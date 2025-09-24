Cineasta morto em queda de avião dirigiu série sobre tragédia da Chapecoense

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, morto em queda de avião na noite desta terça-feira (23) no Pantanal de Mato Grosso do Sul, era um renomado cineasta e documentarista brasileiro.
De acordo com a Academia Brasileira de Cinema, ele dirigiu diversas séries e documentários. Confira:
“Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia”, para WBD/HBO, indicado ao Emmy Internacional. A obra conta detalhes e testemunhos de sobreviventes e familiares das vítimas dos jogadores do time de futebol da Chapecoense (SC), que morreram em acidente aéreo (voo 2933 da LaMia), em 29 de novembro de 2016, na montanha Cerro El Gordo (2.600m de altitude), região de Medelin, na Colômbia. Após derrota contra o Palmeiras no Allianz Parque (SP), os jogadores saíram de São Paulo em 28 de novembro de 2016 com destino a Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, em um voo da companhia aérea Boliviana de Aviación. Em seguida, pegaram outro avião, da LaMia, até Medelin, momento em que aconteceu a tragédia aérea.
“To Win or To Win”, sobre o Al Nassr FC, para MBC/Shahid, maior grupo de mídia árabe
“All or Nothing: Seleção Brasileira de Futebol” (5×52′), primeiro projeto de não ficção da Amazon Prime Video no Brasil pela Big Bonsai e Pitch Productions, onde assina o Episódio 4 e a segunda unidade e a direção da série “Cine Terror” (13×26′) para o canal Prime Box Brazil
“O Incêndio do Museu Nacional” foi um documentário para a National Geographic Channel
série “Explorer Investigation”
duas temporadas da série “Mundo Selvagem”
série “Histórias Extraordinárias”
Produziu e dirigiu o documentário ”Paisagem Concreta”, pela Olé Produções, sobre o arquiteto Alvaro Siza e sua relação com o Brasil
Fez a direção geral da série “Algo no Espaço”, sobre artistas e escultores contemporâneos brasileiros
diretor do documentário “Miller & Fried – As Origens do País do Futebol” (70′) em coprodução com Globo Filmes, exibido nos cinemas de São Paulo e Rio de Janeiro e em horário nobre na Globonews
série “Tesouros do Tapajós”, gravada na floresta Amazônica
documentário “Barbeiros”
documentário “Samba de Quadra”
documentário “O Pai do Gol”
curta-metragem ficção “Tempo da Navalha”
produziu o documentário ”As Primeiras”
produziu o documentário ”Um Par pra Chamar de Meu“
produziu o documentário ”Outro Rolê”
produziu o documentário “Alma em Madeira”
produziu o documentário “Tudo é Projeto”
A Olé Produções, a qual Luiz fazia parte, emitiu nota de pesar pelo falecimento do profissional.
"A Olé Produções confirma, com imensa tristeza, o acidente ocorrido por volta das 18h30min, da última terça-feira, em Aquidauana/MS, no qual faleceram seu sócio e documentarista Luiz Ferraz, o diretor de fotografiaRubens Crispim Junior, o professor Kongjian Yu da Universidade de Pequim e o piloto Marcelo Pereira de Barros. A família lamenta profundamente o ocorrido e agradece as inúmeras mensagens de carinho e solidariedade recebidas neste momento de dor".
ACIDENTE AÉREO
Avião de pequeno porte caiu e explodiu, na noite desta terça-feira (23), na região da Fazenda Barra Mansa, Pantanal sul-mato-grossense, em Aquidauana, município localizado a 141 quilômetros de Campo Grande.
A novela “Pantanal”, da Rede Globo, foi gravada neste local. Esta é a segunda queda de avião de pequeno porte em menos de uma semana em Mato Grosso do Sul.
Quatro pessoas estavam a bordo e todas morreram na hora. Os corpos foram carbonizados devido à explosão.
As vítimas são Marcelo Pereira de Barros (piloto), Kongjian Yu (arquiteto renomado mundialmente), Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz (cineasta/documentarista) e Rubens Crispim Junior (diretor/fotógrafo).
De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o avião Cessna, prefixo PT-BAN, fabricado em 1958, não estava habilitado para fazer o serviço de táxi aéreo e nem voo noturno.