Clima extremo: bombeiros de MS atuam em incêndios no Pantanal e nas cheias do Rio Grande do Sul

Bombeiros de Mato Grosso do Sul no Pantanal da Nhecolândia - Divulgação

O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul está em ação contra dois incêndios florestais ativos no estado. Um deles consome áreas no Pantanal, próximo à divisa com o Mato Grosso, enquanto o outro se alastra no município de Naviraí, no Sul do Estado.

Ao mesmo tempo, uma equipe dos bombeiros de MS atua em uma ação cujas características do tempo têm contrastado com as do Estado: no Rio Grande do Sul, onde as equipes que viajaram para lá já resgataram centenas de vítimas das enchentes.

A região pantaneira, especialmente próxima ao Rio São Lourenço, está sob vigilância presencial e via satélite desde o final de abril, quando as chamas começaram a se manifestar no Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense, no estado vizinho.

No entanto, desde ontem (7), a atenção se volta para o lado sul-mato-grossense do bioma, devido às condições climáticas adversas, incluindo temperatura acima da média, baixa umidade relativa do ar e ventos velozes, que favorecem a propagação do fogo. As equipes estão usando motobombas para combater as chamas na área afetada pelo incêndio, que segue sob monitoramento constante.

Em Corumbá, o Corpo de Bombeiros Militar mantém duas equipes para supervisionar a queima controlada na base da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), na área conhecida como Passo do Lontra, no Pantanal da Nhecolândia.

Sul do Estado

Enquanto isso, em Naviraí, a equipe de solo está monitorando e combatendo os focos próximos aos assentamentos e à BR-487. Nas cidades de Costa Rica e Porto Murtinho, as equipes estão visitando propriedades rurais para orientar sobre medidas preventivas e ressaltar a importância da cooperação entre proprietários rurais e o poder público no combate aos incêndios florestais.

A situação climática no estado, com chuvas abaixo da média desde o final de 2023 e condições de seca, está intensificando a ocorrência de incêndios florestais. Para agir de forma preventiva e reduzir a quantidade de biomassa que pode servir como combustível para o fogo, foi realizado um trabalho de queima controlada no Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema no mês passado.

No entanto, no final de abril, após um grande incêndio na rodovia BR-487, os bombeiros passaram a combater o fogo na área. Na segunda-feira (29), o Grupamento de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul lançou mais de 34,1 mil litros de água com a aeronave Air Tractor.

Os incêndios já afetaram aproximadamente 300 hectares da região, que está sendo monitorada localmente e também na sala de situação do comando de incidentes da Diretoria de Proteção Ambiental, em Campo Grande.

Preparação

Desde o início dos preparativos para a temporada de incêndios florestais deste ano, em 2 de abril, foram realizadas 470 ações, incluindo formação de brigadas, resgate de animais, atividades educativas em escolas, criação de aceiros, manutenção de vias e pontes, visitas e inspeções técnicas em fazendas e comunidades locais.

Nesse mesmo período, sete queimas controladas e dois combates diretos foram realizados, além de outras ações necessárias para suporte, manutenção e teste de equipamentos, veículos e pessoal, com mais de 10,2 mil quilômetros percorridos em ações preventivas e orientações a mais de 1 mil crianças e adolescentes.

Atualmente, 37 bombeiros militares estão exclusivamente envolvidos nas operações de combate aos incêndios florestais no estado.

Contraste

Enquanto isso, na grande Porto Alegre, nove bombeiros de Mato Grosso do Sul ajudam no resgate às vítimas das enchentes. Desde domingo, mais de 900 pessoas já foram resgatadas.

