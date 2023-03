Cobrança de taxa associativa para MEI pode ser golpe

AGENDA

Ela, que tem domicílio em Campo Grande, participa de audiência pública, inauguração na Casa da Mulher e reunião com governador e prefeita

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, cumpre agenda em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (30) e sexta-feira (31), em eventos voltados principalmente ao enfrentamento à violência contra a mulher,

Conforme a agenda oficial, nesta quinta, ao meio-dia a ministra almoça com representantes da Secretarias Estadual de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc) e da Subsecretaria da Mulher, Igualdade Racial, Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência.

Às 13h30, Cida Golçalves concede entrevista coletiva na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Na sequência, ela participará de audiência pública com o tema "Violência contra as Mulheres e o Feminicídio em MS: Todas e Todos no Combate à Misoginia", também na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

O evento está previsto para começar às 14h, no Plenário Deputado Júlio Maia.

A audiência foi proposta pelo deputado estadual Pedro Kemp (PT).

“Nosso objetivo é discutir com representantes da sociedade o problema da violência contra a mulher no Mato Grosso do Sul, tendo em vista a condição de destaque do Estado que, segundo dados de 2022, está em primeiro lugar no número de feminicídios e assassinatos de mulheres no Brasil”, destacou o parlamentar.

O combate ao ódio também será pauta da audiência pública.

Para a ministra, o debate é importante, pois a violência tem aumentado na sociedade, sendo disseminados vários pensamentos de ódio, especialmente contra minorias.

“É fundamental unirmos nossas forças para enfrentar a epidemia de violência contra as mulheres que existe no Brasil, principalmente a misoginia, que está na raiz do problema", disse Cida Gonçalves.

Ela disse ainda que o foco é trabalhar para o fortalecimento de políticas públicas que garantam o direito de vida digna, sem violência, a todas as mulheres.

Além de Ciga Gonçalves, devem participar do evento representantes da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Ministério Público Estadual (MPE-MS), Defensoria Pública Estadual, Coordenação da Casa da Mulher Brasileira e Subsecretaria Estadual da Mulher.

Na sexta-feira, a agenda da ministra começa às 8h, com café da manhã com o governador Eduardo Riedel (PSDB) e secretários do Estado.

Das 9h às 11h, Cida Gonçalves participa do Encontro Estadual de Gestores "Somos e Somamos", no auditório do Bioparque Pantanal, também com a presença do governador Riedel.

No período da tarde, a partir das 14h, ela inaugura sala do Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) na Casa da Mulher Brasileira.

Cida Gonçalves também fará visita técnica no Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam) e encerra a agenda com reuniuão com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriota), às 16h.