekend de cor verde escura. Nesse ponto, ele disse ao criminoso que estava com sono.

Os dois trocaram de lugar, e o criminoso assumiu a direção. Seguiram o percurso sem levantar suspeitas, passando pela ponte da Polícia Militar Ambiental (PMA), na entrada de Corumbá. Já próximo à fronteira, a vítima voltou a dirigir o carro e acabou atravessando para o lado boliviano.

Na Bolívia, o criminoso mandou o motorista descer do veículo e fugiu com o carro. Em território boliviano, a vítima pediu carona a um motociclista, que o levou até a fronteira. De lá, ele conseguiu atravessar de volta para o Brasil.

Saga

Na Cidade Branca, o motorista pegou um táxi até a Delegacia de Atendimento à Mulher. Para pagar a corrida, pedia o telefone de pessoas emprestado para falar com a esposa pelas redes sociais, e ela fazia as transferências do dinheiro.

Na delegacia, recebeu a orientação de registrar o caso em outra unidade. Ao chegar lá, foi informado de que deveria fazer o boletim em Campo Grande, onde o roubo havia ocorrido.

Depois disso, seguiu para a rodoviária de Corumbá, onde a esposa pagou a passagem de ônibus transferindo o valor ao funcionário da empresa por volta das 16h.

Ele chegou à meia-noite de sábado (1°) a Campo Grande e procurou a delegacia. Disse que o carro é alugado, tem seguro e afirmou não entender por que o bloqueio do veículo não foi acionado ao cruzar a fronteira.

O caso foi registrado como roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima.

Oportunidade

Curso gratuito de artesanato natalino é opção de renda extra em Campo Grande

Podem participar pessoas a partir de 16 anos. É uma oportunidade de aprender técnicas de artesanato e ajudar no orçamento de casa

01/11/2025 15h30

Crédito: Fundo de Apoio à Comunidade / Divulgação

Faltando 54 dias para o Natal, quem deseja ganhar um dinheiro extra no fim do ano pode se inscrever no curso totalmente gratuito de Arranjos Natalinos oferecido pelo Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), em Campo Grande.

O aulão é voltado para pessoas a partir de 16 anos em situação de vulnerabilidade social. A oficina pretende capacitar e qualificar os interessados, ensinando técnicas de artesanato com temática natalina.

Com vagas limitadas, 20 para cada turma, a coordenadora-geral do FAC, Adir Diniz, destaca que o curso é uma oportunidade de oferecer novas perspectivas aos participantes.

“Nosso foco é proporcionar conhecimento e ferramentas para que essas pessoas possam transformar o talento em uma fonte de renda, especialmente neste período do ano, em que o artesanato natalino tem grande procura”, afirma Adir.

No total, serão quatro turmas, com 20 vagas distribuídas nos períodos matutino e vespertino, conforme o cronograma:

  • Turma 1 (matutino): 3 a 7 de novembro, das 8h às 12h
  • Turma 2 (vespertino): 3 a 7 de novembro, das 13h às 17h
  • Turma 3 (matutino): 10 a 14 de novembro, das 8h às 12h
  • Turma 4 (vespertino): 10 a 14 de novembro, das 13h às 17h

As aulas acontecem na sede do FAC, localizada na Avenida Fábio Zahran, nº 6.000 – Vila Carvalho.

Para participar, os interessados devem entrar em contato pelo telefone 2020-1361.

Além do aprendizado prático, o curso busca incentivar o empreendedorismo e valorizar o trabalho manual como instrumento de transformação social.
 

