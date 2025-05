Colisão de caminhonete em árvore mata pai e filho na MS-276

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Pai e filho morrem em acidente na MS-276 após caminhonete colidir em árvore na madrugada deste domingo (18).

As vitimas fatais da colisão são Edvaldo Santana da Silva e o filho Gustavo Santana, de 10 anos, que trafegavam na rodovia em trecho que liga a cidade de Indápolis a Vila São Pedro, na região de Dourados, município a 251 quilômetros de Campo Grande

Uma criança de 5 anos que também estava no veículo foi socorrida no local do acidente, sendo levada para o hospital por equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU com ferimentos graves, a suspeita é que a criança tenha sofrido uma fratura na perna e traumatismo craniano.

De acordo com relatos o acidente aconteceu por conta da perda de controle da direção do veículo por parte do motorista da caminhonete, que saiu da pista e atingiu em cheio uma árvore próxima a via.

O acidente ocorreu por volta da madrugada deste domingo (18), a Polícia Civil, Militar Rodoviária e a Perícia Técnica estiveram no local para apurar as causas do acidente.

Pai e filho vitimas fatais no acidente eram moradores de Indápolis. As circunstâncias da perda de controle do veículo ainda serão investigadas.

Com informações: Portal Ligado na Notícia