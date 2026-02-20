CNU 2025: saiba como ver a lista de aprovados

Prova aconteceu no dia 05 de outubro de 2025 - FOTO: Paulo Ribas/Correio do Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou no Diário Oficial da União desta sexta-feira (20) a lista de aprovados para preenchimento das vagas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU).

Na publicação, as informações informadas são o número de inscrição do candidato, a nota final ponderada, ordem de classificação na ampla concorrência, classificação nas modalidades de reserva de vagas (para pessoas com deficiência, negras, indígenas e quilombolas), situação no cargo se aprovados em vaga imediata, cadastro reserva ou lista de espera.

O nome dos candidatos não foram divulgados na lista.

Foram divulgados também a primeira convocação de 3.651 aprovados na prova para que confirme interesse nas vagas imediatas.

O prazo para manifestar o interesse começa neste sábado às 10 horas e se estenderá até as 23h59 de segunda-feira (23), pelo horário de Brasília.

O candidato deve confirmar seu interesse pela Página de Acompanhamento dentro do site oficial da Federação Getúlio Vargas (FGV), responsável pelo certame.

O registro de interesse só poderá ser realizado uma única vez. Somente com a confirmação, o candidato poderá avançar para as demais fases do concurso, de acordo com as regras de classificação e aprovação previstas para cada cargo.

Caso não haja interesse do candidato para determinado cargo, o mesmo será eliminado deste cargo e dos de menor preferência, mas segue concorrendo para os de maior preferência.

Ao todo, haverá três rodadas de confirmação de interesse antes da divulgação das listas definitivas de classificação.

As rodadas seguirão o calendário abaixo previsto no edital:

1ª rodada : das 10h do dia 21 de fevereiro até 23h59 de 23 de fevereiro;

: das 10h do dia 21 de fevereiro até 23h59 de 23 de fevereiro; 2ª rodada : após nova convocação, em 27 de fevereiro, de 10h de 28 de fevereiro até 23h59 de 2 de março;

: após nova convocação, em 27 de fevereiro, de 10h de 28 de fevereiro até 23h59 de 2 de março; 3ª rodada: após nova convocação, em 6 de março, de 10h de 7 de março até 23h59 de 9 de março.

Além da listagem geral, já está disponível na Página de Acompanhamento, no site da FVG, o acesso a consulta do resultado individual de cada candidato nos cargos para os quais se inscreveu.

Lá é possível acessar notas, classificações e situação em cada um dos cursos.

CNU

As provas do Concurso Nacional Unificado (CNU) foram aplicada em todo o Brasil no dia 05 de outubro de 2025. Em Mato Grosso do Sul, os candidatos inscritos realizaram a prova em quatro cidades: Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas.

No total, em Mato Grosso do Sul, 7.933 candidatos se inscreveram para disputar as vagas. Somente em Campo Grande, foram 4.935 inscritos, que tiveram a prova aplicada na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

No Estado, são 54 vagas distribuídas para cargos distribuídos entre Campo Grande e Ladário, com salários iniciais que vão de R$4.804,89 a R$8.215,07.

Em todo o País, são oferecidas 3.652 vagas, para cargos de níveis médio, técnico e superior, organizados em nove blocos temáticos. O chamado Enem dos Concursos registrou 761.528 inscrições confirmadas de pessoas inscritas de 4.951 municípios.

Confira as vagas por órgão e cidade de MS:

Comando da Marinha - Ladário

Médico (Pediatria): 1 vaga - R$ 4.804,89 (20h semanais)

Médico (Anestesiologia): 1 vaga - R$ 4.804,89 (20h semanais)

Médico (Clínica Médica): 1 vaga - R$ 4.804,89 (20h semanais)

Médico (Ginecologia e Obstetrícia): 1 vaga - R$ 4.804,89 (20h semanais)

Comando do Exército - Campo Grande

Enfermeiro: 30 vagas - R$ 5.982,49 (40h semanais)

Médico: 10 vagas - R$ 4.804,89 (20h semanais)

Agência Nacional de Mineração - Região Centro-Oeste

Técnico em Atividades de Mineração: 9 vagas - R$ 8.053,32 (40h semanais) / Lotação pode ser em Goiás (GO), Mato Grosso do Sul (MS) ou Mato Grosso (MT).

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA)